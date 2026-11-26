Zusätzlichen Druck erzeugt eine Wertpapier-Sammelklage vor dem Bundesgericht in Nordkalifornien, eingereicht am 15. Oktober 2026. Sie betrifft Anleger, die zwischen dem 26. Februar und dem 25. August 2026 D-Wave-Papiere erwarben; die Frist zur Bewerbung als Lead Plaintiff endet am 15. Dezember 2026. Mehrere Kanzleien rufen derzeit zur Teilnahme auf. Die Kläger werfen D-Wave vor, wesentliche Tatsachen nicht offengelegt zu haben; die Vorwürfe sind nicht bewiesen, und eine Stellungnahme von D-Wave lag den ausgewerteten Quellen nicht vor.

Auch die Analysten bleiben gespalten. Nach Zusammenstellungen von Mitte November stuften 14 von 16 bis 17 Häusern die Aktie weiter mit Kaufen ein, niemand mit Verkaufen. Gleichzeitig haben einzelne Häuser ihre Erwartungen gekappt: B. Riley senkte das Kursziel binnen acht Tagen zweimal, behielt aber das Votum Kaufen bei. Im Quantenumfeld schwankt die Stimmung zudem mit Wettbewerbern wie IonQ und Rigetti, die oft in dieselbe Richtung laufen.