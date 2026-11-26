Die D-Wave Quantum Aktie (ISIN: US26740W1099, FSE: RQ0, NASDAQ: QBTS) liefert den nächsten Nervenkitzel: Nach einem brutalen Kurseinbruch zur Wochenmitte versucht sich das Papier am Donnerstag an einer Erholung. Die Frage der D-Wave Aktie Prognose: Reicht das Cash-Polster von rund 503 Millionen Dollar, um Verluste, Klagen und gekappte Kursziele auszusitzen?
D-Wave Quantum Aktienanalyse: Absturz, Erholungsversuch und 503 Millionen Dollar Polster - Spekulationsfalle oder Quanten-Chance?
Die D-Wave Quantum Aktie ist nach gemischten Q3-Zahlen massiv unter Druck, am 26. November folgt der Erholungsversuch. Bremsen Verluste, Klagen und Analystenabschläge, oder trägt das Cash-Polster von 503 Millionen Dollar? Die D-Wave Aktie Prognose mit Zahlen, Chartbild und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- D-Wave Quantum Inc.
- Börse / Ticker
- NYSE, QBTS
- Kerngeschäft
- Quantencomputer (Annealing und Gate-Modell), Cloud-Zugang, Dienstleistungen
- Vorstandschef
- Alan Baratz
- Offene Verfahren
- Sammelklage in Kalifornien, Frist für Lead Plaintiff am 15.12.2026
- Nächste Termine
- Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich Ende Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 26.11.2026, Unternehmensangaben zum 30.9.2026, Quellen im Text
Die Anleger der D-Wave-Aktie kennen Achterbahnfahrten. Seit Jahresbeginn hat das Papier laut einer Marktübersicht von Mitte November rund 60% verloren, nach den Zahlen am 10. November schrumpfte der Kurs laut Zacks um weitere rund 27%. Dazu kommen eine laufende Sammelklage und gesenkte Kursziele mehrerer Häuser. Diese Analyse ordnet die D-Wave Aktie Prognose kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild ein, mittel- bis langfristig nach dem großen Bild und den Fundamentaldaten.
Die Quartalszahlen
Umsatz über Plan, Verlust über Plan
D-Wave hat am 10. November die Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 20,7% auf 4,51 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen von rund 4,34 Millionen Dollar. Der bereinigte Verlust je Aktie lag mit 0,13 Dollar dagegen über den erwarteten 0,10 bis 0,12 Dollar. Der Nettoverlust betrug 48,2 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA minus 37,7 Millionen Dollar. Die Betriebskosten sprangen um 84% auf 55,9 Millionen Dollar. Die Bruttomarge sank auf 52,9% nach 71,4% im Vorjahr, weil mehr Dienstleistungen mit niedrigerer Marge anfielen. Am Aktienmarkt blieb vor allem eine Zahl hängen: Die Bookings fielen im Quartal um 19% auf 1,9 Millionen Dollar. Der Aktienkurs sackte am Berichtstag um rund 7% bis 9% ab.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|4,51 Mio. $
|+20,7%
|Bookings Q3
|1,9 Mio. $
|-19%
|Bookings 9M
|37,4 Mio. $
|+611%
|RPO
|38,3 Mio. $
|+1.221%
|Bruttomarge
|52,9%
|Vorjahr 71,4%
|Nettoverlust
|48,2 Mio. $
|Vorjahr 140,0 Mio. $
|Umsatz 9M
|10,45 Mio. $
|-52,2%
Bookings = Auftragseingang. RPO = vertraglich zugesagte, noch nicht erfasste Umsätze.
Quelle: D-Wave, Form 8-K vom 10.11.2026; Quantum Computing Report
Das Bild ist also gemischt: Die Neun-Monats-Bookings sind wegen eines Systemverkaufs an die Florida Atlantic University für rund 20 Millionen Dollar und der Übernahme von Quantum Circuits stark gestiegen. Abseits dieser Sondereffekte waren sie nach Berechnung des Analyseportals TIKR in etwa unverändert. Auch der Umsatz der ersten neun Monate liegt wegen verschobener Systemauslieferungen mehr als 50% unter dem Vorjahr. Das Management verweist darauf, dass Bookings einzelner Quartale stark schwanken können.
Das Polster
503 Millionen Dollar: Wie lange reicht das Geld?
Der wichtigste Pluspunkt ist die Bilanz. Zum 30. September hielt D-Wave 503,4 Millionen Dollar an Cash und Wertpapieren, 40% weniger als ein Jahr zuvor. Der größte Teil des Rückgangs, rund 252,8 Millionen Dollar, floss im Januar in die Übernahme von Quantum Circuits. Der operative Cash-Verbrauch lag in den ersten neun Monaten bei 109 Millionen Dollar, also grob 36 Millionen Dollar je Quartal. Rechnerisch reicht das Polster damit bei gleichem Tempo für etwa dreieinhalb Jahre (Redaktionsrechnung). Zusätzlich hat D-Wave eine Vereinbarung über bis zu 100 Millionen Dollar aus dem US-CHIPS-Programm abgeschlossen, die an Meilensteine gebunden ist.
Klagen und Analysten
Sammelklage und gekappte Ziele
Zusätzlichen Druck erzeugt eine Wertpapier-Sammelklage vor dem Bundesgericht in Nordkalifornien, eingereicht am 15. Oktober 2026. Sie betrifft Anleger, die zwischen dem 26. Februar und dem 25. August 2026 D-Wave-Papiere erwarben; die Frist zur Bewerbung als Lead Plaintiff endet am 15. Dezember 2026. Mehrere Kanzleien rufen derzeit zur Teilnahme auf. Die Kläger werfen D-Wave vor, wesentliche Tatsachen nicht offengelegt zu haben; die Vorwürfe sind nicht bewiesen, und eine Stellungnahme von D-Wave lag den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Auch die Analysten bleiben gespalten. Nach Zusammenstellungen von Mitte November stuften 14 von 16 bis 17 Häusern die Aktie weiter mit Kaufen ein, niemand mit Verkaufen. Gleichzeitig haben einzelne Häuser ihre Erwartungen gekappt: B. Riley senkte das Kursziel binnen acht Tagen zweimal, behielt aber das Votum Kaufen bei. Im Quantenumfeld schwankt die Stimmung zudem mit Wettbewerbern wie IonQ und Rigetti, die oft in dieselbe Richtung laufen.
Das Chartbild
Zwischen Panik und Zocker-Rally
Charttechnisch ist die D-Wave-Aktie eine Wildkarte. Im November 2026 sprang sie an einem Tag um 18% auf 10,68 Dollar, nur um nach den Zahlen wieder deutlich nachzugeben. Solche Ausschläge von 10% und mehr sind bei QBTS keine Ausnahme. Der aktuelle Erholungsversuch ist daher mit Vorsicht zu behandeln: Solange die Aktie keine belastbare Basis oberhalb der jüngsten Tiefs bildet, bleibt das Bild fragil. Konkrete Chartmarken hat die Redaktion nicht ermittelt.
Prognose
D-Wave Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose wäre bei einem derart schwankenden Wert unseriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Zocker-Territorium
Kurzfristig bestimmen Stimmung im Quantensektor und Schlagzeilen zur Sammelklage den Kurs. Bleibt der Erholungsversuch ohne Anschluss, droht ein Test der jüngsten Tiefs. Wichtige Termine: Lead-Plaintiff-Frist am 15.12.2026.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Aufträge müssen Umsatz werden
Gelingt es, die RPO von 38,3 Millionen Dollar in Umsatz zu verwandeln und neue Großaufträge zu gewinnen, kann die D-Wave Aktie Prognose freundlicher ausfallen. Bleiben Bookings schwach und Kosten hoch, wird Kapital knapp und Verwässerung wahrscheinlicher.
Langfristig (ab 2028): Quanten-Durchbruch oder Kapitalverbrennung
Langfristig entscheidet, ob D-Wave mit Annealing und Gate-Modell zahlende Kunden in großem Maßstab gewinnt. Gelingt das, kann das Cash-Polster zur Brücke werden. Scheitert es, bleibt die Aktie eine reine Wette auf die Technologie.
Termine
Was Anleger der D-Wave-Aktie jetzt beobachten
15.12.2026: Frist für die Bewerbung als Lead Plaintiff in der Sammelklage.
Laufend: Auslieferung des Systems an die Florida Atlantic University.
Laufend: Entwicklung der Bookings und der CHIPS-Act-Meilensteine.
Ende Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur D-Wave-Aktie
Warum fällt die D-Wave-Aktie? Nach den Q3-Zahlen belasteten der höhere Verlust, die gesunkenen Bookings und die allgemeine Schwäche der Quantenwerte. Dazu kommen Sammelklage und gesenkte Kursziele.
Wie viel Geld hat D-Wave? 503,4 Millionen Dollar an Cash und Wertpapieren zum 30. September 2026.
Wie lautet die D-Wave Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig dominieren Stimmung und Klage, mittelfristig die Umwandlung von Aufträgen in Umsatz, langfristig der technologische Durchbruch. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die D-Wave-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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