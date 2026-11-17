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cyan AG baut Präsenz in Lateinamerika aus – securelink. startet in Mexiko

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:43 2 Min. anleihencheck.de

cyan startet mit securelink. in Mexiko durch: Die OnDevice-Lösung schützt Mobilfunkkunden vor Cyberbedrohungen, weitere Angebote sollen 2027 folgen.

Bild: Quilia / Unsplash

Die cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker: CYR), ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gibt den kommerziellen Start ihrer Partnerschaft mit securelink. bekannt, einem Mobile Virtual Network Operator (MVNO) in Mexiko, so cyan in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nach der 2025 angekündigten Kooperation ist securelink. nun mit cyans OnDevice-Lösung, die in das Mobilfunkangebot integriert ist, in den Markt eingetreten. Für cyan ist dies ein weiterer Schritt bei der Expansion in Lateinamerika. securelink. stellt digitale Sicherheit in den Mittelpunkt seines Angebots. Mit cyans OnDevice-Lösung, die in den Tarifen enthalten ist, verbindet der MVNO mobile Konnektivität mit Schutz vor Phishing, Malware und anderen Online-Bedrohungen. Der Dienst ist direkt in die eigene Anwendung von securelink. integriert. Der Launch umfasst das Privatkundensegment und steht dem gesamten Kundenstamm von securelink. zur Verfügung. Schutz für Geschäftskunden sowie ein Angebot zum Kinderschutz sollen 2027 folgen. Markus Cserna, CEO der cyan AG: "securelink. macht Cybersicherheit von Anfang an zum Bestandteil seines Angebots. Indem wir den Schutz direkt in die Mobilfunktarife integrieren, helfen wir unserem Partner, seinen Kundinnen und Kunden einen greifbaren Mehrwert zu bieten und sich im mexikanischen Markt klar zu positionieren. Diese Partnerschaft in den kommerziellen Betrieb zu überführen, ist ein wichtiger Schritt für cyan in Lateinamerika und schafft eine Grundlage für weiteres Wachstum in der Region." Jaime Sánchez Calderón, CRO von securelink., über die Partnerschaft: "Wir haben securelink. auf der Überzeugung aufgebaut, dass Konnektivität immer auch ein Gefühl von Sicherheit vermitteln sollte. Die Zusammenarbeit mit cyan ermöglicht es uns, digitale Sicherheit zu einem festen Bestandteil des mobilen Alltags unserer Kundinnen und Kunden zu machen – ohne zusätzliche Komplexität. Dieser Launch setzt den Anspruch in die Tat um und gibt uns eine starke Basis, um unser Angebot weiterzuentwickeln."

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