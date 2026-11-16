Abschied vom Verkaufsvotum: Mizuho-Analyst Nitin Kumar stuft die CVR-Energy-Aktie von „Underperform“ auf „Neutral“ hoch. Das Kursziel senkt er zugleich von 52 auf 47 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 40,93 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 15 Prozent. Der Raffineriebetreiber aus Texas meldete Anfang November das beste Quartal seiner Geschichte und kündigte eine Übernahme an, die seine Verarbeitungskapazität fast verdoppelt.
CVR-Energy-Aktie: Mizuho-Analyst Nitin Kumar gibt das Verkaufsvotum auf – Hochstufung auf „Neutral“, Kursziel 47 Dollar
Mizuho-Analyst Nitin Kumar stuft die CVR-Energy-Aktie von „Underperform“ auf „Neutral“ hoch und senkt zugleich das Kursziel von 52 auf 47 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 40,93 US-Dollar sind das rund 15 Prozent Potenzial. Der Raffineriebetreiber hat das beste Quartal seiner Geschichte hinter sich und verdoppelt mit einem Zukauf von Marathon fast seine Kapazität.
Steckbrief
- Unternehmen
- CVR Energy, Inc.
- Handelssymbol
- CVI (NYSE)
- Analyst
- Nitin Kumar
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Neutral (hochgestuft)
- Kursziel
- 47 US-Dollar (zuvor 52 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur CVR-Energy-Aktie
Vom Skeptiker zum Beobachter – Kumar stuft hoch
Nitin Kumar hatte die CVR-Energy-Aktie im September 2025 auf „Underperform“ abgestuft. Seither hat sich das Bild deutlich gewandelt.
Die Raffineriemargen in den USA zogen kräftig an, und CVR Energy profitierte zusätzlich von einer Ausnahmegenehmigung bei den Biokraftstoffquoten. Mit der Übernahme von zwei Raffinerien wird das Unternehmen zudem deutlich größer.
Die Aktienanalyse von Mizuho verabschiedet sich daher vom Verkaufsvotum. Das niedrigere Kursziel spiegelt wider, dass die Aktie nach der Ankündigung einer großen Kapitalerhöhung bereits deutlich nachgegeben hat.
Die Argumente von Nitin Kumar
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Mizuho-Analyst Nitin Kumar stützt:
Rekordquartal
Im dritten Quartal verdiente CVR Energy 570 Millionen US-Dollar oder 5,67 US-Dollar je Aktie. Bereinigt waren es 4,00 US-Dollar je Aktie nach erwarteten 2,91 US-Dollar.
Sondereffekt
Rund 253 Millionen US-Dollar stammten aus einer Ausnahmegenehmigung beim US-Biokraftstoffstandard RFS – ein Effekt, der sich so nicht wiederholt.
Großer Zukauf
Für rund 4,2 Milliarden US-Dollar übernimmt CVR von Marathon und MPLX die Raffinerien St. Paul Park und Mandan sowie rund 590 Tankstellen. Die Kapazität steigt von 207.000 auf 384.000 Barrel pro Tag.
Verwässerung
Zur Finanzierung gibt CVR Aktien für 750 Millionen US-Dollar aus. Die Aktie fiel nach der Ankündigung um rund 13 Prozent.
Mehr Raffinerie, mehr Risiko
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 69 Prozent auf 3,28 Milliarden US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei 582 Millionen US-Dollar. Die Dividende beträgt 0,10 US-Dollar je Quartal.
Den Abschluss der Übernahme erwartet CVR um den Jahreswechsel. Das Management rechnet mit Synergien von rund 70 Millionen US-Dollar pro Jahr. Mit den Raffinerien im Mittleren Westen wird CVR zu einem der größeren unabhängigen Verarbeiter in der Region.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Nitin Kumar. Die Hochstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 47 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CVR Energy, Inc. (CVI): Halten, Kursziel 47,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Nitin Kumar, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Nitin Kumar, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC.
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