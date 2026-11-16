CVR-Energy-Aktie: Mizuho-Analyst Nitin Kumar gibt das Verkaufsvotum auf – Hochstufung auf „Neutral“, Kursziel 47 Dollar

Die Raffineriemargen in den USA zogen kräftig an, und CVR Energy profitierte zusätzlich von einer Ausnahmegenehmigung bei den Biokraftstoffquoten. Mit der Übernahme von zwei Raffinerien wird das Unternehmen zudem deutlich größer.

Die Aktienanalyse von Mizuho verabschiedet sich daher vom Verkaufsvotum. Das niedrigere Kursziel spiegelt wider, dass die Aktie nach der Ankündigung einer großen Kapitalerhöhung bereits deutlich nachgegeben hat.