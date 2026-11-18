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CTS EVENTIM Aktie: Umsatz- und Gewinnrückgang im dritten Quartal

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 16:31 2 Min. AnlegerPlus

Bei CTS Eventim wächst der Ticketumsatz im dritten Quartal um 11,5%, während der Umsatz im Live-Geschäft um 11,7% sinkt.

Bild: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA

Thomas G. Wunder, Redakteur bei "AnlegerPlus", nimmt die CTS EVENTIM-Aktie (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker: EVD) unter die Lupe. CTS EVENTIM habe am 12.11.2026 Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Der Konzernumsatz habe im Berichtszeitraum mit 809,1 Mio. Euro 5,3% unter dem Vorjahreswert gelegen. Das Adjusted EBITDA habe 133,8 Mio. Euro erreicht, ein Rückgang um 2,6%. Die Adjusted EBITDA-Marge habe 16,5% betragen. Im Segment Ticketing sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,5% auf 235,4 Mio. Euro gestiegen. Das Adjusted EBITDA habe um 2,2% auf 93,0 Mio. Euro zugelegt. Im Segment Live Entertainment hingegen sei der Umsatz um 11,7% auf 585,6 Mio. Euro zurückgegangen. Das Adjusted EBITDA habe mit 40,8 Mio. Euro 12% unter dem Vorjahreswert gelegen. CTS EVENTIM zufolge lasse sich der Rückgang mit besonders umsatzstarken Veranstaltungen im Vorjahr erklären. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres habe der Konzernumsatz bei 2,3 Mrd. Euro und damit 8,1% über dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum gelegen. Das Adjusted EBITDA sei um 6,3% auf 359,1 Mio. Euro gewachsen. Die Adjusted EBITDA-Marge habe bei 15,5% gelegen. Im Segment Ticketing sei der Umsatz um 13,1% auf 708,7 Mio. Euro gestiegen, das Adjusted EBITDA um 3,0% auf 265,5 Mio. Euro. Der Umsatz des Segments Live Entertainment habe mit 1,6 Mrd. Euro 5,7% über dem Vorjahreswert gelegen. Das Adjusted EBITDA habe bei 93,7 Mio. Euro gelegen. Das entspreche einer Steigerung um 5,7%. Insgesamt sehe sich der Konzern weiterhin auf Kurs. Die Geschäftsleitung halte deshalb an ihrer Prognose fest: Sowohl der Konzernumsatz als auch die Ergebniskennzahlen Adjusted EBITDA und EBIT sollten auf beziehungsweise leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen. Am Tag der Veröffentlichung sei die CTS EVENTIM-Aktie zunächst deutlich ins Minus gerutscht. Direkt im Anschluss habe sie jedoch zu einer Gegenbewegung angesetzt. Am Freitag habe sie im frühen Handel bereits rund 3,0% im Plus notiert. In den vergangenen sechs Monaten habe das Papier gut 14% zugelegt. Auf Jahressicht notiere es jedoch rund 23% im Minus. (Analyse vom 13.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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