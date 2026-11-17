Die CTS EVENTIM-Aktie bietet derzeit eine spannende Mischung aus operativer Stärke, kurzfristigen Unsicherheiten und erheblichem rechnerischem Kurspotenzial. Die JPMorgan-Aktienanalyse vom 16. November 2026 bestätigt das Kursziel 95 Euro und das Rating "overweight". Analystin Lara Simpson setzt insbesondere auf den Kapitalmarkttag am 20. November, der das Vertrauen der Anleger in die langfristigen Perspektiven bis 2030 stärken könnte. Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 61,00 Euro ergibt sich bis zum Kursziel ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 55,7 Prozent. Für eine nachhaltige Neubewertung dürfte jedoch entscheidend sein, dass CTS EVENTIM seine Wachstumsperspektiven mit überzeugenden finanziellen Zielen untermauert. Die nächsten Tage könnten deshalb wichtige Hinweise darauf liefern, ob die Aktie vor einer Neubewertung steht oder die Börse zunächst weiter Geduld verlangt. JPMorgan bleibt mit dem Rating "overweight" optimistisch, doch die entscheidende Vorstellung muss das Unternehmen selbst liefern.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.