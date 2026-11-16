CTS EVENTIM Aktie: Ist der Kursrückgang übertrieben?

Die CTS EVENTIM-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 16. November 2026 liefert eine ausgesprochen positive Bewertung. Analyst Lars Vom-Cleff bestätigt das Rating "buy" und hält am unveränderten Kursziel 100 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 61,80 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 61,8 Prozent. Die fundamentale Ausgangslage ist grundsätzlich solide. CTS EVENTIM steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 8,1 Prozent auf 2,322 Milliarden Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs um 6,3 Prozent auf 359,1 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Ticketing mit einem Umsatzplus von 13,1 Prozent. Gleichzeitig zeigt das schwächere dritte Quartal, dass die Geschäftsentwicklung nicht frei von Herausforderungen ist. Der wichtigste kurzfristige Kurstreiber könnte nun der Kapitalmarkttag am 20. November werden. Deutsche Bank Research-Analyst Lars Vom-Cleff hält eine Anhebung der bislang vorsichtigen Jahresziele für möglich. Allerdings könnten die Anlaufkosten des Unipol Dome in Mailand einer positiven Überraschung entgegenstehen. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob CTS EVENTIM seine Wachstumsstrategie mit steigenden Gewinnmargen verbinden kann. Das Kursziel 100 Euro zeigt, dass Deutsche Bank Research dem Unternehmen weiterhin erhebliches Potenzial zutraut. Ob die CTS EVENTIM-Aktie dieses Potenzial ausschöpfen kann, dürfte wesentlich von den kommenden Unternehmensnachrichten und der weiteren operativen Entwicklung abhängen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.