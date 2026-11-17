Der Termin steht, die Erwartungen auch: JPMorgan-Analystin Lara Simpson bestätigt für die CTS-Eventim-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 95 Euro. Zum Kurs von 61,50 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 54 Prozent.
CTS-Eventim-Aktie: Alle Augen auf den Kapitalmarkttag – JPMorgan sieht über 50 Prozent Potenzial
Vor dem Kapitalmarkttag am 20. November bleibt JPMorgan-Analystin Lara Simpson bei „Overweight“ für die CTS-Eventim-Aktie. Sie traut dem Ticketvermarkter Wachstum bis 2030 zu.
Steckbrief
- Unternehmen
- CTS Eventim AG & Co. KGaA
- Handelssymbol
- EVD (Xetra)
- Analystin
- Lara Simpson
- Bank
- JPMorgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 95 Euro
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
JPMorgan zur CTS-Eventim-Aktie
Kapitalmarkttag als Meilenstein – Simpson bleibt optimistisch
Lara Simpson blickt bereits auf den Kapitalmarkttag am 20. November.
CTS Eventim aus Bremen verkauft Tickets für Konzerte, Sport und Kultur und veranstaltet selbst Live-Events. Im dritten Quartal lagen Umsatz und Gewinn unter dem Vorjahr, weil große Tourneen anders verteilt waren und im Sommer 2025 eine besonders starke Tournee lief.
Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg bestätigte die Jahresziele.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JPMorgan-Analystin Lara Simpson zu lesen ist:
Meilenstein
Den Ausblick auf dem Kapitalmarkttag am 20. November sieht Simpson als Meilenstein.
Wachstum bis 2030
Sie zeigt sich zuversichtlich für den Wachstumspfad bis 2030.
Zeitliche Effekte
Der Rückgang im dritten Quartal geht vor allem auf das Timing großer Tourneen zurück.
Ziele bestätigt
Das Management hält an den Jahreszielen fest.
Vergleichsbasis drückt
Die schwächeren Quartalszahlen erklärt CTS Eventim mit einer hohen Vergleichsbasis. Die Aktie hatte am Tag der Zahlen dennoch leicht zugelegt.
Simpson sieht im Ausblick, den CTS Eventim dort geben will, einen wichtigen Meilenstein.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities plc, Analystin Lara Simpson. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 95 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD): Kaufen, Kursziel 95,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Lara Simpson, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities plc vom 16.11.2026, 20:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:00 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:00 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Lara Simpson, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities plc.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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