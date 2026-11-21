Das Muster ist typisch für Übernahmeberichte. Die Aktie des Ziels nähert sich dem erwarteten Angebotspreis, die des Käufers gibt nach, weil Anleger Aufschlag, Finanzierung und Risiko einpreisen. Bei einem Börsenwert von 32 Milliarden Dollar vor Aufschlag wäre es eine der größten Übernahmen, die es in der Cybersicherheit je gab. Für die CrowdStrike-Aktie kommt hinzu, dass sie 2026 zu den großen Gewinnern zählt – die Fallhöhe ist entsprechend.