Die Nachricht kam nach Börsenschluss am schwärzesten Handelstag des Jahres. CrowdStrike führt Gespräche über eine Übernahme des Rivalen Zscaler, berichteten zuerst Bloomberg und kurz darauf Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Die Reaktion fiel aus wie im Lehrbuch: Die Zscaler-Aktie (US-Handelssymbol: ZS) sprang nachbörslich um 16 bis 18 Prozent, die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, US-Handelssymbol: CRWD, Nasdaq) verlor rund 8 Prozent.
CrowdStrike-Aktie fällt nachbörslich 8 Prozent: Berichte über Gespräche zum Kauf von Zscaler – es wäre ein Rekord-Deal
Bloomberg und Reuters berichten am Freitagabend über Übernahmegespräche zwischen CrowdStrike und Zscaler. Zscaler springt nachbörslich um bis zu 18 Prozent, die CrowdStrike-Aktie gibt nach. Bestätigt ist nichts.
Der Bericht
Was bekannt ist – und was nicht
Nach den Berichten laufen die Gespräche noch. Laut Bloomberg könnte eine Einigung bald zustande kommen. Reuters betont unter Berufung auf zwei Insider, eine Einigung sei nicht garantiert, die Gespräche könnten auch ohne Ergebnis enden. Ein Preis wurde nicht genannt. CrowdStrike lehnte laut CNBC einen Kommentar ab, Zscaler reagierte zunächst nicht.
Der Stand ist damit klar: Es gibt Berichte über Gespräche, aber keine Vereinbarung und keine Bestätigung der Unternehmen.
Die Logik
Warum die beiden zusammenpassen würden
CrowdStrike schützt mit seiner Falcon-Plattform Endgeräte und Arbeitslasten, Zscaler sichert den Zugriff auf Anwendungen und Netzwerke aus der Cloud. Zusammen entstünde einer der größten reinen Cybersicherheitsanbieter der Welt. Der Trend dahinter: Unternehmenskunden wollen weniger Anbieter und kaufen lieber mehrere Produkte aus einer Hand. Erst in dieser Woche hat Wettbewerber Palo Alto Networks eine Übernahme für 4,5 Milliarden Dollar angekündigt.
Einordnung der Redaktion
Warum der Käufer fällt und das Ziel steigt
Das Muster ist typisch für Übernahmeberichte. Die Aktie des Ziels nähert sich dem erwarteten Angebotspreis, die des Käufers gibt nach, weil Anleger Aufschlag, Finanzierung und Risiko einpreisen. Bei einem Börsenwert von 32 Milliarden Dollar vor Aufschlag wäre es eine der größten Übernahmen, die es in der Cybersicherheit je gab. Für die CrowdStrike-Aktie kommt hinzu, dass sie 2026 zu den großen Gewinnern zählt – die Fallhöhe ist entsprechend.
Am Montag zeigt der reguläre Handel, ob die nachbörsliche Reaktion Bestand hat. Bis dahin gilt für die CrowdStrike-Aktie: Der Bericht ist eine Möglichkeit, kein Vollzug.
FAQ
Häufige Fragen zur CrowdStrike-Aktie
Kauft CrowdStrike Zscaler?
Bloomberg und Reuters berichten über laufende Gespräche. Eine Vereinbarung gibt es nicht, die Unternehmen haben nichts bestätigt.
Warum fällt die CrowdStrike-Aktie?
Käufer müssen bei Übernahmen meist einen Aufschlag zahlen. Anleger preisen Kosten und Risiken ein.
Wie groß wäre der Deal?
Zscaler war zum Handelsschluss am 20.11. rund 32 Milliarden Dollar wert. Ein Kaufpreis ist nicht bekannt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der CrowdStrike-Aktie?
Die ISIN ist US22788C1053, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet CRWD.
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