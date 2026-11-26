Argus habe das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von 425 auf 350 USD gesenkt und das Rating „buy“ bestätigt. Der Markt beurteile die geplante Übernahme des auf Cybersicherheitslösungen für Unternehmen spezialisierten Wettbewerbers Zscaler (ZS) zunächst skeptisch, woraufhin die CrowdStrike-Aktie nach Bekanntgabe der Nachricht um rund 9 Prozent eingebrochen sei. Zwar könne das Management von CrowdStrike auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Durchführung und Integration früherer Übernahmen zurückblicken, mit denen das Unternehmen seine modulare Plattform für Cybersicherheitslösungen kontinuierlich ausgebaut habe. Das außergewöhnlich große Volumen der Zscaler-Übernahme erhöhe jedoch die üblicherweise mit solchen Transaktionen verbundenen Integrationsrisiken erheblich, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)