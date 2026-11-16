Ein heftiger Rückschlag, aber kein Grund zum Ausstieg: Die CrowdStrike-Aktie verlor Anfang November an einem einzigen Tag fast 10 Prozent. Wells Fargo bleibt für die CrowdStrike-Aktie dennoch bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 300 US-Dollar. Zum Kurs von 219,82 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 36 Prozent.
CrowdStrike-Aktie: Zehn Prozent Minus an einem Tag – warum Wells Fargo trotzdem zum Kauf rät
Die CrowdStrike-Aktie ist Anfang November kräftig gefallen. Wells Fargo bleibt dennoch bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 300 US-Dollar. Zum Kurs von 219,82 US-Dollar sind das rund 36 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- CRWD (Nasdaq)
- Analyst
- Michael Tu… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 300 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur CrowdStrike-Aktie
Rekord bei Neugeschäft – Kaufurteil trotz Kursrutsch
Wells Fargo bestätigt die Kaufempfehlung. Das Neugeschäft von CrowdStrike wächst so stark wie nie.
Am 5. November fiel die Aktie um 9,9 Prozent auf 217,20 US-Dollar. Zwei Tage zuvor hatte CrowdStrike einen „KI-Notschalter“ vorgestellt und zwei Übernahmen im Bereich KI-Sicherheit angekündigt.
Firmeneigene Nachrichten gab es zum Kursrutsch nicht, der ganze Sektor fiel mit.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells Fargo zu lesen ist:
Rekord-Neugeschäft
Der Zuwachs an wiederkehrenden Jahresumsätzen erreichte zuletzt einen Rekord von 333 Millionen US-Dollar, 51 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Ziel früher erreicht
CrowdStrike will 10 Milliarden US-Dollar an wiederkehrendem Jahresumsatz nun ein Jahr früher erreichen.
KI-Sicherheit
Mit neuen Produkten will CrowdStrike KI-Agenten in Unternehmen absichern.
Zahlen am 1. Dezember
Die nächsten Quartalszahlen legt CrowdStrike am 1. Dezember vor.
Hohe Bewertung
Die Aktie war 2026 bis Ende Oktober um mehr als 100 Prozent gestiegen. Entsprechend hoch ist die Bewertung.
Schon kleine Enttäuschungen können daher zu starken Kursbewegungen führen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Michael Tu… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 300 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Equity Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Kaufen, Kursziel 300,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Tu… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 19:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 19:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Tu… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.