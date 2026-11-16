CrowdStrike-Aktie: Zehn Prozent Minus an einem Tag – warum Wells Fargo trotzdem zum Kauf rät

Am 5. November fiel die Aktie um 9,9 Prozent auf 217,20 US-Dollar. Zwei Tage zuvor hatte CrowdStrike einen „KI-Notschalter“ vorgestellt und zwei Übernahmen im Bereich KI-Sicherheit angekündigt.

Firmeneigene Nachrichten gab es zum Kursrutsch nicht, der ganze Sektor fiel mit.