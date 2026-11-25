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CrowdStrike Aktie: Was Zscaler für 43,9 Milliarden USD in die Übernahme einbringt

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:29 1 Min. Jefferies & Co

Jefferies erwartet kein Gegenangebot für Zscaler und hält an den Kaufempfehlungen für beide Aktien fest.

Bild: CrowdStrike Holdings Inc.

Die Analysten von Jefferies bestätigen für die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker: CRWD) das Rating "buy" mit einem Kursziel von 240 USD und für die Zscaler-Aktie (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker: ZS) das Rating "buy" mit einem Kursziel von 250 USD. CrowdStrike habe mit Zscaler eine Übernahme im Wert von rund 43,9 Milliarden USD vereinbart. Die Zscaler-Aktionäre sollten im Gegenzug ausschließlich CrowdStrike-Aktien erhalten. Mit einem konkurrierenden Angebot rechne Jefferies nicht. Die von Zscaler erfassten Netzwerkdaten könnten CrowdStrike einen besseren Einblick in die Nutzung von KI-Anwendungen geben. Zugleich könne CrowdStrike sein Angebot für die Netzwerksicherheit ausbauen. Sicherheitsteams könnten die zusätzlichen Daten nutzen, um verdächtige Ereignisse zu erkennen, im Zusammenhang zu analysieren und auf Vorfälle zu reagieren. Damit würde CrowdStrike sein Angebot in den Bereichen SIEM und Security Operations erweitern. Die zuständigen Behörden dürften die Übernahme prüfen. Die Geschäftsfelder der beiden Unternehmen würden sich nach Einschätzung von Jefferies bislang jedoch nur geringfügig überschneiden. Die Analysten von Jefferies bleiben für beide Aktien bei ihrem Rating "buy" und nennen Kursziele von 240 USD für CrowdStrike und 250 USD für Zscaler. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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