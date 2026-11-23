Die CrowdStrike Aktie stemmt sich gegen die Erholung an der Nasdaq – und verliert. Im vorbörslichen US-Handel fällt das Papier des Cybersecurity-Spezialisten auf 212,95 Dollar, ein Minus von 16,49 Dollar oder 7,19 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 229,44 Dollar. Während die Nasdaq-100-Futures um rund 3 Prozent steigen, gehört die CrowdStrike Aktie damit zu den größten Verlierern der Vorbörse.
CrowdStrike Aktie: 43,9-Milliarden-Deal für Zscaler – Anleger strafen ab
Die CrowdStrike Aktie fällt vorbörslich um mehr als 7 Prozent, während der Nasdaq kräftig zulegt. Der Grund: Der Cybersecurity-Riese will den Rivalen Zscaler für rund 43,9 Milliarden Dollar in eigenen Aktien übernehmen – mit 34 Prozent Aufschlag.
Der Auslöser
Die größte Übernahme der Firmengeschichte
CrowdStrike hat am Montag angekündigt, den Netzwerksicherheits-Spezialisten Zscaler vollständig in Aktien zu übernehmen. Der Deal bewertet Zscaler mit rund 43,9 Milliarden Dollar. Je Zscaler-Aktie erhalten die Aktionäre 1,135 CrowdStrike-Aktien, was auf Basis des Freitagsschlusses rund 260,41 Dollar entspricht – ein Aufschlag von 34 Prozent. Nach dem Abschluss sollen die bisherigen CrowdStrike-Aktionäre rund 84,1 Prozent am gemeinsamen Unternehmen halten.
Strategisch ist der Schritt folgerichtig. CrowdStrike ist führend beim Schutz von Endgeräten, Zscaler bei Netzwerksicherheit und Zero-Trust-Lösungen. Zusammen entsteht einer der weltweit größten reinen Cybersecurity-Anbieter mit mehr als 10 Milliarden Dollar wiederkehrendem Jahresumsatz zum Start. Die Unternehmen peilen zudem Umsatzsynergien von 1 Milliarde Dollar pro Jahr an. Hintergrund ist der Wunsch vieler Unternehmenskunden, die Zahl ihrer Sicherheitsanbieter zu verringern.
Warum die Aktie fällt
Verwässerung, Prämie und Integrationsrisiko
Dass die CrowdStrike Aktie trotz der strategischen Logik fällt, hat mehrere Gründe. Erstens werden die bestehenden Aktionäre verwässert: Rund 16 Prozent des kombinierten Unternehmens gehen an die Zscaler-Aktionäre. Zweitens zahlt CrowdStrike einen hohen Aufschlag – und das in Aktien, deren Kurs nach dem Tech-Ausverkauf ohnehin unter Druck steht. Drittens sind Übernahmen dieser Größenordnung im Softwaregeschäft schwer zu integrieren. Die Zscaler-Aktie springt dagegen vorbörslich um mehr als 13 Prozent.
Zusätzlich belastet die Vorgeschichte. Am Freitag war die CrowdStrike Aktie bereits um 5,8 Prozent gefallen, nachdem erste Berichte über die Übernahmegespräche aufgekommen waren und der KI-Ausverkauf hoch bewertete Technologiewerte traf. Zuvor hatte Vorstandschef George Kurtz im Rahmen eines vorab festgelegten Plans 20.000 Aktien verkauft. Vom 52-Wochen-Hoch bei 286,99 Dollar ist die Aktie nun rund 26 Prozent entfernt (eigene Rechnung).
Analysten und Termine
Die Quartalszahlen werden zum Prüfstein
Im Schnitt sehen die Analysten ein Kursziel von 251,28 Dollar, die Spanne reicht von 132 bis 325 Dollar. Die Deutsche Bank hatte die CrowdStrike Aktie Anfang November auf Kaufen hochgestuft und ein Ziel von 300 Dollar genannt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Spannend wird der 1. Dezember: Dann legt CrowdStrike nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor – und dürfte die Übernahme ausführlich erläutern.
Einordnung der Redaktion: Mit dem Zscaler-Deal setzt CrowdStrike alles auf eine Karte: den Plattform-Gedanken in der Cybersecurity. Kurzfristig straft der Markt die Verwässerung und den teuren Aufschlag ab, langfristig entscheidet die Integration. Gelingt es, beide Plattformen zu verzahnen und die Synergien zu heben, könnte die CrowdStrike Aktie gestärkt aus dem Deal hervorgehen. Bis zu den Quartalszahlen am 1. Dezember dürfte die Unsicherheit aber dominieren.
FAQ
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Warum fällt die CrowdStrike Aktie heute vorbörslich?
CrowdStrike will Zscaler für rund 43,9 Milliarden Dollar in eigenen Aktien übernehmen. Anleger sorgen sich um Verwässerung, den hohen Aufschlag und Integrationsrisiken.
Was erhalten die Zscaler-Aktionäre?
Je Zscaler-Aktie 1,135 CrowdStrike-Aktien, rund 260,41 Dollar auf Basis des Freitagsschlusses und damit 34 Prozent Aufschlag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der CrowdStrike Aktie?
ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Handelssymbol: 45C (Deutschland), US-Handelssymbol: CRWD (Nasdaq).
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