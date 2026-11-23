Dass die CrowdStrike Aktie trotz der strategischen Logik fällt, hat mehrere Gründe. Erstens werden die bestehenden Aktionäre verwässert: Rund 16 Prozent des kombinierten Unternehmens gehen an die Zscaler-Aktionäre. Zweitens zahlt CrowdStrike einen hohen Aufschlag – und das in Aktien, deren Kurs nach dem Tech-Ausverkauf ohnehin unter Druck steht. Drittens sind Übernahmen dieser Größenordnung im Softwaregeschäft schwer zu integrieren. Die Zscaler-Aktie springt dagegen vorbörslich um mehr als 13 Prozent.