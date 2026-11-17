Bekenntnis zum Branchenprimus: Stifel-Analyst Adam Borg bestätigt für die CrowdStrike-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 240 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 223,21 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von knapp 8 Prozent.
CrowdStrike-Aktie: Stifel bleibt bei Kaufen – Ziel 240 Dollar nach dem November-Ausverkauf
Stifel-Analyst Adam Borg bestätigt „Buy“ für die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursziel von 240 US-Dollar. Der Abstand zum Kurs beträgt rund 8 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- CRWD (Nasdaq)
- Analyst
- Adam Borg
- Bank
- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 240 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Stifel zur CrowdStrike-Aktie
Plattform gegen KI-Angreifer – Borg bleibt beim Kauf
Adam Borg nennt das Kursziel von 240 US-Dollar bereits seit September.
CrowdStrike schützt Endgeräte, Cloud-Umgebungen und Identitäten über die Plattform Falcon. Laut dem eigenen Bedrohungsbericht 2026 haben KI-gestützte Angreifer ihre Aktivitäten 2025 um 89 Prozent ausgeweitet.
Cybersecurity-Aktien gehörten 2026 zu den großen Gewinnern: Bis Ende Oktober lagen Okta rund 157 Prozent und CrowdStrike rund 127 Prozent im Plus. Beim Technologie-Ausverkauf am 5. November verloren CrowdStrike und Okta allerdings jeweils rund 10 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Adam Borg zu lesen ist:
Marktführer
CrowdStrike zählt zu den führenden Anbietern für Endpunktschutz.
KI-Bedrohungen
Mehr KI-gestützte Angriffe erhöhen den Schutzbedarf.
Begrenzter Abstand
Das Kursziel liegt nur rund 8 Prozent über dem Kurs.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Bewertung im Fokus
Nach mehr als einer Verdopplung im Jahresverlauf ist die Bewertung hoch. Das begrenzt das Potenzial bis zum Kursziel.
Die nächsten Quartalszahlen dürften zeigen, ob das Wachstum die hohen Erwartungen rechtfertigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Adam Borg. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 240 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Kaufen, Kursziel 240,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Adam Borg, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Adam Borg, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.