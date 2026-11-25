Die aktuelle CrowdStrike-Aktienanalyse von Barclays vom 23.11.2026 liefert ein bemerkenswertes Signal für die langfristigen Perspektiven des amerikanischen Cybersecurity-Spezialisten. Analyst Saket Kalia erhöht das Kursziel von 235 auf 265 USD und bestätigt unverändert das Rating "overweight". Besonders optimistisch stimmen Barclays die positiven Branchenüberprüfungen, die Wachstumsperspektiven der wiederkehrenden Umsätze und die starke Nachfrage nach Falcon Flex. Mit einem erwarteten Nettozuwachs der jährlich wiederkehrenden Umsätze von 345 Millionen USD im Basisszenario und bis zu 390 Millionen USD im optimistischen Szenario hatte Barclays ambitionierte Erwartungen formuliert. Die steigende Bedeutung der Cybersicherheit, die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz und die Konsolidierung unterschiedlicher Sicherheitsanwendungen innerhalb zentraler Plattformen eröffnen CrowdStrike langfristig attraktive Möglichkeiten. Allerdings bleiben die anspruchsvolle Bewertung, der intensive Wettbewerb und mögliche operative Rückschläge wichtige Risikofaktoren. Ausgehend vom NASDAQ-Schlusskurs von 210,86 USD bietet das neue Kursziel 265 USD von Saket Kalia und Barclays ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 25,7 Prozent. Sollte CrowdStrike seine ambitionierten Wachstumsperspektiven nachhaltig in steigende Gewinne und freie Zahlungsströme umwandeln können, könnte die Aktie zu den langfristigen Profiteuren des weltweiten Cybersecurity-Booms gehören.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 25. November 2026

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