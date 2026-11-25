Die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) könnte vor einem spektakulären Comeback stehen! Die britische Investmentbank Barclays sorgt mit einer ausgesprochen optimistischen Aktienanalyse für Aufsehen. Analyst Saket Kalia erhöht in seiner aktuellen CrowdStrike-Aktienanalyse vom 23.11.2026 das Kursziel von 235 auf 265 USD und bestätigt unverändert das Rating "overweight". Besonders vielversprechend erscheint die Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze, die nach Einschätzung von Barclays erhebliches Überraschungspotenzial bieten könnte. Insbesondere das flexible Vertragsmodell Falcon Flex entwickelt sich möglicherweise zu einem entscheidenden Wachstumsmotor des amerikanischen Cybersecurity-Spezialisten. An der NASDAQ verabschiedete sich die CrowdStrike-Aktie am Montag mit einem Kursplus von 0,9 Prozent bei 210,86 USD aus dem Handel. Ausgehend vom neuen Kursziel 265 USD ergibt sich ein attraktives rechnerisches Aufwärtspotenzial von 25,7 Prozent. Doch was macht Saket Kalia von Barclays so optimistisch? Welche Rolle spielt der weltweite Boom bei künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit? Und welche Risiken sollten Anleger trotz der vielversprechenden Wachstumsperspektiven keinesfalls unterschätzen?
CrowdStrike Aktie: Startet der Cybersecurity-Gigant jetzt durch?
Barclays erhöht Kursziel
CrowdStrike-Aktienanalyse: Barclays erhöht Kursziel um 12,8 Prozent und bestätigt Rating "overweight"
Saket Kalia von Barclays hat seine Bewertung der CrowdStrike-Aktie deutlich nach oben angepasst. In seiner Aktienanalyse vom 23. November 2026 erhöht der renommierte Softwareanalyst das bisherige Kursziel von 235 USD um 30 USD beziehungsweise rund 12,8 Prozent auf 265 USD. Gleichzeitig hält Barclays unverändert am Rating "overweight" fest. Im Mittelpunkt der positiven Einschätzung stehen die Wachstumsaussichten bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen, auch als Annual Recurring Revenue oder ARR bezeichnet. Nach Einschätzung von Barclays hätten die jüngsten Branchenüberprüfungen weiterhin eine ausgesprochen positive Nachfrageentwicklung signalisiert. Besonders überzeugend erscheine das flexible Vertragsmodell Falcon Flex, bei dem sich der Zuwachs der jährlich wiederkehrenden Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum möglicherweise verdoppeln könnte. Die Kurszielanhebung verdeutlicht, dass Saket Kalia der weiteren operativen Entwicklung von CrowdStrike erhebliches Potenzial zutraut.
Barclays erwartet bis zu 390 Millionen USD zusätzliche wiederkehrende Jahresumsätze
Besonders interessant sind die konkreten Erwartungen von Saket Kalia hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027. In seinem Basisszenario kalkulierte Barclays mit einem Nettozuwachs der jährlich wiederkehrenden Umsätze von ungefähr 345 Millionen USD. In einem besonders erfolgreichen Szenario hielt das Analysehaus sogar einen Anstieg auf 390 Millionen USD für möglich. Das optimistische Szenario liegt damit rund 13 Prozent über der Basisannahme von Barclays. Für Anleger ist diese Kennzahl besonders wichtig, da sie Hinweise auf die zukünftige Umsatzentwicklung und die Attraktivität des Geschäftsmodells liefert. Während einmalige Produktverkäufe regelmäßig durch neue Aufträge ersetzt werden müssen, schaffen wiederkehrende Abonnementerlöse eine besser kalkulierbare wirtschaftliche Grundlage. Je dynamischer CrowdStrike diese Erlösbasis ausbauen kann, desto größer könnten langfristig die Möglichkeiten für steigende Gewinne und freie Zahlungsströme werden. Die genannten Zahlen spiegeln die Erwartungen von Barclays zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aktienanalyse wider und sind nicht mit tatsächlich berichteten Quartalsergebnissen gleichzusetzen.
Falcon Flex: Der heimliche Wachstumsturbo von CrowdStrike?
Ein besonders wichtiger Bestandteil der positiven CrowdStrike-Aktienanalyse von Saket Kalia ist das flexible Vertragsmodell Falcon Flex. Mit diesem Angebot ermöglicht CrowdStrike seinen Unternehmenskunden, unterschiedliche Sicherheitslösungen innerhalb der Falcon-Plattform flexibler zu nutzen. Statt für jede zusätzliche Anwendung einen vollständig separaten Beschaffungsprozess durchlaufen zu müssen, können Unternehmen ihre Sicherheitsinvestitionen stärker an die tatsächlichen Anforderungen anpassen. Für CrowdStrike eröffnet dieses Modell attraktive Möglichkeiten, bestehende Kundenbeziehungen auszubauen und zusätzliche Sicherheitsmodule zu vermarkten. Nach Einschätzung von Barclays könnte sich der Nettozuwachs der wiederkehrenden Jahresumsätze im Zusammenhang mit Falcon Flex gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar verdoppeln. Sollte sich diese Erwartung bestätigen, wäre dies ein starkes Signal für die Attraktivität der Plattformstrategie. Saket Kalia sieht in der positiven Nachfrageentwicklung einen wesentlichen Ansatzpunkt für seine optimistische Einschätzung. Das unveränderte Rating "overweight" und das erhöhte Kursziel 265 USD unterstreichen das Vertrauen von Barclays in die weiteren Wachstumsperspektiven.
CrowdStrike profitiert vom globalen Trend zur Konsolidierung der IT-Sicherheit
Die strategische Stärke von CrowdStrike liegt nicht allein im Verkauf einzelner Cybersecurity-Produkte. Vielmehr verfolgt das Unternehmen das Ziel, möglichst viele Sicherheitsfunktionen innerhalb einer zentralen Plattform zusammenzuführen. Zahlreiche Unternehmen stehen vor dem Problem, dass ihre IT-Sicherheit aus einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Anbieter besteht. Dies erhöht die organisatorische Komplexität, erschwert die Überwachung und kann zusätzliche Kosten verursachen. Mit seiner Falcon-Plattform bietet CrowdStrike eine Möglichkeit, unterschiedliche Sicherheitsanforderungen stärker zu bündeln. Dazu gehören unter anderem der Schutz von Endgeräten, Cloud-Umgebungen und digitalen Identitäten sowie die Erkennung und Analyse von Sicherheitsbedrohungen. Je mehr Anwendungen ein Kunde innerhalb der Plattform nutzt, desto umfangreicher kann die Geschäftsbeziehung werden. Gleichzeitig könnten die Wechselkosten steigen, wenn die Sicherheitsarchitektur eines Unternehmens zunehmend auf den Lösungen von CrowdStrike basiert. Aus fundamentaler Sicht unterstützt diese Plattformstrategie die positive Perspektive, die Barclays in der aktuellen Aktienanalyse von Saket Kalia zum Ausdruck bringt.
Künstliche Intelligenz könnte CrowdStrike eine neue Wachstumsdimension eröffnen
Der weltweite Siegeszug der künstlichen Intelligenz eröffnet der Cybersecurity-Branche erhebliche zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Während Unternehmen Milliardenbeträge in KI-Anwendungen, Cloud-Infrastrukturen und digitale Automatisierung investieren, entstehen gleichzeitig neue Sicherheitsanforderungen. Cyberkriminelle können künstliche Intelligenz ebenfalls einsetzen, um Angriffe effizienter vorzubereiten und traditionelle Schutzmechanismen vor neue Herausforderungen zu stellen. Unternehmen benötigen deshalb zunehmend Sicherheitslösungen, die große Datenmengen automatisiert analysieren und potenzielle Bedrohungen möglichst frühzeitig erkennen können. CrowdStrike setzt selbst auf künstliche Intelligenz, um die Leistungsfähigkeit seiner Sicherheitsplattform weiterzuentwickeln. Daraus könnten sich zusätzliche Absatzmöglichkeiten und langfristige Wettbewerbsvorteile ergeben. Allerdings ist künstliche Intelligenz keineswegs ein exklusiver Wachstumstreiber von CrowdStrike. Auch zahlreiche Konkurrenten investieren erhebliche Beträge in intelligente Sicherheitslösungen. Entscheidend wird deshalb sein, welcher Anbieter seinen Kunden den größten messbaren Sicherheitsgewinn bei gleichzeitig wirtschaftlich attraktiven Konditionen bieten kann.
CrowdStrike-Aktie: Wiederkehrende Umsätze als Schlüssel zu steigenden Gewinnen
Für langfristig orientierte Anleger gehört die Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze zu den wichtigsten fundamentalen Kennzahlen von CrowdStrike. Das abonnementbasierte Geschäftsmodell eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, auf einer wachsenden Erlösbasis zusätzliche Umsatzsteigerungen zu erzielen. Gleichzeitig könnten sich mit zunehmender Unternehmensgröße Skaleneffekte ergeben, sofern bestimmte Kosten langsamer wachsen als die Erlöse. Besonders attraktiv wäre eine Entwicklung, bei der CrowdStrike gleichzeitig neue Kunden gewinnt, bestehende Geschäftsbeziehungen ausbaut und seine operative Profitabilität verbessert. Falcon Flex könnte hierbei eine wichtige Rolle spielen. Allerdings müssen Anleger zwischen vertraglich wiederkehrenden Jahresumsätzen, tatsächlich bilanzierten Umsätzen und erwirtschafteten Gewinnen unterscheiden. Ein starkes ARR-Wachstum führt nicht automatisch zu entsprechend hohen freien Zahlungsströmen. Vertriebskosten, Forschungsinvestitionen, aktienbasierte Vergütungen und mögliche Preisnachlässe beeinflussen die tatsächliche wirtschaftliche Wertschöpfung.
CrowdStrike vor der nächsten Bewährungsprobe: Kann das Wachstum die ambitionierte Bewertung rechtfertigen?
Trotz der positiven Einschätzung von Saket Kalia und Barclays sollten Anleger die fundamentale Bewertung der CrowdStrike-Aktie aufmerksam im Blick behalten. Wachstumsstarke Softwareunternehmen werden häufig mit erheblichen Bewertungsaufschlägen gegenüber traditionellen Geschäftsmodellen gehandelt. Der Kapitalmarkt berücksichtigt dabei bereits einen beträchtlichen Teil der erwarteten zukünftigen Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Das bedeutet jedoch auch, dass selbst relativ geringe operative Enttäuschungen zu erheblichen Kursverlusten führen können. Besonders in einem Umfeld hoher Kapitalmarktzinsen geraten ambitioniert bewertete Wachstumsaktien häufig unter Druck. Für CrowdStrike kommt es deshalb darauf an, nicht nur überzeugende Wachstumsraten zu liefern, sondern diese langfristig in eine steigende Profitabilität umzuwandeln. Das erhöhte Kursziel 265 USD von Barclays ist ein ausgesprochen positives Signal, entbindet Anleger jedoch nicht von einer kritischen Prüfung der wirtschaftlichen Risiken.
CrowdStrike-Aktie: Die größten Chancen und Risiken für Anleger
Auf der Chancenseite stehen die strukturell steigenden Investitionen in Cybersicherheit, die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz, der Ausbau der Falcon-Plattform und das Wachstumspotenzial von Falcon Flex. Zusätzliche Sicherheitsmodule könnten den Umsatz je Kunde erhöhen und die Kundenbindung stärken. Eine erfolgreiche Konsolidierung des fragmentierten Cybersecurity-Marktes könnte CrowdStrike langfristig zusätzliche Marktanteile sichern. Demgegenüber stehen ein intensiver Wettbewerb durch Anbieter wie Microsoft und Palo Alto Networks, mögliche Preiskämpfe, technologische Risiken und die weiterhin anspruchsvolle Bewertung der Aktie. Gerade für einen Sicherheitsanbieter können größere technische Störungen erhebliche Reputationsschäden und finanzielle Belastungen auslösen. Auch nachlassende IT-Investitionen oder längere Entscheidungsprozesse bei Unternehmenskunden könnten das Wachstum vorübergehend bremsen. Diese Chancen und Risiken ergänzen die aktuelle CrowdStrike-Aktienanalyse von Barclays aus redaktioneller Sicht.
CrowdStrike-Aktienanalyse: Kursziel 265 USD eröffnet Aufwärtspotenzial von 25,7 Prozent
Mit dem erhöhten Kursziel 265 USD und dem unveränderten Rating "overweight" positioniert sich Saket Kalia von Barclays weiterhin klar auf der optimistischen Seite. Ausgehend vom NASDAQ-Schlusskurs am Montag von 210,86 USD ergibt sich eine rechnerische Kurschance von 54,14 USD je Aktie beziehungsweise 25,7 Prozent. Die Kurszielanhebung von 235 auf 265 USD um rund 12,8 Prozent unterstreicht die verbesserten Erwartungen des Analystenhauses. Entscheidend für eine nachhaltige Annäherung an das neue Kursziel dürfte sein, ob CrowdStrike seine wiederkehrenden Umsätze weiterhin dynamisch steigern und die Wachstumsperspektiven von Falcon Flex tatsächlich verwirklichen kann. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung der operativen Profitabilität ein entscheidender Bewertungsfaktor. Anleger sollten zudem berücksichtigen, dass sich die Einschätzung von Saket Kalia auf den Informationsstand vom 23. November 2026 bezieht und durch nachfolgende Unternehmensmeldungen beeinflusst werden kann.
Fazit: Barclays bleibt bullish – CrowdStrike-Aktie mit erheblichem Wachstumspotenzial
Die aktuelle CrowdStrike-Aktienanalyse von Barclays vom 23.11.2026 liefert ein bemerkenswertes Signal für die langfristigen Perspektiven des amerikanischen Cybersecurity-Spezialisten. Analyst Saket Kalia erhöht das Kursziel von 235 auf 265 USD und bestätigt unverändert das Rating "overweight". Besonders optimistisch stimmen Barclays die positiven Branchenüberprüfungen, die Wachstumsperspektiven der wiederkehrenden Umsätze und die starke Nachfrage nach Falcon Flex. Mit einem erwarteten Nettozuwachs der jährlich wiederkehrenden Umsätze von 345 Millionen USD im Basisszenario und bis zu 390 Millionen USD im optimistischen Szenario hatte Barclays ambitionierte Erwartungen formuliert. Die steigende Bedeutung der Cybersicherheit, die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz und die Konsolidierung unterschiedlicher Sicherheitsanwendungen innerhalb zentraler Plattformen eröffnen CrowdStrike langfristig attraktive Möglichkeiten. Allerdings bleiben die anspruchsvolle Bewertung, der intensive Wettbewerb und mögliche operative Rückschläge wichtige Risikofaktoren. Ausgehend vom NASDAQ-Schlusskurs von 210,86 USD bietet das neue Kursziel 265 USD von Saket Kalia und Barclays ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 25,7 Prozent. Sollte CrowdStrike seine ambitionierten Wachstumsperspektiven nachhaltig in steigende Gewinne und freie Zahlungsströme umwandeln können, könnte die Aktie zu den langfristigen Profiteuren des weltweiten Cybersecurity-Booms gehören.
Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! CrowdStrike schützt Unternehmen vor gefährlichen Computerviren – doch gegen einen ansteckenden Börsentipp ist selbst die beste Firewall machtlos. Verbreiten Sie diesen Artikel deshalb vollkommen bedenkenlos: Das einzige Virus, das Sie damit übertragen könnten, ist die Begeisterung für fundiertes Börsenwissen!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 25. November 2026
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