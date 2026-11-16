Rekordzahlen im Geschäft, Rückschlag an der Börse: TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt für die CrowdStrike-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 280 US-Dollar. Zum Kurs von 219,12 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 28 Prozent.
CrowdStrike-Aktie: Rekord beim Neugeschäft, Kurs im Rückwärtsgang – TD Cowen sieht über 27 Prozent Luft
CrowdStrike gewinnt so viel Neugeschäft wie nie, doch die Aktie ist im November unter Druck. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt bei „Buy“ und traut der CrowdStrike-Aktie deutlich mehr zu.
Steckbrief
- Unternehmen
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- CRWD (Nasdaq)
- Analyst
- Shaul Eyal
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 280 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
TD Cowen zur CrowdStrike-Aktie
Zehn Milliarden im Visier – ein Jahr früher als geplant
Shaul Eyal hält an seiner Kaufempfehlung fest. CrowdStrike will sein großes Umsatzziel schneller erreichen.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden US-Dollar. Operativer und freier Cashflow erreichten Rekordwerte für ein zweites Quartal.
Am 5. November fiel die Aktie dennoch um 9,9 Prozent, mitgerissen von einem breiten Abverkauf im Sicherheitssektor.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:
Rekord-Neugeschäft
Der Zuwachs an wiederkehrendem Jahresumsatz erreichte 333 Millionen US-Dollar, 51 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Früheres Ziel
CrowdStrike will 10 Milliarden US-Dollar wiederkehrenden Jahresumsatz ein Jahr früher erreichen als bisher geplant.
Starke Kasse
Die liquiden Mittel stiegen zuletzt auf 5,01 Milliarden US-Dollar.
KI-Sicherheit
Mit neuen Produkten und zwei Übernahmen will CrowdStrike KI-Agenten in Unternehmen absichern.
Nach der Rally ist die Luft dünn
Bis Ende Oktober hatte sich die Aktie 2026 mehr als verdoppelt. Entsprechend anspruchsvoll ist die Bewertung.
Am 1. Dezember legt CrowdStrike die nächsten Quartalszahlen vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 280 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Kaufen, Kursziel 280,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.