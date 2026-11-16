CrowdStrike-Aktie: Rekord beim Neugeschäft, Kurs im Rückwärtsgang – TD Cowen sieht über 27 Prozent Luft

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden US-Dollar. Operativer und freier Cashflow erreichten Rekordwerte für ein zweites Quartal.

Am 5. November fiel die Aktie dennoch um 9,9 Prozent, mitgerissen von einem breiten Abverkauf im Sicherheitssektor.