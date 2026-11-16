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CrowdStrike-Aktie: Rekord beim Neugeschäft, Kurs im Rückwärtsgang – TD Cowen sieht über 27 Prozent Luft

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

CrowdStrike gewinnt so viel Neugeschäft wie nie, doch die Aktie ist im November unter Druck. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt bei „Buy“ und traut der CrowdStrike-Aktie deutlich mehr zu.

Bündel gelber und grüner Glasfaserleitungen
Bild: Foto: Ronald Crow / Unsplash
Rating TD Cowen (bestätigt)
Buy
Kursziel
280 $
Kurs 16.11.2026
219,12 $
Abstand zum Kursziel
+27,8 %

Steckbrief

Unternehmen
CrowdStrike Holdings, Inc.
Handelssymbol
CRWD (Nasdaq)
Analyst
Shaul Eyal
Bank
TD Cowen
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
280 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Rekordzahlen im Geschäft, Rückschlag an der Börse: TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt für die CrowdStrike-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 280 US-Dollar. Zum Kurs von 219,12 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 28 Prozent.

TD Cowen zur CrowdStrike-Aktie

Zehn Milliarden im Visier – ein Jahr früher als geplant

Shaul Eyal hält an seiner Kaufempfehlung fest. CrowdStrike will sein großes Umsatzziel schneller erreichen.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden US-Dollar. Operativer und freier Cashflow erreichten Rekordwerte für ein zweites Quartal.

Am 5. November fiel die Aktie dennoch um 9,9 Prozent, mitgerissen von einem breiten Abverkauf im Sicherheitssektor.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:

  1. Rekord-Neugeschäft

    Der Zuwachs an wiederkehrendem Jahresumsatz erreichte 333 Millionen US-Dollar, 51 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

  2. Früheres Ziel

    CrowdStrike will 10 Milliarden US-Dollar wiederkehrenden Jahresumsatz ein Jahr früher erreichen als bisher geplant.

  3. Starke Kasse

    Die liquiden Mittel stiegen zuletzt auf 5,01 Milliarden US-Dollar.

  4. KI-Sicherheit

    Mit neuen Produkten und zwei Übernahmen will CrowdStrike KI-Agenten in Unternehmen absichern.

Nach der Rally ist die Luft dünn

Bis Ende Oktober hatte sich die Aktie 2026 mehr als verdoppelt. Entsprechend anspruchsvoll ist die Bewertung.

Am 1. Dezember legt CrowdStrike die nächsten Quartalszahlen vor.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 280 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Kaufen, Kursziel 280,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 20:08 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 20:08 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.