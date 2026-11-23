Zscaler-Aktionäre erhalten 1,135 CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie. Das entspricht laut Unternehmen rund 260,41 USD je Anteilsschein und einer Prämie von etwa 34% auf den Schlusskurs vom 20. November. Der Transaktionswert liegt bei rund 43,9 Mrd. USD. Nach Vollzug halten die heutigen CrowdStrike-Aktionäre etwa 84,1% des gemeinsamen Konzerns, die Zscaler-Aktionäre 15,9%.

Die Börse reagiert gespalten: Zscaler legte vorbörslich je nach Quelle zwischen rund 13% und mehr als 20% zu und notierte laut Bloomberg bei 235,50 USD, deutlich unter dem Angebotswert. Die CrowdStrike-Aktie gab vorbörslich zwischen rund 5% und 8,5% nach. Der Abstand zwischen Marktpreis und Angebotswert von rund 11% (Redaktionsrechnung) deutet darauf hin, dass Anleger Abschlussrisiken einpreisen.