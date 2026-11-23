Selten liegen Triumph und Zweifel so dicht beieinander: CrowdStrike (ISIN: US22788C1053, FSE: 45C, NASDAQ: CRWD) meldet am Montag das beste Quartal der Firmengeschichte und kündigt im gleichen Atemzug den nach Medienberichten größten Zukauf der Cybersecurity-Geschichte an. Die CrowdStrike Aktie Prognose muss damit zwei Fragen beantworten: Wie stark ist das operative Geschäft wirklich, und was kostet der Zscaler-Deal die eigenen Aktionäre?
CrowdStrike Aktie Prognose: Zscaler-Megadeal und Rekordquartal - Kaufchance nach dem Kursrutsch?
Die CrowdStrike-Aktie gibt nach der 43,9-Milliarden-Übernahme von Zscaler vorbörslich nach, obwohl das Rekordquartal die Erwartungen übertrifft. Die CrowdStrike Aktie Prognose zeigt Chancen, Risiken und die nächsten Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- Ticker
- CRWD (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 235 Mrd. USD
- Schlusskurs 20.11.2026
- rund 229 USD
- Vorbörsliche Reaktion
- rund -5% bis -8,5% (je nach Quelle)
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Januar
- Nächste Zahlen
- Q4 FY2027, üblicherweise Anfang März 2027
Stand: 23.11.2026, Kurs Nasdaq, vorbörsliche Reaktion; Eckdaten laut Unternehmen
Die Nachricht
Zscaler-Übernahme: CrowdStrike zahlt mit eigenen Aktien
CrowdStrike übernimmt den Netzwerksicherheits-Spezialisten Zscaler komplett im Aktientausch. Für die CrowdStrike-Aktie ist das eine strategische Weichenstellung mit sichtbarem Preis: Die Anleger quittieren den Plan vorbörslich mit Abschlägen.
Zscaler-Aktionäre erhalten 1,135 CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie. Das entspricht laut Unternehmen rund 260,41 USD je Anteilsschein und einer Prämie von etwa 34% auf den Schlusskurs vom 20. November. Der Transaktionswert liegt bei rund 43,9 Mrd. USD. Nach Vollzug halten die heutigen CrowdStrike-Aktionäre etwa 84,1% des gemeinsamen Konzerns, die Zscaler-Aktionäre 15,9%.
Die Börse reagiert gespalten: Zscaler legte vorbörslich je nach Quelle zwischen rund 13% und mehr als 20% zu und notierte laut Bloomberg bei 235,50 USD, deutlich unter dem Angebotswert. Die CrowdStrike-Aktie gab vorbörslich zwischen rund 5% und 8,5% nach. Der Abstand zwischen Marktpreis und Angebotswert von rund 11% (Redaktionsrechnung) deutet darauf hin, dass Anleger Abschlussrisiken einpreisen.
|Eckpunkt
|Angabe
|Struktur
|Reiner Aktientausch, 1,135 CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie
|Implizierter Wert je Zscaler-Aktie
|rund 260,41 USD (Prämie rund 34%)
|Eigentümerstruktur nach Vollzug
|rund 84,1% CrowdStrike, rund 15,9% Zscaler
|Umsatzsynergien
|rund 1 Mrd. USD jährlich, aufgebaut über 30 Monate nach Vollzug
|Kostensynergien
|rund 500 Mio. USD jährlich innerhalb von 18 bis 24 Monaten
|Gemeinsamer ARR
|mehr als 10 Mrd. USD (Zscaler: 3,9 Mrd. USD)
|Erwarteter Abschluss
|zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2028 (August 2027 bis Januar 2028)
|Zustimmungen
|Zscaler-Aktionäre und Aufsichtsbehörden; Stimmbindungen für rund 34% der Zscaler-Aktien liegen vor
Termination Fee in der Unternehmensmitteilung nicht genannt. FY2028 endet am 31. Januar 2028.
Quelle: CrowdStrike, Form 8-K und Pressemitteilung vom 23.11.2026
Marktpotenzial
CrowdStrike beziffert den Zuwachs beim adressierbaren Markt auf mehr als 185 Mrd. USD (Kalenderjahr 2029).
Cross-Selling
Rund 8.000 Zscaler-Kunden sollen die Falcon-Plattform kennenlernen, Zscaler-Gründer Jay Chaudhry zieht in den CrowdStrike-Verwaltungsrat und führt das Zscaler-Geschäft weiter.
Ergebniswirkung
Der freie Cashflow je Aktie soll laut Unternehmen sofort deutlich steigen (vor Synergien); Wachstum, operative Marge und Cashflow-Marge sollen nach Synergien im ersten Jahr nach Vollzug profitieren.
Die Zahlen
Rekordquartal: Wachstum beschleunigt sich weiter
Die CrowdStrike Aktienanalyse profitiert von einem starken Fundament. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Oktober) stieg der Umsatz um 28% auf 1,58 Mrd. USD und übertraf laut Investing.com die Konsensschätzung von 1,53 Mrd. USD. Der Neugeschäfts-ARR (Net New ARR) erreichte mit 419 Mio. USD einen Rekord und wuchs um 58%. Als Treiber nennt das Management Kunden, die ihre Sicherheitslösungen über Falcon Flex auf der Falcon-Plattform bündeln.
|Kennzahl
|Q3 FY2027
|Veränderung oder Vorjahr
|Umsatz
|1,58 Mrd. USD
|+28% (Vorjahr 1,23 Mrd. USD)
|Abo-Umsatz
|1,50 Mrd. USD
|+29%
|Ending ARR
|6,26 Mrd. USD
|+27%
|Net New ARR
|419 Mio. USD
|+58%
|Operatives Ergebnis (non-GAAP)
|405,5 Mio. USD
|Vorjahr 264,6 Mio. USD
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|0,34 USD
|Vorjahr 0,24 USD
|Freier Cashflow
|474 Mio. USD
|Marge 30%
|Liquidität
|5,37 Mrd. USD
|Stand 31.10.2026
Non-GAAP-Werte sind um Sondereffekte bereinigte Unternehmenskennzahlen. Der Ergebniswert nach GAAP lag bei 0,02 USD je Aktie.
Quelle: CrowdStrike, Mitteilung vom 23.11.2026
Auch der Ausblick fällt kräftig aus: Das Management hebt die Wachstumsprognose für den Neugeschäfts-ARR im Geschäftsjahr um 1.060 Basispunkte auf 45% im Mittel an. Für das vierte Quartal peilt CrowdStrike 1,64 Mrd. USD Umsatz und 0,36 USD Ergebnis je Aktie an. Für das Gesamtjahr stehen rund 6,08 Mrd. USD Umsatz und 1,28 USD Ergebnis je Aktie im Plan. Die Telefonkonferenz zu den Zahlen wurde vom 1. Dezember auf den 23. November vorgezogen und fällt damit auf den Tag der Deal-Ankündigung.
Bewertung
CrowdStrike Aktie: Hohe Latte, hoher Preis
Die Bewertung bleibt die Achillesferse der CrowdStrike-Aktie. Bei einem Kurs von rund 229 USD und der Jahresprognose von 1,28 USD Ergebnis je Aktie ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 179, beim Umsatz liegt das Verhältnis bei rund 39 (Redaktionsrechnung). Zscaler kommt im Vergleich auf rund 11-fachen ARR beim Kaufpreis, CrowdStrike selbst an der Börse auf rund 38-fachen ARR. CrowdStrike kauft also mit hoch bewerteten Aktien ein deutlich günstiger bewertetes Unternehmen. Das ist der Kern der Verwässerungsdebatte.
Analysten
CrowdStrike Aktie Prognose der Wall Street: überwiegend positiv
Die Stimmen zur CrowdStrike Aktie Prognose fallen nach der Ankündigung überwiegend freundlich aus. StoneX bestätigte vor der offiziellen Meldung "Buy" mit einem Kursziel von 325 USD und wertete die Gespräche als vorläufig. TD Cowen beließ es bei "Buy" und 280 USD und sieht die Branche in einer "materiellen" Konsolidierungsphase; die Übernahme verschaffe CrowdStrike eine breitere Plattform gegen Palo Alto Networks. Jefferies sieht laut TheFly erhebliche Vorzüge in der Kombination. Skeptischer ist ein Autor von TipRanks: Er stuft die Aktie auf "Hold" ein, weil viel Gutes eingepreist sei und Integrations- und Verwässerungsrisiken hinzukämen. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Chartbild
Wie steht die CrowdStrike-Aktie technisch da?
Nach Angaben von Investing.com liegt die CrowdStrike-Aktie auf Jahressicht rund 87% im Plus. Die Montagsreaktion von minus 5% bis minus 8,5% ist für einen Titel dieser Größe deutlich. Auch im Sektor ist Bewegung: Palo Alto Networks legte vorbörslich um rund 4% zu. Konkrete Chartmarken wurden nicht ermittelt.
Szenarien
Was diskutiert der Markt für die CrowdStrike Aktie Prognose?
Optimisten verweisen darauf, dass CrowdStrike aus einer Position der Stärke handelt: Rekordzahlen, hohe Cashflows und 5,37 Mrd. USD Liquidität sprechen dafür, dass der Konzern die Integration stemmen kann. Gelingt das Cross-Selling an die Zscaler-Kunden, könnte die Plattformstory den Aufschlag rechtfertigen. Vorsichtige Stimmen warnen, dass Integration und Verwässerung die Margen belasten und der Kursrückgang den Vorsprung der Aktie auf Jahressicht aufzehren könnte. Welches Szenario eintritt, entscheiden Genehmigungen, Integrationsfortschritt und die Entwicklung der Technologiewerte. Auch das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was Anleger bei der CrowdStrike-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Warum fällt die CrowdStrike Aktie?
Anleger sorgen sich um Verwässerung und den hohen Preis des Zscaler-Deals; vorbörslich lag das Minus je nach Quelle zwischen rund 5% und 8,5%.
Was kostet Zscaler?
Rund 43,9 Mrd. USD im reinen Aktientausch, also 1,135 CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie mit rund 34% Prämie.
Wie waren die Quartalszahlen?
Umsatz plus 28% auf 1,58 Mrd. USD, Ending ARR 6,26 Mrd. USD und Rekord-Cashflow von 474 Mio. USD.
Wann kommt der Abschluss?
Erwartet in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028, also zwischen August 2027 und Januar 2028.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.