Die CrowdStrike Aktie (ISIN US22788C1053, Ticker CRWD) steckt mitten in der härtesten Korrektur ihres bisherigen Rekordjahres. Am Dienstag schloss das Papier an der Nasdaq 1,6 Prozent tiefer bei 219,58 Dollar und liegt damit rund 23 Prozent unter seinem Rekordhoch vom 7. Oktober. Gleichzeitig wächst an der Wall Street die Zuversicht: Cantor Fitzgerald hat das Kursziel von 250 auf 275 Dollar angehoben, der Durchschnitt von 40 Analysten liegt laut TipRanks bei 269,81 Dollar – rund 23 Prozent über dem Schlusskurs. Wie passen Kurssturz und Optimismus zusammen? Diese CrowdStrike Aktienprognose ordnet ein, was bis zu den Zahlen am 1. Dezember zählt.
CrowdStrike Aktie Prognose: 23 Prozent unter dem Rekordhoch, Cantor hebt das Ziel auf 275 Dollar – liefert CrowdStrike am 1. Dezember den nächsten Beat?
Der Software-Ausverkauf hat die CrowdStrike Aktie seit Oktober fast ein Viertel gekostet. Cantor Fitzgerald setzt trotzdem auf ein weiteres „Beat-and-Raise“-Quartal und hebt das Kursziel an, heute Abend legt Palo Alto Networks vor. Die große CrowdStrike Aktienprognose: Guidance, Konsens, Kursziele, Bewertung und Szenarien vor den Zahlen am 1. Dezember.
Steckbrief
- Unternehmen
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- ISIN
- US22788C1053
- Ticker
- CRWD (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 85,69 $ bis 286,88 $
- Vorstandschef
- George Kurtz (Gründer)
- Geschäftsjahresende
- 31. Januar
- Nächste Zahlen
- 01.12.2026 nach US-Börsenschluss (Q3 GJ 2027)
Stand: 17.11.2026, Nasdaq-Schluss 17.11.2026, 16:00 Uhr New York
Cantor erhöht auf 275 Dollar
Das Analysehaus bestätigt „Overweight“ und erwartet ein weiteres Quartal mit übertroffenen Erwartungen und angehobener Prognose.
Branche unter Druck
Seit Anfang November belastet ein breiter Ausverkauf bei Software- und Cybersecurity-Werten, firmeneigene Negativnachrichten gab es nicht.
Rekord beim Neugeschäft
Im zweiten Geschäftsquartal wuchs der neu hinzugewonnene wiederkehrende Jahresumsatz um 51 Prozent auf 332,8 Millionen Dollar.
Hohe Bewertung
Mit einem KGV von rund 176 auf Basis der Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr bleibt CrowdStrike einer der teuersten Werte der Branche.
Der Auslöser
Warum hebt Cantor das Kursziel für die CrowdStrike Aktie an?
Am Montag, dem 16. November, hat Cantor-Fitzgerald-Analyst Jonathan Ruykhaver sein Kursziel für die CrowdStrike Aktie von 250 auf 275 Dollar erhöht und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Seine These: CrowdStrike dürfte im dritten Geschäftsquartal erneut die eigenen Ziele übertreffen und den Ausblick anheben. Als Gründe nennt er positive Rückmeldungen von Vertriebspartnern, den anhaltenden Trend zur Bündelung von Sicherheitsprodukten auf einer Plattform und eine Beschleunigung im Kerngeschäft Endpoint Detection and Response (EDR). Auch die Bereiche Sicherheitsdatenanalyse (SIEM) und Cloud-Sicherheit stützen aus seiner Sicht das Bild.
Cantor steht mit dieser Haltung nicht allein. Innerhalb weniger Tage haben gleich mehrere Häuser ihre positiven Voten bestätigt oder ihre Ziele angehoben, darunter Rosenblatt, TD Cowen, Wells Fargo und Stifel. Die Kursreaktion blieb trotzdem aus. Denn die CrowdStrike Aktie hängt derzeit weniger an ihren eigenen Nachrichten als an der Stimmung für die gesamte Softwarebranche.
Den Ton gab der 5. November vor: An diesem Tag brach die Aktie um fast 10 Prozent auf 217,20 Dollar ein, ohne dass es eine Unternehmensmeldung gegeben hätte. Nach Reuters-Angaben überdachten Investoren nach den US-Zwischenwahlen ihre Erwartungen an den Ausbau von KI-Rechenzentren und eine mögliche strengere Regulierung. Am Dienstag folgte die nächste Welle: Der Software-ETF IGV verlor 3,2 Prozent, Salesforce brach um mehr als 9 Prozent ein. CrowdStrike fiel im Tagesverlauf bis auf 213,65 Dollar und erholte sich bis zum Schluss nur teilweise. Belastend wirkte am Markt auch die Sorge, dass KI-Agenten klassische Lizenzmodelle von Softwareanbietern unter Druck setzen könnten – und Umschichtungen vor dem Börsengang von Anthropic.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient CrowdStrike sein Geld?
CrowdStrike verkauft Cybersicherheit als Abonnement aus der Cloud. Herzstück ist die Falcon-Plattform: Ein schlanker Software-Agent auf Laptops, Servern und Cloud-Systemen sammelt Daten, die zentral mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Darauf setzen zusätzliche Module auf – vom Schutz von Cloud-Umgebungen und Identitäten über die Sicherheitsdatenanalyse bis zu Managed Services. Je mehr Module ein Kunde bucht, desto stärker wächst der Umsatz pro Kunde. Genau diese Plattformkonsolidierung ist der Kern der Bullen-These.
Zuletzt hat das Unternehmen sein Angebot rund um die Absicherung von KI ausgebaut. Anfang November kündigte CrowdStrike die Übernahmen von Dreadnode, einem Anbieter automatisierter KI-Sicherheitstests, und von Fiddler AI an, das die Überwachung von KI-Agenten ergänzt. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Zudem erweiterte CrowdStrike die Partnerschaft mit dem KI-Cloud-Anbieter CoreWeave, der seinen Kunden Falcon-Schutz anbietet.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt CrowdStrike für 2026/27 selbst ab?
Operativ lieferte CrowdStrike im zweiten Geschäftsquartal (bis 31. Juli 2026) nach den Worten von Gründer und Chef George Kurtz das beste Quartal der Firmengeschichte. Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar, der Abo-Umsatz um 27 Prozent auf 1,40 Milliarden Dollar. Der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) erreichte 5,84 Milliarden Dollar, ein Plus von 25 Prozent. Besonders stark: Das neu hinzugewonnene ARR lag mit 332,8 Millionen Dollar um 51 Prozent über dem Vorjahr. Nach den strengen US-Bilanzregeln (GAAP) blieb ein Gewinn von 0,01 Dollar je Aktie, bereinigt waren es 0,31 Dollar nach 0,23 Dollar. Der operative Cashflow betrug 530,3 Millionen Dollar, der freie Cashflow 377,4 Millionen Dollar, die liquiden Mittel 5,01 Milliarden Dollar. Seit Anfang Juli wird die Aktie nach einem Split im Verhältnis 4:1 gehandelt.
Für das am 31. Oktober beendete dritte Quartal stellte das Management einen Umsatz von 1,523 bis 1,529 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,31 Dollar in Aussicht, das ARR soll auf rund 6,19 Milliarden Dollar steigen. Für das Gesamtjahr bis Ende Januar 2027 lautet die Unternehmensprognose auf 5,99 bis 6,01 Milliarden Dollar Umsatz und 1,25 bis 1,26 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Das Jahresziel beim ARR liegt bei rund 6,6 Milliarden Dollar. Die Messlatte für den 1. Dezember ist damit klar: Der Markt erwartet, dass CrowdStrike diese Spannen übertrifft – Cantor rechnet ausdrücklich damit, TD Cowen erwartet beim Neugeschäft ein Plus von 31 Prozent.
|Kennzahl
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|GJ 2029e
|Umsatz
|6,01 Mrd. $
|7,38 Mrd. $
|9,03 Mrd. $
|Umsatzwachstum
|–
|rund +23 %
|rund +22 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|1,25 $
|1,60 $
|2,09 $
|Freier Cashflow
|1,82 Mrd. $
|2,40 Mrd. $
|3,08 Mrd. $
|KGV
|rund 176
|rund 137
|rund 105
|KUV
|rund 37
|rund 30
|rund 25
Geschäftsjahr endet am 31. Januar (GJ 2027 = Februar 2026 bis Januar 2027). Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV und KUV auf Basis 219,58 $ und rund 225 Mrd. $ Börsenwert selbst gerechnet.
Quelle: finanzen.net (Analystenkonsens, abgerufen 18.11.2026)
Eine Dividende zahlt CrowdStrike nicht, das Unternehmen investiert seinen Cashflow in Wachstum und Zukäufe. Die Bilanz ist mit liquiden Mitteln von gut 5 Milliarden Dollar solide aufgestellt.
Die Analysten
Wie lautet die CrowdStrike Aktienprognose der Analysten?
An der Wall Street dominiert trotz der jüngsten Kursschwäche die Zuversicht. Laut TipRanks raten 34 von 40 Analysten, die sich in den vergangenen drei Monaten geäußert haben, zum Kauf, sechs zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 269,81 Dollar, die Spanne reicht von 177 bis 425 Dollar. Bei finanzen.net errechnet sich aus 49 Zielen ein etwas niedrigerer Schnitt von rund 251 Dollar. Je nach Datenanbieter ergibt sich damit ein Abstand von rund 14 bis 23 Prozent zum Schlusskurs.
Bemerkenswert ist die Richtung der jüngsten Anpassungen: Rosenblatt und Cantor hoben ihre Ziele jeweils auf 275 Dollar an, die Deutsche Bank stufte Anfang November sogar von „Hold“ auf „Buy“ hoch und erhöhte das Ziel von 240 auf 300 Dollar. Analyst Brad Zelnick verwies dabei auf die wachsende KI-getriebene Nachfrage nach Cybersicherheit. Am skeptischen Ende steht Bernstein: Analyst Peter Weed bleibt bei einer neutralen Einstufung, hob sein Ziel aber von 132 auf 177 Dollar an – es liegt weiterhin deutlich unter dem aktuellen Kurs.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Cantor Fitzgerald (J. Ruykhaver)
|Overweight
|275 $ (zuvor 250 $)
|16.11.2026
|ad-hoc-news.de, TipRanks
|Stifel (A. Borg)
|Buy
|240 $
|17.11.2026
|TipRanks
|TD Cowen (S. Eyal)
|Buy
|280 $
|16.11.2026
|TipRanks, ad-hoc-news.de
|Wells Fargo (M. Turrin)
|Buy
|300 $
|16.11.2026
|TipRanks
|Rosenblatt (C. Trebnick)
|Buy
|275 $ (zuvor 250 $)
|13.11.2026
|TipRanks, boerse-global.de
|Morgan Stanley (M. Marshall)
|Buy
|254 $
|13.11.2026
|TipRanks
|Bernstein (P. Weed)
|Hold
|177 $ (zuvor 132 $)
|09.11.2026
|TipRanks
|RBC Capital (M. Hedberg)
|Buy
|260 $
|08.11.2026
|TipRanks
|Goldman Sachs (G. Borges)
|Buy
|230 $
|08.11.2026
|TipRanks
|Deutsche Bank (B. Zelnick)
|Buy (zuvor Hold)
|300 $ (zuvor 240 $)
|03.11.2026
|TipRanks, boerse-global.de
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Einstufungen teils vereinheitlicht wiedergegeben (Buy = positive Einstufung des Hauses).
Quelle: TipRanks (Stand 17.11.2026); ad-hoc-news.de; boerse-global.de
Bewertung
Ist die CrowdStrike Aktie im Branchenvergleich zu teuer?
Die Bewertung ist der wunde Punkt der CrowdStrike Aktie. Beim Schlusskurs vom Dienstag kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von rund 225 Milliarden Dollar. Gemessen an der Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr ergibt das ein KGV von rund 176, auf Basis des Folgejahres immer noch rund 137. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis zahlen Anleger mehr als das 30-Fache der für das kommende Geschäftsjahr erwarteten Erlöse. Palo Alto Networks und Zscaler sind nach diesen Maßstäben deutlich günstiger.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|KUV erwartet
|Nächste Zahlen
|CrowdStrike
|rund 176
|rund 37
|01.12.2026
|Palo Alto Networks
|rund 74–77
|rund 18
|18.11.2026
|Zscaler
|rund 49
|rund 7,6
|02.12.2026
Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr bzw. die kommenden zwölf Monate; unterschiedliche Stichtage (Zscaler-KGV Ende Oktober, übrige Werte 16.–18. November 2026). CrowdStrike selbst gerechnet.
Quelle: finanzen.net, Barchart, Zacks, TIKR; eigene Rechnung
Der Aufschlag lässt sich nur mit dem Wachstum rechtfertigen: Der Konsens rechnet für die kommenden Geschäftsjahre mit Umsatzzuwächsen von jeweils über 20 Prozent und einem Gewinnanstieg von 28 Prozent im Geschäftsjahr 2028. Fällt das Wachstum hinter diese Annahmen zurück, wird der Spielraum für Enttäuschungen eng – das hat die Aktie im November eindrucksvoll gezeigt.
Charttechnik
Welche Marken zählen für die CrowdStrike Aktie?
Charttechnisch hat sich in den vergangenen zwei Wochen eine Unterstützungszone herausgebildet: Am 5. November drehte die Aktie bei 213,22 Dollar, am Dienstag bei 213,65 Dollar wieder nach oben. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das Chartbild weiter eintrüben. Nach Daten von boerse.de notiert die Aktie auf Euro-Basis unter ihren 20-, 38- und 50-Tage-Linien, aber weiterhin klar über der 100- und der 200-Tage-Linie. Der kurzfristige Trend zeigt damit nach unten, der langfristige Aufwärtstrend ist intakt. Auf der Oberseite markieren das Hoch vom 2. November bei gut 253 Dollar und das Rekordhoch bei 286,88 Dollar die nächsten Hürden. Eine eigene Kursprognose ist damit nicht verbunden.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der CrowdStrike Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Marktberichten
|Bull (Höchstziel TipRanks)
|425 $
|rund +94 %
|KI-Sicherheit als neuer Wachstumsmotor, Plattformkonsolidierung
|Base (Konsens TipRanks)
|269,81 $
|rund +23 %
|Weiteres Beat-and-Raise, Neugeschäft wächst zweistellig
|Cantor Fitzgerald
|275 $
|rund +25 %
|Starkes Partnerfeedback, EDR-Beschleunigung
|Bear (Bernstein)
|177 $
|rund −19 %
|Hohe Bewertung, Wachstum bereits eingepreist
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 219,58 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026). Höchstziel laut TipRanks ohne Nennung des Hauses.
Quelle: TipRanks (Stand 17.11.2026); ad-hoc-news.de (Cantor)
Termine
Was Anleger bis zu den Zahlen beobachten sollten
18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank
18. November, nach US-Börsenschluss: Zahlen von Palo Alto Networks, Telefonkonferenz um 22:30 Uhr MEZ – wichtiger Stimmungstest für die Branche
1. Dezember, nach US-Börsenschluss: CrowdStrike legt die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2027 vor, Telefonkonferenz um 23:00 Uhr MEZ
2. Dezember: Zahlen von Zscaler
9. März 2027 (vorläufig): Zahlen zum Geschäftsjahr 2027
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie Prognose
Warum ist die CrowdStrike Aktie zuletzt gefallen?
Einen eigenen Auslöser gab es nicht. Die Aktie litt unter einem breiten Ausverkauf bei Software- und Cybersecurity-Werten, am 5. November verlor sie fast 10 Prozent. Am 17. November schloss sie bei 219,58 Dollar.
Wie lautet die CrowdStrike Aktienprognose der Analysten?
Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel von 40 Analysten bei 269,81 Dollar, die Spanne reicht von 177 bis 425 Dollar. 34 Analysten raten zum Kauf, sechs zum Halten.
Welches Kursziel nennt Cantor Fitzgerald?
Cantor Fitzgerald hat am 16. November das Kursziel von 250 auf 275 Dollar angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt.
Was erwartet CrowdStrike selbst für das Geschäftsjahr?
Das Management peilt für das Geschäftsjahr bis Ende Januar 2027 einen Umsatz von 5,99 bis 6,01 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,25 bis 1,26 Dollar an.
Wann legt CrowdStrike die nächsten Zahlen vor?
Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr MEZ.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 275 US-Dollar von Cantor Fitzgerald (Analyst Jonathan Ruykhaver, 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Cantor Fitzgerald: Cantor Fitzgerald.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Kaufen, Kursziel 275,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Cantor Fitzgerald (Jonathan Ruykhaver) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 08:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 08:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cantor Fitzgerald (Jonathan Ruykhaver).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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