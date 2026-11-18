Warum ist die CrowdStrike Aktie zuletzt gefallen?

Einen eigenen Auslöser gab es nicht. Die Aktie litt unter einem breiten Ausverkauf bei Software- und Cybersecurity-Werten, am 5. November verlor sie fast 10 Prozent. Am 17. November schloss sie bei 219,58 Dollar.

Wie lautet die CrowdStrike Aktienprognose der Analysten?

Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel von 40 Analysten bei 269,81 Dollar, die Spanne reicht von 177 bis 425 Dollar. 34 Analysten raten zum Kauf, sechs zum Halten.

Welches Kursziel nennt Cantor Fitzgerald?

Cantor Fitzgerald hat am 16. November das Kursziel von 250 auf 275 Dollar angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt.

Was erwartet CrowdStrike selbst für das Geschäftsjahr?

Das Management peilt für das Geschäftsjahr bis Ende Januar 2027 einen Umsatz von 5,99 bis 6,01 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,25 bis 1,26 Dollar an.

Wann legt CrowdStrike die nächsten Zahlen vor?

Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr MEZ.