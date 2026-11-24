Warum ist die CrowdStrike Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Die CrowdStrike Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 2,1 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in Softwareaktien um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der CrowdStrike Aktie?

Die ISIN lautet US22788C1053, die WKN A2PK2R. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel CRWD gehandelt.

Wie hoch ist der Gewinn der CrowdStrike Aktie?

Am Nachmittag liegt die Aktie laut Indikation 2,07 Prozent im Plus. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.