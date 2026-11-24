Die CrowdStrike Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, US-Handelssymbol: CRWD an der Nasdaq) gehört am Dienstag mit einem Plus von 2,07 Prozent zu den Nasdaq100 Gewinnern. Am Nachmittag notiert der Anbieter von Cybersicherheits-Software laut Indikation bei 213,30. Während Chipwerte im Nasdaq 100 abstürzen, suchen Anleger bei Softwareaktien mit wiederkehrenden Einnahmen Halt.
CrowdStrike Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit Plus 2,1 Prozent – Cybersicherheit trotzt dem Chip-Crash
Die CrowdStrike Aktie zählt am Dienstag zu den Nasdaq100 Gewinnern: Der Cybersecurity-Konzern legt am Nachmittag um rund 2,1 Prozent auf etwa 213 US-Dollar zu, während Chipwerte einbrechen. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und was jetzt für und gegen die Aktie spricht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Software statt Hardware
CrowdStrike meldet am Dienstag keine eigenen Neuigkeiten. Der Kursgewinn passt zu einer Umschichtung im Index: Anleger verkaufen die zuvor stark gelaufenen Chipwerte und kaufen Titel mit planbaren Abo-Einnahmen. Die Cybersicherheit gilt dabei als Bereich, in dem Unternehmen auch bei Sparrunden weiter investieren. CrowdStrike verkauft seine Plattform Falcon im Abonnement und profitiert von diesem wiederkehrenden Geschäft.
Rotation aus Chipwerten
Mit dem Absturz von AMD, Micron und weiteren Halbleiteraktien wandert Geld in andere Segmente des Technologiesektors.
Wiederkehrende Einnahmen
Abonnements machen das Geschäft planbarer als zyklische Hardware.
Sicherheit als Pflichtausgabe
Cybersicherheit zählt für viele Unternehmen zu den Ausgaben, die auch bei Sparzwang bestehen bleiben.
Einordnung
Ein kleiner Gewinn, aber ein Signal
Ein Plus von gut 2 Prozent ist für sich genommen moderat. Es zeigt, dass der Markt am Dienstag nicht einfach Technologie verkauft, sondern innerhalb des Sektors sortiert. Für den Nasdaq100 Gewinner CrowdStrike gilt dennoch: Die Aktie schwankt häufig stark und reagiert auf Marktstimmung ebenso wie auf Unternehmenszahlen.
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Warum ist die CrowdStrike Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Die CrowdStrike Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 2,1 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in Softwareaktien um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der CrowdStrike Aktie?
Die ISIN lautet US22788C1053, die WKN A2PK2R. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel CRWD gehandelt.
Wie hoch ist der Gewinn der CrowdStrike Aktie?
Am Nachmittag liegt die Aktie laut Indikation 2,07 Prozent im Plus. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.
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