Guggenheim habe die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von „neutral“ auf „buy“ hochgestuft und ein Kursziel von 280 USD ausgegeben. Das Analysehaus erwarte von CrowdStrike rasantes Wachstum und hohe Gewinne. Das Unternehmen arbeite eng mit allen Hyperscalern zusammen, sogar mit Microsoft, das noch vor nicht allzu langer Zeit von einigen Anlegern als existenzielle Bedrohung für CrowdStrike angesehen worden sei, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)
CrowdStrike Aktie: Kurspotenzial dank rasantem Wachstum!
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