Warum steigt die CrowdStrike Aktie heute?

Die gesamte Cybersecurity-Branche legt zu, nachdem der US-Heimatschutzminister vor ernsthaften Cyberbedrohungen für kritische Infrastruktur gewarnt hat. Dazu kamen Systemausfälle großer Anbieter und starke Zahlen von Palo Alto Networks.

Wann legt CrowdStrike die nächsten Zahlen vor?

Am 1. Dezember 2026.

Wie stark wächst CrowdStrike?

Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar, das neu gewonnene ARR um 51 Prozent auf 333 Millionen Dollar.

Welche Kursziele nennen Analysten für die CrowdStrike Aktie?

Cantor Fitzgerald nennt 275 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.