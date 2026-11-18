Die Cybersecurity-Branche ist der Gewinner des Tages an der Nasdaq – und die CrowdStrike Aktie ist ganz vorne dabei. Bis zum Mittag stieg das Papier um gut 7 Prozent auf über 235 Dollar, am späten Abend zeigte eine Indikation von Société Générale ein Plus von fast 8 Prozent auf rund 237 Dollar. Damit gehört CrowdStrike zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100, gemeinsam mit den Rivalen Palo Alto Networks und Fortinet. Während Software-Konzerne wie Salesforce, ServiceNow und Workday nachgaben, griffen Anleger gezielt bei Sicherheitsanbietern zu.
CrowdStrike Aktie: Fast 8 Prozent Plus im Cyber-Rausch – was der Sprung für die Zahlen am 1. Dezember bedeutet
Warnungen vor KI-gestützten Angriffen, eine Serie von Systemausfällen und starke Zahlen des Rivalen Palo Alto: Die Cybersecurity-Branche erlebt einen Kurssprung, und die CrowdStrike Aktie gehört zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100. Die große Analyse: was den Sektor antreibt, wie gut CrowdStrike wirklich läuft und warum die Bewertung zur Gefahr werden kann.
Der Auslöser
Warum die ganze Branche heute abhebt
Den Anstoß gab Washington. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin warnte in einer Anhörung im Repräsentantenhaus vor ernsthaften Cyberbedrohungen für kritische Infrastruktur wie Energie, Wasser, Telekommunikation und Verkehr. Dazu kommt eine Serie von Ausfällen großer Digitaldienste, die die Verwundbarkeit moderner IT-Systeme zeigt. Die Reaktion an der Börse war eindeutig: Neben CrowdStrike legten auch SentinelOne um 9 Prozent, Rubrik um 7,5 Prozent und Netskope um 10 Prozent zu. Am Abend lieferte dann Konkurrent Palo Alto Networks starke Quartalszahlen und eine höhere Prognose – ein zusätzliches Signal für die gesamte Branche und die CrowdStrike Aktie.
Das Geschäft
Wie gut CrowdStrike wirklich läuft
Die Zahlen des zweiten Geschäftsquartals zeigen ein Unternehmen in Hochform. Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar, die wiederkehrenden Jahresumsätze wuchsen um 25 Prozent auf 5,84 Milliarden Dollar. Besonders stark: Das neu hinzugewonnene ARR erreichte mit 333 Millionen Dollar einen Rekord und lag 51 Prozent über dem Vorjahr. Treiber ist das Abo-Modell Falcon Flex, mit dem Kunden flexibel weitere Module buchen. Dessen ARR verdoppelte sich auf mehr als 2,29 Milliarden Dollar. Anders als Palo Alto wächst CrowdStrike dabei fast vollständig aus eigener Kraft, ohne große Zukäufe. Das ist ein wichtiges Argument für die CrowdStrike Aktie.
Die Rivalität mit Palo Alto ist offen. Palo-Alto-Chef Nikesh Arora sagte jüngst im Fernsehen scherzhaft, sein Unternehmen sei noch etwas größer. Tatsächlich lag der Börsenwert von Palo Alto zuletzt bei rund 286 Milliarden Dollar, CrowdStrike kam auf etwa 229 Milliarden Dollar. Der Abstand ist damit geringer, als viele Anleger vermuten.
CrowdStrike wächst aus eigener Kraft – genau dafür zahlen Anleger einen Aufschlag.
Die Analysten
Was die Häuser erwarten
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – fallen positiv aus. Cantor Fitzgerald hat sein Kursziel auf 275 Dollar angehoben, TD Cowen bestätigte seine Kaufempfehlung. Laut TipRanks lautet der Konsens von 40 Analysten auf Strong Buy. Für das dritte Geschäftsquartal erwarten die Analysten einen bereinigten Gewinn von 31 Cent je Aktie. Die Zahlen kommen am 1. Dezember – sie werden zeigen, ob die CrowdStrike Aktie ihren Vorschuss rechtfertigt.
Die Risiken
Die Bewertung als Achillesferse
Die größte Schwäche der Aktie ist ihr Preis. Nach Berechnungen von Motley Fool wurde die CrowdStrike Aktie Anfang November mit rund dem 198-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Jede Enttäuschung beim Wachstum kann deshalb zu kräftigen Kursrückgängen führen. Zudem hat Firmenchef George Kurtz laut einer Pflichtmitteilung Aktien im Wert von rund 6,3 Millionen Dollar verkauft. Solche Verkäufe sind bei Vorständen häufig geplant und routinemäßig, werden aber genau beobachtet.
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Warum steigt die CrowdStrike Aktie heute?
Die gesamte Cybersecurity-Branche legt zu, nachdem der US-Heimatschutzminister vor ernsthaften Cyberbedrohungen für kritische Infrastruktur gewarnt hat. Dazu kamen Systemausfälle großer Anbieter und starke Zahlen von Palo Alto Networks.
Wann legt CrowdStrike die nächsten Zahlen vor?
Am 1. Dezember 2026.
Wie stark wächst CrowdStrike?
Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar, das neu gewonnene ARR um 51 Prozent auf 333 Millionen Dollar.
Welche Kursziele nennen Analysten für die CrowdStrike Aktie?
Cantor Fitzgerald nennt 275 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
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