Die Aktie fällt, doch Rosenblatt wird optimistischer: In seiner CrowdStrike-Aktienanalyse vom 13.11.2026 erhöht das Analystenhaus das Kursziel von 250 auf 275 USD und bestätigt das Rating "buy" für die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker: CRWD), die beim angegebenen Kursstand um 4,89 USD beziehungsweise 2,16% auf 221,72 USD nachgibt.
CrowdStrike Aktie: Falcon Flex macht Hoffnung – 275 Dollar im Visier!
CrowdStrike fällt, doch Rosenblatt erhöht das Kursziel auf 275 USD und erwartet vor den Quartalszahlen positive Überraschungen bei Ergebnisvorlage und Ausblick.
Die Zielmarke steige damit um 25 USD beziehungsweise 10%. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs eröffne das Kursziel 275 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 24%. Rosenblatt stütze seine positive Einschätzung auf Rückmeldungen von Vertriebspartnern, eine robuste Nachfrage und den Einfluss von Falcon Flex auf die Ausgaben der Kunden.
Vor den Quartalszahlen: Rosenblatt erwartet eine positive Überraschung
Die CrowdStrike-Aktienanalyse erscheine im Vorfeld der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Rosenblatt rechne mit einem "leichten Übertreffen der Erwartungen und einer Prognoseanhebung" – so die deutsche Übersetzung der Formulierung "slight beat-and-raise".
Das Analystenhaus erwarte damit positive Signale sowohl beim abgeschlossenen Quartal als auch beim Ausblick. Die Wortwahl deute allerdings auf eine moderate Überraschung hin. Von einem außergewöhnlich starken Übertreffen der Erwartungen sei in der vorliegenden Zusammenfassung nicht die Rede.
Zudem handle es sich um eine Prognose vor der Veröffentlichung. Die tatsächlichen Ergebnisse und eine mögliche Anhebung des Unternehmensausblicks stünden noch aus. Rosenblatt bestätige dennoch bereits jetzt das Rating "buy" und erhöhe das Kursziel auf 275 USD.
Partnerbefragungen liefern Rückenwind
Ein wichtiges Argument der CrowdStrike-Aktienanalyse seien die Rückmeldungen aus dem Vertrieb. Die Ergebnisse der Partnerbefragungen hätten über Plan gelegen. Die Nachfrage habe sich auf dem Niveau des Vorquartals bis darüber bewegt.
Damit zeichne Rosenblatt das Bild einer stabilen bis stärkeren Nachfrageentwicklung. Die Rückmeldungen würden die Erwartung stützen, dass CrowdStrike im dritten Geschäftsquartal etwas besser abschneiden könne als vom Markt angenommen.
Konkrete Umsatzwerte oder eine bezifferte Abweichung von den Analystenschätzungen enthalte die vorliegende Meldung allerdings nicht. Partnerbefragungen seien zudem ein vorlaufender Hinweis und kein Ersatz für die veröffentlichten Geschäftszahlen.
Falcon Flex zieht Ausgaben vor
Besondere Aufmerksamkeit widme Rosenblatt dem Angebot Falcon Flex. Dieses trage weiterhin dazu bei, dass Kunden Ausgaben zeitlich vorziehen würden.
Für das kurzfristige Geschäft könne dies unterstützend wirken. Wenn Kunden geplante Ausgaben früher tätigten, könnte sich die Geschäftsentwicklung in der aktuellen Periode entsprechend verbessern.
Für Anleger sei dabei eine Unterscheidung wichtig: Vorgezogene Ausgaben seien nicht automatisch zusätzliche Ausgaben über den gesamten Betrachtungszeitraum. Ob Falcon Flex neben einer zeitlichen Verschiebung auch das langfristige Geschäftsvolumen erhöhe, lasse sich aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht ableiten.
Die CrowdStrike-Aktienanalyse von Rosenblatt werte den Effekt dennoch als positives Signal für das bevorstehende Zahlenwerk. Zusammen mit den Partnerbefragungen und der robusten Nachfrage bilde er die Grundlage für das höhere Kursziel 275 USD.
Kursrückgang trotz höherer Zielmarke
An der Börse stehe CrowdStrike beim genannten Kursstand unter Druck. Das Minus von 2,16% auf 221,72 USD stehe der optimistischeren Einschätzung von Rosenblatt gegenüber.
Ein konkreter Grund für den aktuellen Rückgang werde in der vorliegenden Meldung nicht genannt. Deshalb lasse sich die Kursbewegung weder eindeutig mit der Analysteneinschätzung noch mit bestimmten Erwartungen an den Quartalsbericht erklären.
Rechnerisch liege das Kursziel 275 USD um 53,28 USD über der aktuellen Notierung. Der Abstand von rund 24% verdeutliche die positive Haltung des Analystenhauses, stelle aber keine garantierte Rendite dar.
Was jetzt für die Aktie zählt
Die Chance liege darin, dass CrowdStrike die von Rosenblatt erwartete Kombination aus leicht übertroffenen Erwartungen und angehobener Prognose tatsächlich liefere. Stabile Nachfrage und positive Vertriebssignale könnten diese Entwicklung unterstützen.
Das Risiko bestehe darin, dass die veröffentlichten Zahlen hinter den inzwischen gestiegenen Erwartungen zurückblieben. Auch werde wichtig sein, wie nachhaltig die Geschäftsentwicklung ausfalle und welchen Anteil zeitlich vorgezogene Kundenausgaben daran hätten.
Die CrowdStrike-Aktienanalyse von Rosenblatt bleibe damit klar positiv, aber an eine operative Bewährungsprobe geknüpft. Das höhere Kursziel 275 USD und das unveränderte Rating "buy" würden Zuversicht vor dem Bericht signalisieren; die Bestätigung müsse das Unternehmen mit seinen Zahlen liefern.
Rosenblatt erhöht das CrowdStrike-Kursziel auf 275 USD und bestätigt das Rating "buy" – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn gegen Informationslücken im Gruppenchat hilft ausnahmsweise keine Firewall, sondern der Senden-Knopf.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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