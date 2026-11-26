RBC Capital Markets habe das Rating „outperform“ und das Kursziel von 260 USD für die Aktie von CrowdStrike (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) bestätigt. Nach Einschätzung der Investmentbank übernehme CrowdStrike den Wettbewerber Zscaler aus einer Position der Stärke heraus. Die Übernahme von Zscaler sei strategisch sinnvoll und könnte erhebliche Synergien durch die Erweiterung der Produktplattform, den gegenseitigen Vertrieb von Produkten an bestehende Kunden sowie den Ausbau des datenbasierten Wettbewerbsvorteils durch die direkte Integration von Netzwerk-Telemetriedaten in die Falcon-Plattform ermöglichen. Trotz der bevorstehenden Herausforderungen bei der Integration einer Übernahme dieser Größenordnung bleibe CrowdStrike als treibende Kraft bei der Konsolidierung der Cybersicherheitsbranche eine der bevorzugten langfristigen Anlageideen von RBC Capital Markets, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)