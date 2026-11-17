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CrowdStrike Aktie: Cantor Fitzgerald erwartet die nächste Überraschung und erhöht das Kursziel auf 275 USD

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 17:03 3 Min.

CrowdStrike-Aktie mit neuer Kursfantasie! Cantor Fitzgerald hebt das Kursziel an und bestätigt das Rating "overweight". Starkes Wachstum im Kerngeschäft sowie die hohe Nachfrage nach Cloud- und Sicherheitslösungen lassen die Analysten auf überraschend starke Quartalszahlen und eine Anhebung der Prognose hoffen. Steht die CrowdStrike-Aktie vor dem nächsten Kursschub?

Bild: CrowdStrike Holdings Inc.

Kurz vor den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal bekommt die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, FSE: 45C, NASDAQ: CRWD) Rückenwind von der Wall Street. In einer aktuellen Aktienanalyse vom 16. November 2026 hebt Cantor Fitzgerald das Kursziel von 250 USD auf 275 USD an und bestätigt das Rating "overweight". Das entspricht einer Anhebung von rund 10%. Die Botschaft der Analysten ist klar: CrowdStrike hat nach ihrer Einschätzung operativ weiter Rückenwind, und der Markt könnte erneut positiv überrascht werden. Die Kernthese: Ein weiteres Beat-and-Raise-Quartal Im Zentrum der Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald steht die Erwartung, dass CrowdStrike im dritten Quartal erneut die Prognosen übertrifft und den Ausblick anhebt. Für die Experten von Cantor Fitzgerald ist das kein Zufallstreffer, sondern das Ergebnis mehrerer Wachstumstreiber, die gleichzeitig greifen. Genau diese Kombination begründet das höhere Kursziel 275 USD und das Festhalten am Rating "overweight". Argument 1: Plattformkonsolidierung als Wachstumsmotor Unternehmen wollen ihre Sicherheitsarchitektur vereinfachen und statt zahlreicher Einzellösungen auf wenige starke Plattformen setzen. CrowdStrike gilt mit der Falcon-Plattform als einer der großen Profiteure dieses Trends. Cantor Fitzgerald hebt die starke Plattformkonsolidierung ausdrücklich hervor. Wer bei CrowdStrike zusätzliche Module bucht, bindet sich enger an das Ökosystem. Das erhöht die Umsätze pro Kunde, stärkt die Kundenbindung und macht das wiederkehrende Geschäft planbarer. Argument 2: Das Kerngeschäft EDR beschleunigt sich Bemerkenswert ist der zweite Punkt der Aktienanalyse: Laut Cantor Fitzgerald beschleunigt sich das Wachstum im Kerngeschäft Endpoint Detection and Response (EDR). Gerade dieses Segment galt vielen Marktbeobachtern als reifer Bereich, in dem eher eine Normalisierung zu erwarten wäre. Wenn ausgerechnet das Fundament von CrowdStrike wieder an Tempo gewinnt, ist das ein starkes Signal für die Wettbewerbsposition und die Preissetzungsmacht des Konzerns. Argument 3: SIEM und Cloud mit anhaltendem Momentum Als dritten Treiber nennt Cantor Fitzgerald das anhaltende Momentum in den Bereichen SIEM und Cloud Security. Mit seiner SIEM-Lösung greift CrowdStrike etablierte Anbieter im Bereich Sicherheitsdatenanalyse direkt an, während die Cloud-Sicherheit von der fortschreitenden Verlagerung von Workloads in die Cloud profitiert. Diese neueren Geschäftsfelder verbreitern die Umsatzbasis und machen CrowdStrike weniger abhängig vom klassischen Endpunktschutz. Für Cantor Fitzgerald ist das ein zentraler Baustein der positiven Einschätzung. Was das Kursziel 275 USD für Anleger bedeutet Mit dem Kursziel 275 USD signalisiert Cantor Fitzgerald, dass das Analysehaus weiteres Potenzial in der Aktie sieht, obwohl CrowdStrike an der Börse traditionell mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gehandelt wird. Das Rating "overweight" unterstreicht, dass die Experten die Aktie im Branchenvergleich überdurchschnittlich gewichten würden. Die Aktienanalyse setzt damit klar auf die Fortsetzung der Wachstumsstory und auf die Fähigkeit des Managements, die Erwartungen erneut zu übertreffen. Die Risiken: Hohe Erwartungen und starke Konkurrenz Gegenargumente nennt Cantor Fitzgerald in der vorliegenden Aktienanalyse nicht ausdrücklich, Anleger sollten sie dennoch im Blick behalten. Die Bewertung von CrowdStrike ist ambitioniert, sodass schon kleinere Enttäuschungen beim Ausblick spürbare Kursreaktionen auslösen können. Zudem ist der Wettbewerb intensiv: Palo Alto Networks, Microsoft und SentinelOne kämpfen ebenfalls um Budgets im Bereich Plattformsicherheit. Wenn der Markt bereits ein Beat-and-Raise-Quartal einpreist, steigt die Messlatte für die anstehenden Zahlen zusätzlich. Fazit: Cantor Fitzgerald bleibt optimistisch Die Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald zeichnet ein klares Bild: Plattformkonsolidierung, ein wieder anziehendes EDR-Geschäft sowie starkes Momentum bei SIEM und Cloud sprechen aus Sicht der Analysten für ein weiteres starkes Quartal von CrowdStrike. Das angehobene Kursziel 275 USD und das bestätigte Rating "overweight" machen die Aktie für wachstumsorientierte Anleger vor den Quartalszahlen besonders interessant. Ob CrowdStrike die hohen Erwartungen erneut erfüllt, wird der anstehende Bericht zeigen. Cantor Fitzgerald jedenfalls hat sich klar positioniert. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 17. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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