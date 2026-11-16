Rückenwind für die CrowdStrike-Aktie: Cantor Fitzgerald hat das Kursziel für den Cybersecurity-Spezialisten von 250 auf 275 Dollar angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Gemessen am von Investing.com zitierten Kurs von 226,61 Dollar signalisiert das neue Kursziel für die CrowdStrike-Aktie (Handelssymbol CRWD, ISIN US22788C1053) ein Kurspotenzial von rund 21 Prozent.
CrowdStrike-Aktie: Cantor Fitzgerald bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 275 Dollar
Cantor Fitzgerald hebt das Kursziel für die CrowdStrike-Aktie von 250 auf 275 Dollar und bestätigt das Rating „Overweight“. Gemessen am zitierten Kurs von 226,61 Dollar entspricht das rund 21 Prozent Kurspotenzial. Die Analysten setzen auf starke Channel-Checks und erwarten erneut ein „Beat and Raise“.
Steckbrief
- Unternehmen
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- CRWD (Nasdaq)
- ISIN
- US22788C1053
- Analyst
- in den Quellen nicht eindeutig genannt
- Bank
- Cantor Fitzgerald
- Rating
- Overweight (unverändert)
- Kursziel
- 275 USD (zuvor 250 USD)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Investing.com-Meldung vom 16.11.2026
Kursziel-Anhebung
Cantor Fitzgerald legt nach – 25 Dollar mehr Kursziel
Die Analysten von Cantor Fitzgerald bleiben bei der CrowdStrike-Aktie klar optimistisch. Ihre fundamentale Einschätzung sei unverändert positiv, berichtet Investing.com. Grundlage der Kursziel-Anhebung sind vor allem robuste Channel-Checks, also Gespräche mit Vertriebspartnern und Kunden, die auf eine anhaltend starke Nachfrage hindeuten.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Overweight
|Overweight
|Kursziel
|250 USD
|275 USD
|Abstand zum Kurs (226,61 USD)
|+10,3 %
|+21,4 %
Quelle: Investing.com, GuruFocus
Die Argumente von Cantor Fitzgerald
Starke Channel-Checks
Die Rückmeldungen aus dem Vertriebskanal fallen laut Cantor Fitzgerald robust aus und stützen die positive Sicht auf die CrowdStrike-Aktie.
Plattformkonsolidierung
Unternehmen bündeln ihre Sicherheitswerkzeuge zunehmend bei wenigen Anbietern. CrowdStrike profitiert laut den Analysten von anhaltendem Momentum bei dieser Plattformkonsolidierung.
Kerngeschäft beschleunigt
Im Kerngeschäft Endpoint Detection and Response (EDR) sieht Cantor Fitzgerald eine Beschleunigung.
SIEM und Cloud
Auch bei Security Information and Event Management (SIEM) und den Cloud-Produkten verzeichnet CrowdStrike nach Einschätzung der Analysten weiter Erfolge.
Erneutes „Beat and Raise“ erwartet
Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Cantor Fitzgerald damit, dass CrowdStrike die Erwartungen erneut übertrifft und die Prognose anhebt.
Einordnung: Breite Unterstützung der Analysten
Cantor Fitzgerald steht mit der positiven Sicht auf die CrowdStrike-Aktie nicht allein. Laut Investing.com hob Rosenblatt das Kursziel ebenfalls auf 275 Dollar an und empfiehlt die Aktie zum Kauf. DA Davidson (Kursziel 245 Dollar), Jefferies und Stifel (jeweils 240 Dollar) stufen die CrowdStrike-Aktie ebenfalls mit „Buy“ ein. Mit 275 Dollar gehört Cantor Fitzgerald damit zu den optimistischsten Häusern.
Die Rally ist allerdings schon weit fortgeschritten: Nach Angaben von Investing.com hat die CrowdStrike-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um 68,6 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn sogar um 93,4 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Cantor Fitzgerald; der verantwortliche Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht eindeutig genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von Investing.com vom 16.11.2026, 06:08 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 275 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: cantor.com/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): Kaufen, Kursziel 275,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Cantor Fitzgerald (Analyst nicht eindeutig genannt) vom 16.11.2026, 12:08 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: Cantor Fitzgerald (Analyst nicht eindeutig genannt).
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