CrowdStrike-Aktie: Cantor Fitzgerald bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 275 Dollar

Cantor Fitzgerald steht mit der positiven Sicht auf die CrowdStrike-Aktie nicht allein. Laut Investing.com hob Rosenblatt das Kursziel ebenfalls auf 275 Dollar an und empfiehlt die Aktie zum Kauf. DA Davidson (Kursziel 245 Dollar), Jefferies und Stifel (jeweils 240 Dollar) stufen die CrowdStrike-Aktie ebenfalls mit „Buy“ ein. Mit 275 Dollar gehört Cantor Fitzgerald damit zu den optimistischsten Häusern.

Die Rally ist allerdings schon weit fortgeschritten: Nach Angaben von Investing.com hat die CrowdStrike-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um 68,6 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn sogar um 93,4 Prozent.