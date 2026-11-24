Bezahlt wird vollständig in Aktien: Für jede Zscaler-Aktie gibt es 1,135 Aktien von CrowdStrike. Auf Basis des Schlusskurses vom 20. November entsprach das 260,41 Dollar je Zscaler-Aktie, ein Aufschlag von rund 34 Prozent. Nach Unternehmensangaben vergrößert der Zukauf den adressierbaren Markt von CrowdStrike um mehr als 185 Milliarden Dollar, weil der Konzern damit in die Netzwerksicherheit einsteigt, das größte Teilsegment der Branche. Beide Firmen teilen sich bereits rund 2.000 Kunden. Die übrigen rund 8.000 Zscaler-Kunden sind das Ziel für den Vertrieb der eigenen Plattform.

Die wiederkehrenden Jahresumsätze beider Unternehmen liegen zusammen bei mehr als 10 Milliarden Dollar. CrowdStrike stellt innerhalb von rund zwei Jahren nach dem Abschluss mehr als 1 Milliarde Dollar zusätzlichen Umsatz und rund 500 Millionen Dollar Kosteneinsparungen in Aussicht. Gründer George Kurtz bleibt Chef des kombinierten Konzerns. Zscaler-Gründer Jay Chaudhry soll sein Geschäft weiterführen und in den Verwaltungsrat einziehen. Chaudhry und ihm nahestehende Aktionäre halten rund 34 Prozent an Zscaler und haben ihre Zustimmung bereits vertraglich zugesagt.