Es ist die größte Übernahme, die die Cybersicherheitsbranche je gesehen hat, und die eigene Aktie hat sie zunächst teuer bezahlt. Seit CrowdStrike am Montag den Kauf des Rivalen Zscaler für rund 43,9 Milliarden Dollar angekündigt hat, steht die CrowdStrike Aktie unter Beobachtung. Am Tag der Bekanntgabe verlor sie fast 9 Prozent auf rund 209 Dollar, am Dienstag stabilisierte sie sich mit einem leichten Plus. Die Zscaler-Aktie sprang dagegen um knapp 18 Prozent auf 229,24 Dollar. Wer genau hinsieht, erkennt in diesen beiden Zahlen, wie viel Skepsis im Markt steckt.
CrowdStrike Aktie: 44 Milliarden Dollar für Zscaler – warum die Börse dem größten Cyber-Deal aller Zeiten noch nicht traut
CrowdStrike will den Rivalen Zscaler für rund 43,9 Milliarden Dollar in eigenen Aktien übernehmen. Die CrowdStrike Aktie verlor daraufhin fast 9 Prozent, Zscaler handelt spürbar unter dem rechnerischen Angebotswert. Die Top-Story zeigt, was der Deal bringen soll, warum der Abschluss noch weit weg ist und was der Abstand zwischen beiden Kursen verrät.
Die Stammdaten für Anleger: Die CrowdStrike Aktie trägt die ISIN US22788C1053 und die WKN A2PK2R, das Handelssymbol in Deutschland lautet 45C, in den USA CRWD an der Nasdaq. Die Zscaler-Aktie hat die ISIN US98980G1022 und die WKN A2JF28, sie wird in Deutschland unter 0ZC und in den USA unter ZS an der Nasdaq gehandelt.
Der Deal
Geräte plus Verbindungen: was CrowdStrike mit Zscaler vorhat
CrowdStrike schützt Computer, Server und Telefone. Zscaler sichert die Verbindungen dazwischen. Zusammen soll daraus eine Plattform für das Zeitalter der KI-Agenten werden.
Bezahlt wird vollständig in Aktien: Für jede Zscaler-Aktie gibt es 1,135 Aktien von CrowdStrike. Auf Basis des Schlusskurses vom 20. November entsprach das 260,41 Dollar je Zscaler-Aktie, ein Aufschlag von rund 34 Prozent. Nach Unternehmensangaben vergrößert der Zukauf den adressierbaren Markt von CrowdStrike um mehr als 185 Milliarden Dollar, weil der Konzern damit in die Netzwerksicherheit einsteigt, das größte Teilsegment der Branche. Beide Firmen teilen sich bereits rund 2.000 Kunden. Die übrigen rund 8.000 Zscaler-Kunden sind das Ziel für den Vertrieb der eigenen Plattform.
Die wiederkehrenden Jahresumsätze beider Unternehmen liegen zusammen bei mehr als 10 Milliarden Dollar. CrowdStrike stellt innerhalb von rund zwei Jahren nach dem Abschluss mehr als 1 Milliarde Dollar zusätzlichen Umsatz und rund 500 Millionen Dollar Kosteneinsparungen in Aussicht. Gründer George Kurtz bleibt Chef des kombinierten Konzerns. Zscaler-Gründer Jay Chaudhry soll sein Geschäft weiterführen und in den Verwaltungsrat einziehen. Chaudhry und ihm nahestehende Aktionäre halten rund 34 Prozent an Zscaler und haben ihre Zustimmung bereits vertraglich zugesagt.
Die Rechnung
Der Abstand, in dem das Misstrauen steckt
Weil in Aktien bezahlt wird, schwankt der Wert des Angebots mit dem Kurs von CrowdStrike. Nach dem Kursrutsch vom Montag sind 1,135 CrowdStrike-Aktien nicht mehr 260 Dollar wert, sondern nur noch rund 237 Dollar. Der Aufschlag für die Zscaler-Aktionäre ist also bereits geschrumpft. Und selbst diesen Wert zahlt die Börse nicht: Zscaler schloss am Montag bei 229,24 Dollar, gut 3 Prozent darunter. In diesem Abstand steckt die Einschätzung des Marktes, wie sicher und wie schnell der Deal kommt.
Die Einordnung
Mutiger Wurf oder zu großer Schluck?
Die Logik des Deals ist nachvollziehbar. Wenn künftig nicht nur Menschen, sondern auch autonome KI-Programme auf Unternehmensdaten zugreifen, wird die Kontrolle jeder einzelnen Verbindung wichtiger. Genau darauf ist Zscaler spezialisiert. CrowdStrike erwartet nach eigenen Angaben, dass der Zukauf den freien Mittelzufluss je Aktie schon mit dem Abschluss erhöht. Die CrowdStrike Aktie hat sich seit dem Tief nach der weltweiten IT-Panne von 2024 laut dem Fachportal TechRadar etwa vervierfacht. Der Konzern setzt also eine hoch bewertete eigene Aktie als Währung ein. Für die Altaktionäre heißt das: Der Deal muss liefern, was das Management verspricht, damit sich die Verwässerung auszahlt.
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Was zahlt CrowdStrike für Zscaler?
Rund 43,9 Milliarden Dollar, vollständig in eigenen Aktien. Je Zscaler-Aktie gibt es 1,135 CrowdStrike-Aktien.
Warum ist die CrowdStrike Aktie nach der Ankündigung gefallen?
Anleger fürchten Verwässerung durch die neuen Aktien, Risiken bei der Integration und eine lange Wartezeit bis zum Abschluss.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?
Nach Unternehmensangaben erst 2027 oder 2028. Zuvor müssen die Aktionäre zustimmen und die Wettbewerbsbehörden den Kauf freigeben.
Welche ISIN und WKN hat die CrowdStrike Aktie?
Die ISIN lautet US22788C1053, die WKN A2PK2R. Handelssymbol in Deutschland ist 45C, in den USA CRWD.
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