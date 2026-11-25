Die Fusionspläne von Crédit Agricole (Aktie, Kürzel ACA bzw. XCA, ISIN FR0000045072) mit der italienischen Banco BPM (Kürzel BAMI, ISIN IT0005218380) werden konkret: Banco BPM hat nach Berichten von Alliance News und Milano Finanza vom 25. November 2026 Berater bestellt, die den Vorschlag der Franzosen prüfen. Für die Crédit Agricole-Aktie ist das der nächste Schritt in einem Deal, der Italiens drittgrößte Bankengruppe formen könnte.
Crédit Agricole-Aktie: Banco BPM holt Goldman Sachs und Citi für die Fusion – wie viel Italien steckt im neuen Bankenriesen?
Banco BPM hat Berater für die Gespräche über den Zusammenschluss mit Crédit Agricole Italia bestellt. Crédit Agricole hält 29,6 Prozent an Banco BPM und würde nach dem Deal rund 45 Prozent der fusionierten Einheit besitzen.
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Die Berater
Wer verhandelt für Banco BPM?
Laut den Berichten setzt Banco BPM auf Goldman Sachs und Citi als Finanzberater sowie Legance als Rechtsberater. Der Ausschuss für Geschäfte mit verbundenen Parteien, der den Vorschlag unabhängig bewertet, holt sich Barclays (Finanzberater) und Chiomenti (Rechtsberater). Das berichtet Milano Finanza. Zunächst sollen die Berater das Umtauschverhältnis und die Struktur bewerten. Konkrete Ergebnisse der Verwaltungsratssitzung vom 24. November in Verona wurden laut den Berichten nicht bekannt.
Der Vorschlag
Was bietet Crédit Agricole der Banco BPM?
Crédit Agricole schlägt nach Berichten von Il Sole 24 Ore und Milano Finanza vom 9. November eine freundliche Fusion ohne Übernahmeangebot vor. Die nicht börsennotierte Crédit Agricole Italia würde in Banco BPM eingebracht, die an der Börse bleibt und Kern der neuen Gruppe wäre. Der Vorschlag sieht ein Umtauschverhältnis mit 20 Prozent Prämie auf die Bewertung von Banco BPM vor und eine Sonderdividende von 1 Milliarde Euro an die heutigen Banco-BPM-Aktionäre.
Einordnung
Welche Hürden bleiben für die Crédit Agricole-Aktie?
Der Verwaltungsrat von Banco BPM verlangte laut Milano Finanza, dass die Bewertung den Verlust der Offenheit für Übernahmeangebote angemessen berücksichtigt. Nach dem Plan müssten zudem die Banco-BPM-Aktionäre zustimmen; Banco-BPM-Chef Castagna betonte laut Il Sole 24 Ore, dass auch die übrigen Aktionäre überzeugt werden müssten. Offen ist außerdem die Prüfung durch die italienische Regierung nach dem Golden-Power-Gesetz. Als möglicher Abschluss wird das zweite Halbjahr 2027 genannt.
Die Zahlen zur Fusion stammen aus dem Sole-24-Ore-Artikel vom 9. November: Synergien von 800 Millionen Euro pro Jahr vor Steuern und ein um rund 24 Prozent höherer Gewinn je Aktie 2027 für Banco BPM. Eine Bestätigung durch eine Unternehmensmitteilung lag nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Crédit Agricole-Aktie
Was ist passiert? Banco BPM hat laut Medienberichten Goldman Sachs, Citi und Legance als Berater für die Fusionsgespräche mit Crédit Agricole Italia bestellt.
Welche Kennungen hat die Crédit Agricole-Aktie? Crédit Agricole S.A. hat die ISIN FR0000045072 (Kürzel ACA in Paris). Banco BPM hat die ISIN IT0005218380 (Kürzel BAMI).
Wie groß wäre der Anteil von Crédit Agricole? Heute hält der Konzern 29,6 Prozent an Banco BPM, nach der Fusion wären es rund 45 Prozent.
Wann könnte der Deal abgeschlossen sein? Genannt wird das zweite Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmungen.
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