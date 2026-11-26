Die Crédit-Agricole-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte die Bank an der Euronext Paris 1,64 Prozent höher bei 15,455 Euro, ein Plus von 0,25 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 15,205 Euro.
Crédit-Agricole-Aktie als CAC40 Gewinner: Banken profitieren von sinkenden Renditen
Die Crédit-Agricole-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,64 % auf 15,455 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Die Rendite französischer Staatsanleihen gibt nach.
CAC40 Gewinner
Warum die Crédit-Agricole-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Crédit-Agricole-Aktie folgt dem Bankensektor und dem Markt: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte. Société Générale legte um 2,85 Prozent zu, BNP Paribas um 2,68 Prozent. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen sank auf 4,73 Prozent, nach 4,77 Prozent am Vortag. Zudem billigte der Senat einen Beitrag großer Unternehmen zum Haushaltsentwurf 2027 von rund 5 Milliarden Euro.
Einordnung
Crédit Agricole ist stark im französischen Privatkundengeschäft verankert. Nachrichten zu Staatsfinanzen und Renditen wirken deshalb direkt auf die Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Crédit Agricole SA
- ISIN
- FR0000045072
- Handelssymbol
- ACA (Euronext Paris)
- US-Symbol
- CRARY (OTC)
- Kurs
- 15,455 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Crédit-Agricole-Aktie
Warum ist die Crédit-Agricole-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Bankensektor und der Markt erholten sich, die Aktie stieg um 1,64 Prozent.
Wie entwickeln sich die französischen Renditen? Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank auf 4,73 Prozent.
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