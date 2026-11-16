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Covered Bond Ausblick 2027: Analysten rechnen mit 195 Mrd. Euro

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 09:44 2 Min. Helaba

Die Helaba erwartet für 2027 Covered-Bond-Neuemissionen von 195 Mrd. Euro und sieht mehrere Treiber für weiteres Wachstum.

Bild: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Normalerweise sieht man sich als Analyst eher dem Vorwurf ausgesetzt, den anvertrauten Markt als zu positiv einzuschätzen, so die Analysten der Helaba. Offenbar treffe das nicht auf die letztjährige Prognose der Analysten zu: In Antizipation fragiler Marktsituationen hätten sie die Erwartungen für Gesamtemissionen zu niedrig und für den Dealflow als zu schleppend angesetzt. Ausgehend von 180 Mrd. Euro an Fälligkeiten (ohne-Multi Cédulas) sähen die Analysten kaum Risiken für die Prognose, dass die Bruttoemissionen unter dieses Volumen fallen würden. Weder sei für den Gesamtmarkt ein signifikanter Rückgang in der relevanten Kreditvergabe zu erwarten, noch sähen die Analysten Fremdkapitalquellen, die eben diese relevante Kreditvergabe günstiger refinanzieren könnten als der Covered Bond. Genau diese günstigere Fundingquelle (EZB) sei der Grund für die einzigen beiden Phasen mit negativer Nettoneuemission in der Vergangenheit gewesen. Einen validen Faktor pro Bruttoemissionssenkung sähen die Analysten in der Währungsfrage. Im Licht der Drittstaatenäquivalenz könnten Emittenten von außerhalb der EU versucht sein, stärker im Heimatmarkt aktiv zu werden. Die jüngsten Änderungen in der Liquiditätsregulierung von Banken sowie der Zentralbankfähigkeit von Covered Bonds in den jeweiligen Ländern könnten dieser Entwicklung zusätzlich Rückenwind verleihen, so dass in EUR denominierte Emissionen etwas hinter denen in lokaler Währung zurückblieben. Die Mehrzahl der Gründe spreche jedoch für eine Ausweitung der Bruttoemissionen: Junge und neue Märkte: In Polen, Ungarn, Israel aber auch Tschechien und Luxemburg gelte Bruttoemission = Nettoemission. Diese Länder zusammen würden etwa 10 Mrd. Euro zum Gesamtbrutto beitragen. Dazu könnten weitere osteuropäische Länder als neue Märkte erscheinen.

Covered Bond als Krisengewinner: Die Verschuldung von Zentralstaaten schreite voran. Die Bemühungen in Frankreich um neue Fundingquellen würden zeigen, dass selbst staatsnahe Emittenten versuchen würden, gedeckte Finanzierungslösungen zu entwickeln. Dies sollte sich in steigender Nutzung von Covered Bonds niederschlagen.

Renditevorteil in Euro: Die EZB- und Fed-Politik führe dazu, dass der nominale All-In-Yield im EUR-Markt spürbar niedriger bleibe.

Strukturell hohe Nachfrage: Das Thema niederländische Pensionskassen sei aktueller denn je. Allein 2027 würden voraussichtlich über 900 Mrd. Euro an Pensionsvermögen in das neue System überführt. Die Analysten der Helaba rechnen im kommenden Jahr mit 195 Mrd. Euro an Neuemissionen. (Analyse vom 13.11.2026)

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