Wenn ein Vorstand eine Giftpille beschließt, hält er das eigene Unternehmen für zu billig. Bei Coursera ist es so weit. Nach Daten von Fiscal.ai stieg der Umsatz der Lernplattform in drei Jahren um 76 Prozent, die operative Marge verbesserte sich um 6,9 Prozentpunkte. Die Coursera Aktie fiel im selben Zeitraum um 82,6 Prozent. Das ist Platz vier unter 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen.
Coursera Aktie: Minus 83 Prozent – jetzt baut der Vorstand eine Giftpille gegen einen Großaktionär
Die Coursera Aktie hat in drei Jahren 82,6 Prozent verloren, obwohl der Umsatz um 76 Prozent gestiegen ist. Das zeigt eine Auswertung von Fiscal.ai. Bei Kursen um 3,50 Dollar hat sich ein Investor 14,7 Prozent gesichert, und der Verwaltungsrat reagiert mit einem Abwehrplan.
Die Abwehr
Bei 15 Prozent ist Schluss
Am 9. November hat der Verwaltungsrat von Coursera einen zeitlich begrenzten Aktionärsrechteplan beschlossen. Er greift, sobald ein Aktionär 15 Prozent oder mehr der Aktien erwirbt. Der Auslöser ist kein Zufall: Ein Investor hält nach jüngsten öffentlichen Angaben rund 14,7 Prozent. Der Plan läuft bis November 2027. Solche Regelungen sollen verhindern, dass jemand die Kontrolle übernimmt, ohne allen Aktionären ein Angebot zu machen.
Der Kurs
Halbiert seit Jahresbeginn
Zu Jahresbeginn kostete die Aktie 7,36 Dollar, am 13. November waren es 3,50 Dollar, ein Minus von 52,4 Prozent. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 3,45 Dollar. Zuletzt belasteten ein schwächerer Ausblick und Fragen rund um den Zusammenschluss mit Udemy. Der Analystenkonsens lautet Halten bei einem durchschnittlichen Kursziel von 6,36 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Konzernchef Gregory Hart verkaufte Anfang November 10.305 Aktien zu 3,59 Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Coursera Aktie ist an einem Punkt angekommen, an dem sich andere für das Unternehmen interessieren. Das ist die gute Nachricht hinter dem Kurssturz. Die schlechte: Der Markt zweifelt, ob Online-Kurse im Zeitalter von KI-Assistenten noch so gefragt sind wie früher. Solange diese Frage offen ist, bleibt der Kurs ein Spielball.
FAQ
Häufige Fragen zur Coursera Aktie
Was ist die Giftpille bei Coursera?
Ein Aktionärsrechteplan, der greift, sobald ein Aktionär 15 Prozent oder mehr der Aktien erwirbt. Er läuft bis November 2027.
Wie stark ist die Coursera Aktie gefallen?
Laut Fiscal.ai um 82,6 Prozent in drei Jahren, seit Jahresbeginn 2026 um gut die Hälfte.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Coursera Aktie?
ISIN US22266M1045, WKN A2QRZ7. US-Handelssymbol: COUR (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: 90E.
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