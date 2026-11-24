Wenn ein Vorstand eine Giftpille beschließt, hält er das eigene Unternehmen für zu billig. Bei Coursera ist es so weit. Nach Daten von Fiscal.ai stieg der Umsatz der Lernplattform in drei Jahren um 76 Prozent, die operative Marge verbesserte sich um 6,9 Prozentpunkte. Die Coursera Aktie fiel im selben Zeitraum um 82,6 Prozent. Das ist Platz vier unter 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen.