Coty verkauft Parfüms und Kosmetik. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sank der Umsatz um rund 1 Prozent auf 1,555 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,16 US-Dollar deutlich über den Erwartungen.

Die sechs wichtigsten Prestigemarken wuchsen vergleichbar um 5 Prozent, nach einem Rückgang von 6 Prozent im ersten Halbjahr 2026. Im Massenmarkt-Geschäft verringerte sich das Minus auf 3 Prozent.