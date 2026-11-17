Abwarten im Übergangsjahr: JPMorgan-Analystin Andrea Teixeira bestätigt für die Coty-Aktie die Einstufung „Neutral“. Ein Kursziel nennt sie laut Ratingübersicht nicht. Die Aktie schloss am 16. November bei 4,17 US-Dollar.
Coty-Aktie: Erste grüne Triebe im Parfümgeschäft – JPMorgan bleibt neutral
JPMorgan-Analystin Andrea Teixeira bestätigt die neutrale Einstufung der Coty-Aktie. Der Kosmetikkonzern steckt in einem Übergangsjahr.
Steckbrief
- Unternehmen
- Coty Inc.
- Handelssymbol
- COTY (NYSE)
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- Andrea Teixeira
- Bank
- JPMorgan
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
JPMorgan zur Coty-Aktie
Prestigemarken wachsen wieder – Teixeira bleibt vorsichtig
Andrea Teixeira sieht noch keine breite Erholung.
Coty verkauft Parfüms und Kosmetik. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sank der Umsatz um rund 1 Prozent auf 1,555 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,16 US-Dollar deutlich über den Erwartungen.
Die sechs wichtigsten Prestigemarken wuchsen vergleichbar um 5 Prozent, nach einem Rückgang von 6 Prozent im ersten Halbjahr 2026. Im Massenmarkt-Geschäft verringerte sich das Minus auf 3 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JPMorgan-Analystin Andrea Teixeira zu lesen ist:
Besserung
Die Kernmarken im Prestigegeschäft wachsen wieder.
Übergangsjahr
Das Management bezeichnet das Geschäftsjahr 2027 selbst als Übergangsjahr.
Lizenzen
Die Marc-Jacobs-Lizenz wurde langfristig verlängert, die Gucci-Lizenz endet im Geschäftsjahr 2028.
Kein Kursziel
JPMorgan nennt laut Übersicht kein Kursziel.
Umbau unter Interimschef
Coty wird derzeit von Markus Strobel als Interims-Chef geführt. Der Konzern konzentriert sich auf weniger, dafür wichtigere Marken.
Das Auslaufen der Gucci-Lizenz ist ein spürbarer Einschnitt für das Prestigegeschäft.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analystin Andrea Teixeira. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist laut Ratingübersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Coty Inc. (COTY): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Andrea Teixeira, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrea Teixeira, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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