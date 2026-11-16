Costco Wholesale Aktie: Warum der Einzelhandelsriese weiter Marktanteile gewinnen dürfte

Christopher Nardone, Analyst der Bank of America (BofA), habe das Kursziel für die Aktie von Costco Wholesale Corp. (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) von 1.095 auf 1.257 angehoben und das Rating "buy" bestätigt. Er habe seine optimistische Einschätzung mit den Erkenntnissen aus einem Investorentreffen mit Costcos Finanzvorstand Gary Millerchip und weiteren Mitgliedern seines Teams begründet. Im Rahmen des Besuchs am Unternehmenssitz habe der Analyst zudem an einer Besichtigung eines Costco-Großhandelsmarktes teilgenommen.