Christopher Nardone, Analyst der Bank of America (BofA), habe das Kursziel für die Aktie von Costco Wholesale Corp. (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) von 1.095 auf 1.257 angehoben und das Rating "buy" bestätigt. Er habe seine optimistische Einschätzung mit den Erkenntnissen aus einem Investorentreffen mit Costcos Finanzvorstand Gary Millerchip und weiteren Mitgliedern seines Teams begründet. Im Rahmen des Besuchs am Unternehmenssitz habe der Analyst zudem an einer Besichtigung eines Costco-Großhandelsmarktes teilgenommen.
Costco Wholesale Aktie: Warum der Einzelhandelsriese weiter Marktanteile gewinnen dürfte
Bank of America erhöht Kursziel
Nach Einschätzung von Nardone würden insbesondere zwei Faktoren Costco einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen: die konsequent auf attraktive Preise und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgerichtete Unternehmensphilosophie sowie die vergleichsweise einkommensstarke Kernkundschaft. Diese Kombination stärke das Vertrauen von Bank of America, dass Costco auch in einem zunehmend preissensiblen Marktumfeld weitere Marktanteile gewinnen könne. Die Kurszielanhebung habe Nardone außerdem mit gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren vergleichbarer Unternehmen und der Fortschreibung der Bewertungsgrundlage auf das Geschäftsjahr 2028 begründet.
Fazit: Die BofA sehe Costco dank seiner konsequenten Preisstrategie, der kaufkräftigen Stammkundschaft und der anhaltenden Marktanteilsgewinne weiterhin hervorragend positioniert. Mit dem deutlich erhöhten Kursziel unterstreiche Nardone seine positive Einschätzung der langfristigen Geschäftsperspektiven, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 13.11.2026)
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