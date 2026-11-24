Egmond Haidt von BNP Paribas nimmt die Aktie von Costco Wholesale (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker: COST) unter die Lupe.
Costco Wholesale Aktie: Mit zahlreichen Neueröffnungen den Wachstumskurs vorantreiben
Die Costco-Aktie trotzt dem Ausverkauf und notiert trotz eines KGV von 44 nahe ihrem Rekordhoch.
Die Aktie von Costco Wholesale habe sich vom Kursrutsch am Gesamtmarkt unbeeindruckt gezeigt und notiere in der Nähe des Rekordhochs. Investoren würden die guten Ergebnisse honorieren und darauf setzen, dass sich das Geschäft weiterhin erfreulich entwickeln dürfte, gerade in einem Umfeld, in dem die US-Wirtschaft nach dem Platzen der KI-Blase deutlich unter Druck stehen könnte. Umso gespannter würden Investoren auf die nächsten Quartalszahlen warten, die das Unternehmen am 10. Dezember veröffentlichen werde.
Der US-Konzern betreibe eine Warenhauskette, in der ausschließlich zahlende Mitglieder einkaufen könnten. Einkäufe seien nur mit kostenpflichtiger Jahresmitgliedschaft möglich (für Privatpersonen und Gewerbetreibende). Die Kunden würden dabei häufig Großpackungen kaufen, während das Sortiment deutlich kleiner sei als in herkömmlichen Supermärkten. Zu den Produkten würden unter anderem Lebensmittel, Frischeprodukte, Drogerieartikel, Kleidung, Elektronik, Haushaltswaren, Möbel, Sportartikel und Saisonware gehören.
Im per August beendeten vierten Quartal des Fiskaljahrs 2025/26 sei der Umsatz um 11,1% auf 95,7 Milliarden Dollar gestiegen. Dabei seien die Verkaufserlöse um 11,2% auf 93,9 Milliarden Dollar geklettert. Wachstumsmotoren seien die Verkäufe von Medikamenten, Möbeln, kleinen Elektronikgeräten, Hardware und Haushaltswaren gewesen.
Zudem habe das Online-Geschäft gebrummt, dessen Zuwachs bei knapp 20% gelegen habe und das durch die Partnerschaften mit den Lieferdiensten Uber Eats, DoorDash und Instacart angekurbelt werde, die für eine schnelle Lieferung sorgen würden.
Außerdem hätten die Mitgliedsgebühren um 7,3% auf 1,8 Milliarden Dollar zugelegt. Dabei sei die Zahl der zahlenden Mitglieder um 3,8% auf 84,1 Millionen gestiegen, das sei allerdings das schwächste Wachstum seit mindestens 8 Quartalen gewesen.
Bereinigt um die Eröffnung neuer Läden habe das Plus bei den Verkaufserlösen bei 9,4% gelegen. Bereinigt um die Veränderung der Spritpreise sowie um Währungseffekte habe ein Zuwachs von 6,7% zu Buche gestanden.
Dabei sei der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf Konzernebene um 13,8% auf 3,8 Milliarden Dollar gestiegen, damit sei die Marge von 3,9% auf 4,0% leicht verbessert worden.
Zudem sei der Gewinn je Aktie um 15% auf 6,75 Dollar geklettert. Dabei sei er um 0,15 Dollar aus der Rückzahlung von US-Strafzöllen nach oben getrieben worden. Das Management habe einen Teil des Geldes für Preissenkungen eingesetzt. Dabei habe sich die Rückzahlung auf 184 Millionen Dollar belaufen. Bereinigt um diesen Sondereffekt habe der Zuwachs bei 12,4% gelegen.
Bei der Zahlenvorlage am 24. September habe sich das Management um Vorstandschef Ron Vachris mit den Ergebnissen zufrieden und überzeugt gezeigt, dass die erfreuliche Geschäftsentwicklung anhalten werde.
Im Fiskaljahr 2025/26 seien 28 Läden neu eröffnet worden, davon seien 25 neu gebaut worden, zudem seien 3 Filialen an einen anderen Standort verlegt worden. Damit habe das Unternehmen zum Ende des Fiskaljahrs 939 Läden betrieben, davon 647 in den USA und den Rest im Ausland.
2026/27 sollten 33 neue Läden eröffnet werden, davon 5 Umzüge, während das langfristige Ziel bei 30 Netto-Neueröffnungen pro Jahr liege. Dabei sollten die Investitionen auf 7,5 Milliarden Dollar steigen, gegenüber 6,4 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Ein Teil des Zuwachses entfalle dabei auf den Ausbau der Lieferketten.
Allerdings solle sich das Wachstum der Investitionen nach dem Fiskaljahr 2026/27 – nach 3 Jahren mit einem überdurchschnittlich starken Anstieg – abschwächen.
Analysten würden für das im August endende Fiskaljahr 2026/27 einen Umsatzanstieg von 8,8% auf 329,71 Milliarden Dollar prognostizieren.
Dabei solle das Ebit um 11,0% auf 12,97 Milliarden Dollar zulegen. Damit würde die Marge bei 3,9% stagnieren.
Im Zuge des Anstiegs der Aktie auf Rekordhochs sei der Börsenwert auf 488,4 Milliarden Dollar geklettert. Abzüglich des Netto-Cash-Bestands von 15,1 Milliarden Dollar liege der Enterprise Value (EV) bei 473,3 Milliarden Dollar.
Das entspreche dem 36,5-Fachen des von Analysten für 2026/27 prognostizierten Ebit. Die extrem hohe Bewertung zeige, welch massives Wachstum in der Aktie eingepreist sei. Allerdings solle das Unternehmen – laut den Schätzungen der Analysten – in den nächsten Jahren mit einem anhaltend robusten Umsatzwachstum überzeugen, während die Marge nur leicht zulegen solle. Auf Basis der Ebit-Schätzungen für 2027/28 (14,32 Milliarden Dollar) gehe das Multiple zwar auf das 33,1-Fache zurück, das sei allerdings immer noch eine extrem hohe Bewertung.
Und das KGV auf Basis der 2026/27er-Schätzungen liege bei herben 44,0.
Haidts Meinung nach könnte trotz der sehr hohen Bewertung die Rekordfahrt der Costco-Aktie erst einmal weitergehen, denn gerade in einem Umfeld, in dem die Talfahrt bei vielen Chip-/KI-Aktien anhalten könnte, dürften Investoren weiterhin Geld in defensive Werte wie Costco umschichten. (Analyse vom 23.11.2026)
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