Die Aktie von Costco Wholesale habe sich vom Kursrutsch am Gesamtmarkt unbeeindruckt gezeigt und notiere in der Nähe des Rekordhochs. Investoren würden die guten Ergebnisse honorieren und darauf setzen, dass sich das Geschäft weiterhin erfreulich entwickeln dürfte, gerade in einem Umfeld, in dem die US-Wirtschaft nach dem Platzen der KI-Blase deutlich unter Druck stehen könnte. Umso gespannter würden Investoren auf die nächsten Quartalszahlen warten, die das Unternehmen am 10. Dezember veröffentlichen werde.