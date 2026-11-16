Costco-Aktie: Northcoast stuft auf „Neutral“ ab – Rekordkurs macht die Aktie zu teuer

Operativ läuft es bei Costco rund. Im zuletzt gemeldeten Quartal (veröffentlicht am 24. September) verdiente der Konzern laut MarketBeat 6,75 Dollar je Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung von 6,54 Dollar. Der Umsatz stieg um 11,1 Prozent auf 95,72 Milliarden Dollar und lag ebenfalls über den Erwartungen von 94,97 Milliarden Dollar.

Zusätzlich lockt eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, laut Investing.com insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar. Stichtag ist der 24. November, ausgezahlt wird am 4. Dezember.