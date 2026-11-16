Gegenwind auf dem Weg zum Rekord: Northcoast Research hat die Costco-Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft. Das berichten übereinstimmend Investing.com, MarketBeat und der Finanzdienst Newsquawk. Ein neues Kursziel für die Costco-Aktie (Handelssymbol COST, ISIN US22160K1051) nennen die Berichte nicht. Vorbörslich legte das Papier laut Investing.com dennoch um 0,6 Prozent auf 1.112,28 Dollar zu.
Costco-Aktie: Northcoast stuft auf „Neutral“ ab – Rekordkurs macht die Aktie zu teuer
Northcoast Research nimmt bei der Costco-Aktie die Kaufempfehlung zurück und stuft von „Buy“ auf „Neutral“ ab. Grund ist laut Investing.com allein die Bewertung: Der Kurs ist über das bisherige Kursziel des Hauses gestiegen. Die Aktie notiert nahe ihrem Rekordhoch, kurz vor der Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Costco Wholesale Corporation
- Handelssymbol
- COST (Nasdaq)
- ISIN
- US22160K1051
- Analyst
- in den Quellen nicht genannt
- Bank
- Northcoast Research
- Rating
- Neutral (zuvor Buy)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs vorbörslich laut Investing.com, ohne genaue Uhrzeit
Abstufung
Northcoast zieht die Reißleine – die Bewertung ist der einzige Grund
Nach Darstellung von Investing.com stuft Northcoast die Costco-Aktie ausschließlich wegen der Bewertung ab: Der Kurs ist über das bisherige Kursziel des Researchhauses geklettert. Am operativen Geschäft der Warenhauskette übt die Abstufung damit keine Kritik.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Neutral
|Kursziel
|in den Quellen nicht beziffert
|nicht genannt
Quelle: Investing.com, MarketBeat, Newsquawk
Den Namen des verantwortlichen Northcoast-Analysten und die Höhe des bisherigen Kursziels nennen die vorliegenden Berichte nicht. Wörtliche Zitate liegen ebenfalls nicht vor.
Warum die Costco-Aktie so teuer ist
Kurs nahe Rekordhoch
Die Costco-Aktie markierte laut Investing.com am Montag vorbörslich ein neues 52-Wochen-Hoch. Laut MarketBeat reicht die Spanne der vergangenen zwölf Monate von 844,06 bis 1.109,50 Dollar.
KGV über 50
Bei einer Marktkapitalisierung von rund 490 Milliarden Dollar kommt die Costco-Aktie laut MarketBeat auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 53.
Kurs über dem Konsensziel
Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt laut MarketBeat bei 1.092,23 Dollar – und damit unter dem aktuellen Kurs.
Starkes Geschäft, Sonderdividende von 30 Dollar
Operativ läuft es bei Costco rund. Im zuletzt gemeldeten Quartal (veröffentlicht am 24. September) verdiente der Konzern laut MarketBeat 6,75 Dollar je Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung von 6,54 Dollar. Der Umsatz stieg um 11,1 Prozent auf 95,72 Milliarden Dollar und lag ebenfalls über den Erwartungen von 94,97 Milliarden Dollar.
Zusätzlich lockt eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, laut Investing.com insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar. Stichtag ist der 24. November, ausgezahlt wird am 4. Dezember.
Einordnung: Andere Analysten bleiben optimistisch
Mit seiner Vorsicht steht Northcoast nicht allein, ist aber in der Minderheit. Laut MarketBeat raten 23 Analysten zum Kauf (davon einer „Strong Buy“), 10 zum Halten und einer zum Verkauf; der Konsens lautet „Moderate Buy“. Bank of America hob das Kursziel laut Investing.com nach einem Treffen mit dem Finanzchef von 1.095 auf 1.257 Dollar an und bleibt bei „Buy“. Bernstein erhöhte sein Ziel zuletzt auf 1.155 Dollar („Outperform“), während Freedom Broker die Aktie bereits am 10. November auf „Hold“ gesenkt hatte.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Northcoast Research Partners, LLC; der Name des Analysten wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine MarketBeat-Meldung vom 16.11.2026, 06:41 Uhr (UTC). Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: northcoast.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action sowie northcoastresearch.com/compliance-and-disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Costco Wholesale Corporation (COST): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Northcoast Research Partners, LLC (Analyst nicht genannt) vom 16.11.2026, 07:41 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Northcoast Research Partners, LLC (Analyst nicht genannt).
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