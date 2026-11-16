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Costco-Aktie: Northcoast stuft auf „Neutral“ ab – Rekordkurs macht die Aktie zu teuer

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Northcoast Research nimmt bei der Costco-Aktie die Kaufempfehlung zurück und stuft von „Buy“ auf „Neutral“ ab. Grund ist laut Investing.com allein die Bewertung: Der Kurs ist über das bisherige Kursziel des Hauses gestiegen. Die Aktie notiert nahe ihrem Rekordhoch, kurz vor der Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie.

Aufgereihte Einkaufswagen vor einer Ladenfassade
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/shopping-carts-in-front-of-a-store-10240880/)
Neues Rating von Northcoast (zuvor Buy)
Neutral
Northcoast nennt kein neues Kursziel
kein Kursziel
Vorbörslicher Kurs am 16.11. laut Investing.com
1.112,28 USD
Durchschnittliches Kursziel laut MarketBeat
1.092,23 USD
Quelle: Northcoast laut Investing.com, MarketBeat, Newsquawk

Steckbrief

Unternehmen
Costco Wholesale Corporation
Handelssymbol
COST (Nasdaq)
ISIN
US22160K1051
Analyst
in den Quellen nicht genannt
Bank
Northcoast Research
Rating
Neutral (zuvor Buy)
Kursziel
nicht genannt

Stand: 16.11.2026, Kurs vorbörslich laut Investing.com, ohne genaue Uhrzeit

Gegenwind auf dem Weg zum Rekord: Northcoast Research hat die Costco-Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft. Das berichten übereinstimmend Investing.com, MarketBeat und der Finanzdienst Newsquawk. Ein neues Kursziel für die Costco-Aktie (Handelssymbol COST, ISIN US22160K1051) nennen die Berichte nicht. Vorbörslich legte das Papier laut Investing.com dennoch um 0,6 Prozent auf 1.112,28 Dollar zu.

Abstufung

Northcoast zieht die Reißleine – die Bewertung ist der einzige Grund

Nach Darstellung von Investing.com stuft Northcoast die Costco-Aktie ausschließlich wegen der Bewertung ab: Der Kurs ist über das bisherige Kursziel des Researchhauses geklettert. Am operativen Geschäft der Warenhauskette übt die Abstufung damit keine Kritik.

Northcoast-Einstufung der Costco-Aktie: alt und neu
AngabeBisherNeu
RatingBuyNeutral
Kurszielin den Quellen nicht beziffertnicht genannt

Quelle: Investing.com, MarketBeat, Newsquawk

Den Namen des verantwortlichen Northcoast-Analysten und die Höhe des bisherigen Kursziels nennen die vorliegenden Berichte nicht. Wörtliche Zitate liegen ebenfalls nicht vor.

Warum die Costco-Aktie so teuer ist

  1. Kurs nahe Rekordhoch

    Die Costco-Aktie markierte laut Investing.com am Montag vorbörslich ein neues 52-Wochen-Hoch. Laut MarketBeat reicht die Spanne der vergangenen zwölf Monate von 844,06 bis 1.109,50 Dollar.

  2. KGV über 50

    Bei einer Marktkapitalisierung von rund 490 Milliarden Dollar kommt die Costco-Aktie laut MarketBeat auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 53.

  3. Kurs über dem Konsensziel

    Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt laut MarketBeat bei 1.092,23 Dollar – und damit unter dem aktuellen Kurs.

Starkes Geschäft, Sonderdividende von 30 Dollar

Operativ läuft es bei Costco rund. Im zuletzt gemeldeten Quartal (veröffentlicht am 24. September) verdiente der Konzern laut MarketBeat 6,75 Dollar je Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung von 6,54 Dollar. Der Umsatz stieg um 11,1 Prozent auf 95,72 Milliarden Dollar und lag ebenfalls über den Erwartungen von 94,97 Milliarden Dollar.

Zusätzlich lockt eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, laut Investing.com insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar. Stichtag ist der 24. November, ausgezahlt wird am 4. Dezember.

Gewinn je Aktie im letzten Quartal (Konsens: 6,54 USD)
6,75 USD
Quartalsumsatz (+11,1 %)
95,72 Mrd. USD
Sonderdividende je Aktie, Ex-Tag 24.11.
30 USD
Kurs-Gewinn-Verhältnis
ca. 53
Quelle: MarketBeat, Investing.com

Einordnung: Andere Analysten bleiben optimistisch

Mit seiner Vorsicht steht Northcoast nicht allein, ist aber in der Minderheit. Laut MarketBeat raten 23 Analysten zum Kauf (davon einer „Strong Buy“), 10 zum Halten und einer zum Verkauf; der Konsens lautet „Moderate Buy“. Bank of America hob das Kursziel laut Investing.com nach einem Treffen mit dem Finanzchef von 1.095 auf 1.257 Dollar an und bleibt bei „Buy“. Bernstein erhöhte sein Ziel zuletzt auf 1.155 Dollar („Outperform“), während Freedom Broker die Aktie bereits am 10. November auf „Hold“ gesenkt hatte.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Northcoast Research Partners, LLC; der Name des Analysten wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine MarketBeat-Meldung vom 16.11.2026, 06:41 Uhr (UTC). Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: northcoast.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action sowie northcoastresearch.com/compliance-and-disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Costco Wholesale Corporation (COST): Halten.

Quelle
Empfehlung von Northcoast Research Partners, LLC (Analyst nicht genannt) vom 16.11.2026, 07:41 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:35 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:35 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Northcoast Research Partners, LLC (Analyst nicht genannt).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.