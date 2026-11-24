Costco Aktie: Heute ist Stichtag für 30 Dollar Sonderdividende – stärkster Wert im Nasdaq 100

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:30 2 Min.

Die Costco Aktie steigt vorbörslich um 0,84 Prozent auf 1.076,92 Dollar und führt die Gewinnerliste im Nasdaq 100 an. Wer am heutigen 24. November im Aktienregister steht, erhält eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie. Der Großhändler wächst zweistellig, ist aber hoch bewertet.

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13,3 Milliarden Dollar auf einen Schlag: So viel schüttet Costco als Sonderdividende aus, und heute ist der Stichtag. Die Costco Aktie notiert vorbörslich bei 1.076,92 Dollar, ein Plus von 9,01 Dollar oder 0,84 Prozent. Kein anderer Wert im Nasdaq 100 gewinnt am Dienstagmorgen mehr. vorbörslicher Kurs der Costco Aktie 1.076,92 USD Aufschlag, stärkster Wert im Nasdaq 100 +0,84 % Sonderdividende je Aktie 30 USD Umsatzplus im Oktober +12,6 % Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensangaben; onvista Die Ausschüttung Stichtag heute, Zahlung am 4. Dezember Der Verwaltungsrat hat eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie beschlossen. Anspruch haben Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 24. November eingetragen sind, gezahlt wird am 4. Dezember. Das Gesamtvolumen wird auf rund 13,3 Milliarden Dollar geschätzt. Bezogen auf den aktuellen Kurs entspricht die Zahlung rund 2,8 Prozent (eigene Rechnung). Nach der Ausschüttung wird die Aktie üblicherweise um den Betrag niedriger gehandelt. Das Geschäft Zweistelliges Wachstum, hoher Preis Operativ läuft es rund. In den vier Wochen bis zum 1. November setzte Costco 24,50 Milliarden Dollar um, 12,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Am 16. November erreichte die Aktie ein Rekordhoch, während der Nasdaq rund zwei Prozent verlor. Am selben Tag stufte Northcoast die Aktie von Buy auf Neutral zurück und verwies auf die Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 50. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.096,50 Dollar ist der Kurs knapp zwei Prozent entfernt (eigene Rechnung). Was für die Costco Aktie spricht Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie

Umsatzplus von 12,6 Prozent im Oktober

Rekordhoch erst Mitte November

Gefragt, wenn Technologiewerte fallen Was Anleger bedenken sollten KGV von rund 50

Northcoast stuft auf Neutral zurück

Kursabschlag nach der Sonderdividende

Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hoch Einordnung der Redaktion: Die Costco Aktie verbindet am Dienstag zwei Motive: die Sonderdividende und die Flucht aus Chipwerten. Beides erklärt das Plus, keines davon macht die Aktie günstiger. Wer wegen der Ausschüttung kauft, sollte den rechnerischen Kursabschlag danach einplanen. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Costco Aktie Warum steigt die Costco Aktie heute vorbörslich?

Heute ist der Stichtag für die Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, zudem sind defensive Werte gefragt. Wann zahlt Costco die Sonderdividende?

Die Auszahlung ist für den 4. Dezember 2026 vorgesehen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Costco Aktie?

ISIN US22160K1051, WKN 888351. US-Handelssymbol: COST (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: CTO.

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