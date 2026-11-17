Wie hoch ist die Costco-Sonderdividende?

Costco zahlt eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar. Stichtag ist der 24. November 2026, ausgezahlt wird am 4. Dezember.

Wo liegt das Allzeithoch der Costco-Aktie?

Die Aktie schloss am 16. November 2026 bei 1.113,74 Dollar auf Rekordniveau.

Warum ist die Costco-Aktie so teuer?

Anleger zahlen für ein sehr stabiles Geschäftsmodell mit Mitgliedsbeiträgen und hoher Kundenbindung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei mehr als 50.