Am 10. November überraschte Costco die Wall Street: 30 Dollar Sonderdividende je Aktie, insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar. Es ist die größte Sonderausschüttung in der Geschichte des Konzerns. Die Börse antwortete mit einem Rekord. Am Montag schloss die Costco-Aktie bei 1.113,74 Dollar so hoch wie nie zuvor, binnen eines Monats hat sie rund 13 Prozent zugelegt. Während KI-Aktien abverkauft werden, zeigt Costco, was Anleger gerade suchen: echtes Geld statt ferner Versprechen.
Costco-Aktie auf Allzeithoch: 30 Dollar Sonderdividende, 13 Milliarden für die Aktionäre – die Geldmaschine hinter dem Rekord
Die Costco-Aktie schloss am Montag bei 1.113,74 Dollar auf Rekordniveau und hat in einem Monat fast 13 Prozent zugelegt. Der Auslöser: die größte Sonderdividende der Firmengeschichte und ein starker Oktober. Die große Analyse: Wie das Mitgliedermodell Costco zur Geldmaschine macht, was Anleger vor dem Stichtag am 24. November wissen müssen und warum die Bewertung das größte Risiko ist.
Der Antrieb
Starker Oktober, Rekordausschüttung
Die Zahlen untermauern die Ausschüttung. Im Oktober stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 24,5 Milliarden Dollar. Ohne Benzinpreise und Währungseffekte wuchsen die vergleichbaren Umsätze um 7,3 Prozent, die Kundenfrequenz um 4,1 Prozent, der Onlinehandel um 22,5 Prozent. Zusätzlich erneuerte Costco ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 4 Milliarden Dollar, das bis November 2030 läuft. Die Sonderdividende ist bereits die sechste seit 2012 und doppelt so hoch wie die letzte. Sie zeigt, wie viel Bargeld das Geschäftsmodell abwirft.
Das Modell
Warum Costco mit Mitgliedsbeiträgen gewinnt
Costco verdient sein Geld nicht in erster Linie mit dem Verkauf von Waren, sondern mit Mitgliedsbeiträgen. Die Margen im Handel sind bewusst niedrig, damit Kunden immer wieder kommen und ihre Mitgliedschaft verlängern. Dieses Modell macht Costco außergewöhnlich stabil: In unsicheren Zeiten kaufen Haushalte mehr in großen Packungen und zu niedrigen Preisen ein. Genau das macht die Aktie im aktuellen Umfeld so gefragt.
Das große Bild
Die teuerste Sicherheit der Wall Street
Costco ist der beste Beweis dafür, dass Sicherheit an der Börse 2026 ihren Preis hat.
Die Kehrseite des Erfolgs ist die Bewertung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 50 kostet Costco deutlich mehr als viele Technologiekonzerne – auch mehr als Nvidia nach dem jüngsten Absturz. Der Börsenwert liegt bei rund 492 Milliarden Dollar. Anleger sollten zudem beachten: Am Tag nach dem Stichtag wird der Kurs rechnerisch um die Höhe der Sonderdividende von rund 30 Dollar sinken. Die nächste Bewährungsprobe kommt mit den Quartalszahlen am 10. Dezember. Bei dieser Bewertung reicht schon eine kleine Enttäuschung, um den Rekordlauf zu unterbrechen.
Häufige Fragen zur Costco-Aktie
Wie hoch ist die Costco-Sonderdividende?
Costco zahlt eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie, insgesamt rund 13,3 Milliarden Dollar. Stichtag ist der 24. November 2026, ausgezahlt wird am 4. Dezember.
Wo liegt das Allzeithoch der Costco-Aktie?
Die Aktie schloss am 16. November 2026 bei 1.113,74 Dollar auf Rekordniveau.
Warum ist die Costco-Aktie so teuer?
Anleger zahlen für ein sehr stabiles Geschäftsmodell mit Mitgliedsbeiträgen und hoher Kundenbindung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei mehr als 50.
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