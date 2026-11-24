Kein Quartalsbericht, keine Analystenstudie, keine Übernahme: Die CoStar Group Aktie steigt am Dienstag um 8,08 Prozent auf 32,64 Dollar und niemand kann einen Anlass nennen. Der Anbieter von Immobiliendaten und Portalen wie Apartments.com ist damit der zweitgrößte S&P 500 Gewinner des Tages. Die Erklärung liegt im Kursverlauf der vergangenen Monate.
CoStar Group Aktie: S&P 500 Gewinner am Abend – plus 8 Prozent ohne jede Nachricht, nach 50 Prozent Jahresminus greifen Käufer zu
Die CoStar Group Aktie gewinnt am Dienstag 8,08 Prozent auf 32,64 Dollar und ist zweitgrößter S&P 500 Gewinner. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Immobiliendaten-Anbieter erholt sich den dritten Tag in Folge von einem tiefen Fall.
Der Auslöser
Warum die CoStar Group Aktie als S&P 500 Gewinner zulegt
Der Finanzdienst GuruFocus hält fest, dass weder eine Unternehmensmeldung noch eine Analystenstimme oder eine Pflichtmitteilung den Sprung erklärt. Der Immobiliensektor legte am Dienstag nur 0,8 Prozent zu. Die Bewegung der CoStar Group Aktie ist rund viermal so groß wie ihr üblicher Tagesausschlag. Es ist der dritte Gewinntag in Folge.
Zwei Dinge kommen zusammen. Zum einen suchten Anleger am Dienstag Alternativen zu den abstürzenden Chip- und KI-Werten und griffen bei Titeln zu, die weit zurückgeblieben sind. Zum anderen setzt sich eine Erholung fort, die am Freitag begann. Marktberichte bringen sie mit einer angehobenen Prognose für den US-Hotelmarkt in Verbindung, die CoStar über seine Analysesparte veröffentlicht hatte.
Der Hintergrund
Ein Jahr zum Vergessen und zwei Hedgefonds im Nacken
Wer die CoStar Group Aktie verstehen will, muss auf den Jahresanfang blicken. Am ersten Handelstag 2026 schloss sie bei 65,69 Dollar. Heute kostet sie rund die Hälfte. Vom 52-Wochen-Hoch ist sie laut Seeking Alpha etwa 54 Prozent entfernt. Ein Plus von 8 Prozent ist vor diesem Hintergrund eine Gegenbewegung und keine Wende.
Der Druck kommt auch von Investoren. Im Februar forderte der Hedgefonds D. E. Shaw in einem offenen Brief deutliche Veränderungen bei Führung und Kapitalverwendung, zuvor war bekannt geworden, dass auch der Aktivist Dan Loeb das Unternehmen ins Visier genommen hat. CoStar hatte im Januar ein Rückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Dollar genehmigt. Operativ wächst der Konzern weiter: Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 14,1 Prozent auf 952 Millionen Dollar und lag leicht über den Schätzungen.
FAQ
Häufige Fragen zur CoStar Group Aktie
Warum steigt die CoStar Group Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Anleger schichten aus Technologiewerten um, und die Aktie setzt ihre Erholung der Vortage fort.
Ist die CoStar Group Aktie S&P 500 Gewinner?
Ja. Mit plus 8,08 Prozent ist sie am Dienstag der zweitgrößte Gewinner im S&P 500.
Was macht CoStar Group?
CoStar liefert Daten und Analysen zum Immobilienmarkt und betreibt Online-Marktplätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CoStar Group Aktie?
ISIN US22160N1090, WKN 922134, US-Handelssymbol CSGP (Nasdaq).
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