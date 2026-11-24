Warum steigt die CoStar Group Aktie heute?

Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Anleger schichten aus Technologiewerten um, und die Aktie setzt ihre Erholung der Vortage fort.

Ist die CoStar Group Aktie S&P 500 Gewinner?

Ja. Mit plus 8,08 Prozent ist sie am Dienstag der zweitgrößte Gewinner im S&P 500.

Was macht CoStar Group?

CoStar liefert Daten und Analysen zum Immobilienmarkt und betreibt Online-Marktplätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien.