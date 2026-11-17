Den zweiten Impuls lieferte Reuters: Die US-Regierung treibt nach Angaben von drei Insidern Beschränkungen für neue Modelle chinesischer optischer Transceiver in Rechenzentren voran. Treibende Behörde ist die Telekom-Aufsicht FCC, die Sicherheitsbedenken anführt. Amazon, Google, Meta, Microsoft, Cisco und CoreWeave hatten dagegen lobbyiert; nach ihren Angaben könnte die Umstellung bis zu zehn Jahre dauern. Chinesische Anbieter wie Zhongji Innolight und Eoptolink beherrschen laut Counterpoint Research rund zwei Drittel des Weltmarkts. Coherent stieg zeitweise um 8 bis 11 Prozent, Lumentum und Applied Optoelectronics zogen ebenfalls an. Corning legte laut Yahoo Finance gegen 10:25 Uhr New Yorker Zeit um rund 1,6 Prozent zu, gab einen Teil davon aber wieder ab – wie der gesamte Sektor.

Betrifft das Corning? Direkt kaum. Transceiver wandeln elektrische in optische Signale und schicken sie über Glasfaser – genau diese Faser, die Kabel und Steckverbindungen liefert Corning. Yahoo Finance begründete das Plus damit, dass US-Rechenzentren stärker auf US-Lieferanten setzen müssten. Ein Mengeneffekt für Corning ist nach Einschätzung der Redaktion aber offen: Steigen die Transceiver-Kosten oder verzögern sich Projekte, könnte das den Ausbau insgesamt bremsen. Zudem warnten Gegner des Banns vor Vergeltung Chinas, etwa einem Exportstopp für Indiumphosphid.