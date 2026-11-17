Die Corning Aktie (Ticker: GLW, ISIN: US2193501051) versucht am Dienstag nach dem Tech-Ausverkauf vom Montag eine Stabilisierung: An der NYSE kostete das Papier um 12:12 Uhr New Yorker Zeit (18:12 Uhr MEZ) 106,98 US-Dollar, 0,76 Prozent mehr als am Vortag; auf Tradegate notierte die Corning Aktie um 18:09 Uhr MEZ bei 96,96 Euro (+0,38 Prozent). Vorbörslich hatten Anleger Corning gemeinsam mit Coherent und Bloom Energy als KI-Infrastrukturwerte gesucht, im Laufe des Vormittags kam ein Reuters-Bericht über einen geplanten US-Importstopp für chinesische Optik-Transceiver hinzu. Diese Corning Aktienanalyse zeigt, was der Bann für den Glasfaserkonzern bedeutet, wie stark das Geschäft wirklich läuft und welche Szenarien für die Corning Aktienprognose kursieren.
Corning Aktienanalyse: KI-Glasfaser-Star nach 58-Prozent-Absturz, US-Bann für China-Optik im Blick – Chance oder Falle?
Die Corning Aktie stabilisiert sich am Tag der Nvidia-Zahlen knapp über 100 Dollar, nachdem sie seit dem Rekordhoch im Juni rund 58 Prozent verloren hat. Unsere Corning Aktienanalyse ordnet den geplanten US-Importstopp für chinesische Transceiver, die Quartalszahlen, die Bewertung, den Analystenkonsens und die Szenarien für die Corning Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Corning Incorporated
- Ticker
- GLW (NYSE)
- ISIN
- US2193501051
- Sitz
- Corning, New York (USA)
- CEO
- Wendell Weeks
- 52-Wochen-Spanne
- 77,39–271,78 USD
- Dividende
- 0,28 USD je Quartal (1,12 USD p. a.)
- Index
- S&P 500
Stand: 17.11.2026, Kurs NYSE 12:12 Uhr Ortszeit laut Seeking Alpha; Tradegate 18:09 Uhr MEZ
Tiefer Fall vom Rekord
Vom Rekordschluss bei 255,69 USD am 29. Juni hat die Corning Aktie rund 58 Prozent verloren; allein am Montag fiel sie um 6,9 Prozent.
Operativ im Wachstumsmodus
Im dritten Quartal stieg der Kernumsatz um 19 Prozent auf 5,08 Mrd. USD, die Optiksparte wuchs um 44 Prozent, Gen-AI-Umsätze haben sich mehr als verdoppelt.
China-Transceiver-Bann trifft Corning nicht direkt
Corning baut Glasfasern, Kabel und Verbindungstechnik, keine Transceiver; ein Importstopp könnte US-Lieferanten eher stützen.
Analysten bleiben positiv
Laut S&P Global raten 15 von 19 Analysten zum Kauf, das Ø-Kursziel liegt bei 174,94 USD.
Der Auslöser
Was ist bei der Corning Aktie heute passiert – und was bedeutet der China-Bann?
Zwei Nachrichten treffen am Dienstag aufeinander: die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss und ein Bericht über schärfere Regeln gegen chinesische Rechenzentrumstechnik.
Am Montag hatte eine Verkaufswelle im KI-Sektor die Corning Aktie um 6,93 Prozent auf 106,17 USD gedrückt, Nvidia verlor mehr als 4 Prozent. Vor dem Handelsstart am Dienstag zogen Corning, Coherent und Bloom Energy nach einem Bericht von Coincentral als KI-Infrastrukturwerte wieder Käufer an, nachdem die Corning Aktie in einem frühen Vorbörsen-Schnappschuss um 4:21 Uhr New Yorker Zeit laut Tokenpost noch 1,6 Prozent im Minus gelegen hatte.
Den zweiten Impuls lieferte Reuters: Die US-Regierung treibt nach Angaben von drei Insidern Beschränkungen für neue Modelle chinesischer optischer Transceiver in Rechenzentren voran. Treibende Behörde ist die Telekom-Aufsicht FCC, die Sicherheitsbedenken anführt. Amazon, Google, Meta, Microsoft, Cisco und CoreWeave hatten dagegen lobbyiert; nach ihren Angaben könnte die Umstellung bis zu zehn Jahre dauern. Chinesische Anbieter wie Zhongji Innolight und Eoptolink beherrschen laut Counterpoint Research rund zwei Drittel des Weltmarkts. Coherent stieg zeitweise um 8 bis 11 Prozent, Lumentum und Applied Optoelectronics zogen ebenfalls an. Corning legte laut Yahoo Finance gegen 10:25 Uhr New Yorker Zeit um rund 1,6 Prozent zu, gab einen Teil davon aber wieder ab – wie der gesamte Sektor.
Betrifft das Corning? Direkt kaum. Transceiver wandeln elektrische in optische Signale und schicken sie über Glasfaser – genau diese Faser, die Kabel und Steckverbindungen liefert Corning. Yahoo Finance begründete das Plus damit, dass US-Rechenzentren stärker auf US-Lieferanten setzen müssten. Ein Mengeneffekt für Corning ist nach Einschätzung der Redaktion aber offen: Steigen die Transceiver-Kosten oder verzögern sich Projekte, könnte das den Ausbau insgesamt bremsen. Zudem warnten Gegner des Banns vor Vergeltung Chinas, etwa einem Exportstopp für Indiumphosphid.
Geschäftsmodell
Womit verdient Corning sein Geld?
Corning ist ein Werkstoffkonzern mit 175 Jahren Geschichte, der sich zum Zulieferer der KI-Infrastruktur gewandelt hat. Wichtigste Sparte ist Optical Communications mit Glasfasern, Kabeln und Verbindungslösungen für Telekomnetze und Rechenzentren; 2025 setzte sie 6,27 Mrd. USD um, 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu kommen Glass Innovations (Displayglas und Spezialglas wie Gorilla Glass), Automotive (Abgasfilter, Autoglas), Solar inklusive Hemlock Semiconductor sowie Life Sciences.
Rückenwind lieferten 2026 mehrere Großaufträge: Im Mai kündigten Nvidia und Corning eine langfristige Partnerschaft an; Corning will seine US-Kapazität für optische Verbindungstechnik verzehnfachen und dafür drei neue Werke in North Carolina und Texas bauen. Nach einem CNBC-Bericht will Nvidia bis zu 3,2 Mrd. USD investieren. Hinzu kommen ein Liefervertrag mit Amazon und im dritten Quartal vier langfristige Milliardenverträge, unter anderem mit Verizon und AT&T. Mit dem Plan „Springboard“ peilt das Management bis Ende 2030 einen annualisierten Umsatz von 40 Mrd. USD an.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Corning Aktie?
Operativ läuft es glänzend. Im dritten Quartal kletterte der Kernumsatz um 19 Prozent auf 5,08 Mrd. USD, der Kerngewinn je Aktie um 36 Prozent auf 0,91 USD – beides über den Erwartungen. Die operative Kernmarge verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 22,7 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Corning einen Kernumsatz von 5,2 bis 5,3 Mrd. USD und einen Kerngewinn von 0,96 bis 1,00 USD je Aktie in Aussicht.
|Kennzahl
|GJ 2025
|Q3 2026
|Ausblick Q4 2026
|Kernumsatz
|16,41 Mrd. USD (+13 %)
|5,08 Mrd. USD (+19 %)
|5,2–5,3 Mrd. USD (ca. +19 %)
|Kern-EPS
|2,52 USD (+29 %)
|0,91 USD (+36 %)
|0,96–1,00 USD
|Umsatz Optical Communications
|6,27 Mrd. USD (+35 %)
|2,38 Mrd. USD (+44 %)
|–
|Operative Kernmarge
|19,3 %
|22,7 %
|–
|Bereinigter Free Cashflow
|1,72 Mrd. USD
|0,66 Mrd. USD
|–
Kernumsatz und Kern-EPS sind bereinigte Größen des Unternehmens. Q4 2026: Ausblick des Managements, keine Ist-Zahl.
Quelle: Corning (8-K vom 28.01.2026 und 27.10.2026)
Die Kehrseite: Wachstum kostet Geld. In den ersten neun Monaten investierte Corning 1,3 Mrd. USD, im September folgte ein Programm zur Ausgabe neuer Aktien über bis zu 2 Mrd. USD, das die Aktie an einem Tag um rund 13 Prozent drückte. Die Nettoverschuldung lag laut StockAnalysis zuletzt bei rund 6,9 Mrd. USD.
Bei der Bewertung hat der Absturz viel Luft abgelassen. Auf Basis der Konsensschätzungen von S&P Global (3,38 USD je Aktie für 2026, 4,54 USD für 2027) ergibt sich ein KGV von rund 32 beziehungsweise 24. Im Juni lag das Papier nach Berechnungen von The Motley Fool noch beim rund 95-Fachen des bereinigten Gewinns der vergangenen vier Quartale.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|KUV
|EV/EBITDA
|Dividendenrendite
|Corning
|rund 32
|rund 5,2
|rund 24
|1,0 %
|Coherent
|16,5
|4,8
|24,4
|–
|Ciena
|23,4
|5,7
|34,1
|–
|Amphenol
|22,4
|5,9
|18,8
|0,8 %
Corning: eigene Rechnung auf Kurs 17.11.2026 (KGV auf Konsens-EPS 2026, EV/EBITDA mit EBITDA-Stand vor Q3). Peers: Forward-KGV laut StockAnalysis, Coherent und Ciena Stand 06.11.2026, Amphenol 13.11.2026.
Quelle: StockAnalysis, S&P Global, eigene Rechnung
Analysten
Was sagen Analysten zur Corning Aktie?
Die Analysten halten trotz des Kursrutschs mehrheitlich an ihrer positiven Sicht fest. Laut S&P Global, abgerufen über StockAnalysis (Stand 13. November), stufen 15 von 19 Analysten die Corning Aktie mit Kaufen oder Starkem Kaufen ein, vier mit Halten, keiner mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 174,94 USD, die Spanne reicht von 120 bis 220 USD. MarketBeat kommt mit 16 Kauf- und fünf Halten-Voten auf ein Ø-Ziel von 172,18 USD. Zugleich haben seit den Q3-Zahlen mehrere Häuser ihre Kursziele gesenkt; neue Kaufempfehlungen kamen im November hinzu. Rechnerisch liegt das Ø-Ziel gut 60 Prozent über dem aktuellen Kurs – ein Abstand, der eher zeigt, wie schnell der Kurs gefallen ist, als dass er eine Richtung vorgibt.
|Quelle
|Einstufung
|Kauf / Halten / Verkauf
|Ø-Kursziel
|Spanne
|S&P Global (StockAnalysis)
|Strong Buy
|15 / 4 / 0
|174,94 USD
|120–220 USD
|MarketBeat
|Moderate Buy
|16 / 5 / 0
|172,18 USD
|–
Quelle: S&P Global via StockAnalysis (13.11.2026), MarketBeat via DailyPolitical (16.11.2026)
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der Corning Aktie?
Charttechnisch ist die Corning Aktie angeschlagen. Laut MarketBeat lag die 50-Tage-Linie am 16. November bei 141,45 USD, die 200-Tage-Linie bei 156,03 USD; der Kurs notiert damit rund ein Drittel unter dem langfristigen Durchschnitt, und die 50-Tage-Linie verläuft unterhalb der 200-Tage-Linie. Der Relative-Stärke-Index bewegt sich um 40 und damit im schwachen, aber nicht überverkauften Bereich. Unterstützung bietet die Zone um 103 bis 105 USD mit dem Montagstief und dem Schlusskurs von Anfang November. Darüber warten Widerstände beim Freitagsschluss von 114 USD und im Bereich 120 bis 124 USD, bis wohin die Aktie nach der Jefferies-Studie am 11. November zeitweise gestiegen war.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Corning Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die Corning Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Corning Aktienprognose der Analysten lässt sich an der Kurszielspanne von 120 bis 220 USD ablesen (S&P Global via StockAnalysis, 13. November). Positives Szenario: Nvidia bestätigt heute Abend die Nachfrage nach KI-Rechenzentren, Corning liefert im vierten Quartal wie angekündigt rund 19 Prozent Wachstum, und der Markt honoriert die gesunkene Bewertung; das höchste Kursziel liegt bei 220 USD. Neutrales Szenario: Die Aktie bleibt ohne klare Richtung, bis die Jahreszahlen Ende Januar und der Ausblick auf 2027 Klarheit bringen. Negatives Szenario: Signalisieren Hyperscaler oder Nvidia eine Abkühlung beim Ausbau, geraten hoch bewertete Zulieferer weiter unter Druck – das niedrigste Kursziel liegt mit 120 USD nur gut 12 Prozent über dem aktuellen Kurs, das 52-Wochen-Tief bei 77,39 USD.
Termine
Was sollten Anleger bei der Corning Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur Corning Aktie
Warum steigt die Corning Aktie heute? Nach dem Ausverkauf vom Montag suchten Anleger vorbörslich wieder KI-Infrastrukturwerte. Zudem stützte ein Reuters-Bericht über einen geplanten US-Importstopp für chinesische Transceiver den Optiksektor; die Gewinne schmolzen im Verlauf aber zusammen.
Ist Corning vom Bann chinesischer Transceiver betroffen? Nicht direkt. Corning stellt Glasfasern, Kabel und Steckverbindungen her, keine Transceiver. Ob mehr US-Fertigung Corning nutzt oder höhere Kosten den Ausbau bremsen, ist offen.
Warum ist die Corning Aktie seit Juni so stark gefallen? Nach einer Verdreifachung bis Juni galt die Bewertung als überzogen. Ein leicht enttäuschender Ausblick im Juli, das Aktienprogramm über 2 Mrd. USD im September und Zweifel an den KI-Investitionen drückten den Kurs um rund 58 Prozent.
Was sagt die Corning Aktienanalyse zur Bewertung? Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV bei rund 32 für 2026 und rund 24 für 2027 – teurer als Coherent oder Amphenol, aber weit unter den Werten vom Sommer.
Wie sieht die Corning Aktienprognose der Analysten aus? Laut S&P Global liegt das Ø-Kursziel bei 174,94 USD, bei einer Spanne von 120 bis 220 USD (Stand 13. November).
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