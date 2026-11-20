Nach Berichten dieser Woche erwarb Venturo Anleihen der Fälligkeit 1. Oktober 2031 mit 30 Millionen Dollar Nennwert und will sie bis zur Fälligkeit halten. Den Kaufpreis nennen die Berichte nicht. In einem LinkedIn-Beitrag schrieb er: „I've never been more confident in CoreWeave.“ Kritische Stimmen verweisen darauf, dass er seit dem Börsengang im März 2025 Aktien in großem Umfang verkauft haben soll; diese Angabe stammt aus einem Kommentar und liegt uns nicht als geprüfte Zahl vor.

Das Unternehmen selbst geht einen anderen Weg: CEO Michael Intrator sagte in einem Fernsehinterview, CoreWeave kaufe keine eigenen Anleihen zurück, weil das Kapital im Geschäft eine höhere Rendite erzielen könne. Ein Insiderkauf ist ein Signal, aber kein Ersatz für Zahlen: Er sagt etwas über die Einschätzung einer Person, nicht über die Zahlungsfähigkeit des Konzerns.