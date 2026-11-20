Die 9,75-Prozent-Anleihe 2031 von CoreWeave kostet zuletzt rund 80,50 Prozent des Nennwerts und rentiert damit bei etwa 15,6 Prozent. Der Kurs stammt vom Handel am 18. November 2026 um 08:06 Uhr New Yorker Zeit; die Anleihe läuft bis zum 1. Oktober 2031, ist unbesichert und hat ein Volumen von 2,75 Milliarden Dollar. Genau diese Anleihe hat Mitgründer und Strategiechef Brian Venturo in dieser Woche mit 30 Millionen Dollar Nennwert gekauft. Die CoreWeave Anleihe ist damit zum Prüfstein dafür geworden, wie viel Vertrauen der Markt in die schuldenfinanzierte KI-Expansion der Neocloud-Anbieter hat.
CoreWeave Anleihe: Mitgründer kauft 30 Millionen Dollar der 9,75-Prozent-Anleihe 2031, Rendite bei rund 15,6 Prozent – Vertrauensbeweis oder Warnsignal?
Die 9,75-Prozent-Anleihe 2031 von CoreWeave notiert bei rund 80,5 Prozent und rentiert mit etwa 15,6 Prozent. Mitgründer Brian Venturo hat 30 Millionen Dollar davon gekauft, das Unternehmen selbst kauft nichts zurück. Was die Zahlen über die Kreditwürdigkeit des KI-Anbieters sagen.
Steckbrief
- Emittent
- CoreWeave, Inc.
- Anleihe
- 9,75 % Senior Notes 2031
- Fälligkeit
- 1. Oktober 2031
- Volumen
- 2,75 Mrd. US-Dollar
- Rang
- unbesichert (Senior Unsecured)
- Rating
- S&P: B, Moody's: B1
- ISIN
- in den Quellen nicht ausgewiesen
Stand: 18.11.2026, Letzter gemeldeter Handel der Anleihe; Einzelabschluss, kein Schlusskurs
Der Kauf
Was hat der Mitgründer gekauft?
Nach Berichten dieser Woche erwarb Venturo Anleihen der Fälligkeit 1. Oktober 2031 mit 30 Millionen Dollar Nennwert und will sie bis zur Fälligkeit halten. Den Kaufpreis nennen die Berichte nicht. In einem LinkedIn-Beitrag schrieb er: „I've never been more confident in CoreWeave.“ Kritische Stimmen verweisen darauf, dass er seit dem Börsengang im März 2025 Aktien in großem Umfang verkauft haben soll; diese Angabe stammt aus einem Kommentar und liegt uns nicht als geprüfte Zahl vor.
Das Unternehmen selbst geht einen anderen Weg: CEO Michael Intrator sagte in einem Fernsehinterview, CoreWeave kaufe keine eigenen Anleihen zurück, weil das Kapital im Geschäft eine höhere Rendite erzielen könne. Ein Insiderkauf ist ein Signal, aber kein Ersatz für Zahlen: Er sagt etwas über die Einschätzung einer Person, nicht über die Zahlungsfähigkeit des Konzerns.
Rendite und Kupon
Warum rentiert die Anleihe mit 15,6 Prozent, obwohl der Kupon 9,75 Prozent beträgt?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert: 9,75 Prozent von 100. Die Rendite misst dagegen, was ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit insgesamt erzielen würde, wenn der Emittent alle Zahlungen leistet. Wer 80,50 Prozent zahlt, erhält laufend 9,75 Punkte, also rund 12,1 Prozent auf den eingesetzten Betrag, und bekommt am Ende 100 Prozent zurück. Aus dem Kursabschlag von 19,5 Punkten ergibt sich der Rest bis zu den rund 15,6 Prozent.
Der Abschlag ist der Preis für Risiko. Der Renditeaufschlag auf vergleichbare US-Staatsanleihen liegt laut Handelsdaten bei rund 1.083 Basispunkten, also 10,83 Prozentpunkten. Eine zweite Datenreihe nennt für die Oktober-2031-Anleihen am 19. November einen Aufschlag von 1.062 Basispunkten; die Abweichung erklärt sich durch Stichtag und Datenquelle. Beide Werte liegen in einem Bereich, den Marktteilnehmer üblicherweise mit Kreditstress verbinden. Eine Duration von rund 3,5 bedeutet zugleich: Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, fällt der Kurs rechnerisch um etwa 3,5 Prozent.
|Anleihe
|Kupon
|Fälligkeit
|Kurs
|Rendite
|9,25 % Senior Notes 2030
|9,25 %
|1. Juni 2030
|85,95 % (19.11.)
|–
|9,00 % Senior Notes 2031
|9,00 %
|1. Februar 2031
|82,50 % (18.11.)
|–
|9,75 % Senior Notes 2031
|9,75 %
|1. Oktober 2031
|80,50 % (18.11.)
|rund 15,6 %
|9,625 % Senior Notes 2032 (USD)
|9,625 %
|15. Juli 2032
|79,37–80,38 % (19.11.)
|–
Kurse: jeweils letzter gemeldeter Einzelabschluss; kein Schlusskurs. Rendite nur für die 2031er-Anleihe vorliegend.
Quelle: Handelsdaten (FINRA/TRACE-Meldungen), Stand 18./19. November 2026
Das große Bild
Wie verwundbar ist ein KI-Schuldner im Zinszyklus?
CoreWeave finanziert den Ausbau von Rechenzentren in hohem Maß über Schulden. Die Anleihen stehen mit Ratings im Hochzinsbereich (B bei S&P, B1 bei Moody's) und damit tief unter Investment Grade. Anleihen dieser Qualität reagieren stärker auf Stimmung als auf einzelne Nachrichten: Fällt die Aktie, steigen die Zweifel an der Refinanzierbarkeit, und die Anleihekurse fallen mit. Die Aktie notierte am 19. November um 13:44 Uhr New Yorker Zeit bei 45,83 Dollar, ein Tagesminus von 4,18 Prozent, bei einer 52-Wochen-Spanne von 40,58 bis 138,25 Dollar und einem Börsenwert von rund 26,25 Milliarden Dollar.
Hinzu kommt das Zinsumfeld. Die US-Notenbank hat nach Berichten im September erstmals seit 2023 wieder die Zinsen angehoben, am Anleihemarkt wird auch für Dezember eine weitere Erhöhung diskutiert. Für Schuldner mit hohem Fremdkapitalanteil sind steigende Zinsen doppelt unangenehm: Neue Anleihen werden teurer, und die Bewertung bestehender Papiere sinkt. Gleichzeitig suchen Anleger bei Renditen von 15 Prozent nach Erklärungen, ob der Markt Ausfallrisiken über- oder unterschätzt. Wir können das nicht beantworten; es ist die zentrale offene Frage dieser Anleihe.
Was jetzt zählt
Welche Termine und Signale Anleger beobachten?
Anleihekurse und Aufschläge: Ein weiteres Ausweiten über 1.100 Basispunkte würde den Stress verstärken, ein Rückgang würde Entspannung zeigen.
Fed-Entscheid am 9. Dezember: Er prägt die Refinanzierungskosten aller Hochzinsschuldner.
Weitere Insiderkäufe oder -verkäufe sowie Kapitalmaßnahmen des Unternehmens.
Zinszahlungstermine: Die Anleihe zahlt halbjährlich; der nächste Termin richtet sich nach den Anleihebedingungen und ist im Prospekt nachzulesen.
FAQ
Häufige Fragen zur CoreWeave Anleihe
Ist die CoreWeave Anleihe sicher? Nein. Sie ist unbesichert, hat ein Rating im Hochzinsbereich und rentiert deutlich über Staatsanleihen. Das kompensiert ein erhöhtes Ausfallrisiko bis hin zum Totalverlust.
Warum ist die Rendite höher als der Kupon? Weil der Kurs unter 100 Prozent liegt. Der Abschlag zum Nennwert wird bei vollständiger Rückzahlung zusätzlich zu den Zinsen vereinnahmt.
Wer kann solche Anleihen handeln? Es handelt sich um institutionell platzierte Papiere (144A/Reg S); der Zugang für Privatanleger hängt von Broker und Stückelung ab. Details stehen in den Anleihebedingungen.
Was heißt Duration? Sie misst die Zinsempfindlichkeit: Bei einer Duration von rund 3,5 verliert die Anleihe rechnerisch etwa 3,5 Prozent, wenn die Rendite um einen Prozentpunkt steigt.
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