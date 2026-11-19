Die CoreWeave Anleihe 2032 ist zu einem Stimmungsmesser für den KI-Kreditmarkt geworden: Die 9,625-Prozent-Anleihe des Rechenzentrumsbetreibers rentierte am 6. November 2026 über 16 Prozent, nach rund 15 Prozent Mitte Oktober und 14,5 Prozent zum Monatsende. Kupon bedeutet hier: Der Emittent zahlt 9,625 Prozent pro Jahr auf den Nennwert. Die Rendite liegt deutlich darüber, weil der Kurs der Anleihe unter 100 Prozent des Nennwerts notiert. Anleger verlangen also einen hohen Risikoaufschlag. Die CoreWeave Aktie (ISIN: US21873S1087, FSE: I1V, NASDAQ: CRWV) schloss am 5. November bei 43,66 Dollar, minus 9,83 Prozent.
CoreWeave Anleihe: 9,625 Prozent Kupon bis 2032, Rendite über 16 Prozent - Was verlangt der Markt für das Risiko eines KI-Neoclouds?
Die 9,625-Prozent-Anleihe 2032 von CoreWeave rentierte am 6. November über 16 Prozent, die Kreditausfallversicherung kostete über 1.100 Basispunkte. Der KI-Rechenzentrumsbetreiber zahlt Zinsen von fast einer Milliarde Dollar im Quartal. Wie tragfähig ist das Modell?
Die Kennzahlen der Anleihe
Welche Eckdaten hat die CoreWeave Anleihe 2032?
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|CoreWeave Inc.
|Kupon
|9,625%
|Fälligkeit
|2032
|Rang
|Senior Unsecured (unbesichert)
|Rendite
|über 16% (6.11.2026)
|Volumen
|1,25 Mrd. $ (Zuordnung offen)
|ISIN
|nicht belegt
ISIN, Rating und Kurs in Prozent nennt keine der geprüften Quellen. Das Volumen von 1,25 Milliarden Dollar ist in der Quelle der 2032er-Anleihe nicht eindeutig zugeordnet.
Quelle: 24/7 Wall St., Techjack Solutions, jeweils 7.11.2026
Warum ist die Rendite der CoreWeave Anleihe so hoch?
Der Grund liegt in der Finanzierung. CoreWeave baut Rechenzentren mit Nvidia-Chips und finanziert das stark über Schulden: Die Gesamtschulden lagen laut Techjack Solutions (SEC-Angaben) bei rund 35,1 Milliarden Dollar. Der Zinsaufwand stieg im zweiten Quartal auf 640 Millionen Dollar nach 267 Millionen Dollar im Vorjahr. Für das dritte Quartal erwartete das Unternehmen einen Nettozinsaufwand von 860 bis 940 Millionen Dollar bei einem bereinigten operativen Ergebnis von 200 bis 260 Millionen Dollar. Die Zinslast ist damit mehrfach so hoch wie der operative Gewinn. Der Investitionsplan für 2026 liegt bei 35 bis 39 Milliarden Dollar, der freie Cashflow war im zweiten Quartal mit minus 5,743 Milliarden Dollar deutlich negativ.
Hinzu kommt die Abhängigkeit von einem Kunden: Microsoft stand 2025 laut 24/7 Wall St. für rund 67 Prozent des Umsatzes. Ein Credit Default Swap (CDS) ist eine Versicherung gegen Zahlungsausfall; der Preis in Basispunkten pro Jahr zeigt, wie hoch der Markt das Ausfallrisiko einschätzt. Bei CoreWeave stieg der Fünfjahres-CDS am 5. November auf über 1.289 Basispunkte, am 6. November lag er bei rund 1.155. Zum Vergleich nannte 24/7 Wall St. rund 298 Basispunkte für Oracle und rund 139 Basispunkte für Nvidia.
Was passierte nach den Quartalszahlen?
CoreWeave legte seine Zahlen zum dritten Quartal am 10. November nach Börsenschluss vor. Die Quellen zur Rendite stammen aus der Zeit davor; wie sich Anleihe und CDS nach den Zahlen entwickelt haben, konnte die Redaktion in diesem Lauf nicht belegen. Die aktuelle Rendite der Anleihe ist deshalb nicht bekannt, die genannten Werte sind Stand 6. November.
Was bedeutet das für den Anleihemarkt?
Die CoreWeave Anleihe zeigt, wie differenziert der Markt KI-Schulden bepreist. Hyperscaler wie Alphabet oder Meta zahlen Aufschläge von rund zwei bis drei Prozentpunkten über der Referenz, CoreWeave dagegen eine Rendite von über 16 Prozent. 24/7 Wall St. berichtet, dass seit dem 29. Oktober fünf KI-Anleihen über zusammen 67 Milliarden Dollar platziert wurden und die Hyperscaler-Schulden 2026 bislang 296 Milliarden Dollar erreicht haben. Für Anleger gilt: Hohe Renditen sind die Kehrseite hoher Ausfallwahrscheinlichkeiten. Duration und Spread-Ausweitung können Kurse schnell drücken.
Häufige Fragen zur CoreWeave Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der CoreWeave Anleihe? 9,625 Prozent bei Fälligkeit 2032, senior unsecured.
Warum liegt die Rendite über 16 Prozent? Weil der Kurs unter dem Nennwert liegt: Anleger verlangen für Ausfallrisiko und hohe Verschuldung einen großen Aufschlag.
Was ist ein CDS bei CoreWeave? Eine Ausfallversicherung; 1.155 Basispunkte entsprechen laut Markt einer jährlichen Prämie von 11,55 Prozent des abgesicherten Betrags.
Ist die CoreWeave Anleihe sicher? Nein, sie ist ein Hochzinspapier mit erhöhtem Ausfallrisiko.
Hinweis: Alle Renditewerte stammen vom 6. November 2026; eine neuere Rendite nach den Quartalszahlen konnte nicht belegt werden.
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