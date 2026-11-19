Der Grund liegt in der Finanzierung. CoreWeave baut Rechenzentren mit Nvidia-Chips und finanziert das stark über Schulden: Die Gesamtschulden lagen laut Techjack Solutions (SEC-Angaben) bei rund 35,1 Milliarden Dollar. Der Zinsaufwand stieg im zweiten Quartal auf 640 Millionen Dollar nach 267 Millionen Dollar im Vorjahr. Für das dritte Quartal erwartete das Unternehmen einen Nettozinsaufwand von 860 bis 940 Millionen Dollar bei einem bereinigten operativen Ergebnis von 200 bis 260 Millionen Dollar. Die Zinslast ist damit mehrfach so hoch wie der operative Gewinn. Der Investitionsplan für 2026 liegt bei 35 bis 39 Milliarden Dollar, der freie Cashflow war im zweiten Quartal mit minus 5,743 Milliarden Dollar deutlich negativ.

Hinzu kommt die Abhängigkeit von einem Kunden: Microsoft stand 2025 laut 24/7 Wall St. für rund 67 Prozent des Umsatzes. Ein Credit Default Swap (CDS) ist eine Versicherung gegen Zahlungsausfall; der Preis in Basispunkten pro Jahr zeigt, wie hoch der Markt das Ausfallrisiko einschätzt. Bei CoreWeave stieg der Fünfjahres-CDS am 5. November auf über 1.289 Basispunkte, am 6. November lag er bei rund 1.155. Zum Vergleich nannte 24/7 Wall St. rund 298 Basispunkte für Oracle und rund 139 Basispunkte für Nvidia.