Warum steigt die CoreWeave Aktie nach den Nvidia-Zahlen?

Nvidia hat Erwartungen und Ausblick deutlich übertroffen. Das gilt als Signal, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung hoch bleibt. CoreWeave stieg nachbörslich rund 5 Prozent.

Wie stark wächst CoreWeave?

Im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Für 2026 erwartet das Unternehmen 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar Umsatz.

Welche Rolle spielt Nvidia bei CoreWeave?

Nvidia ist Lieferant der Chips, Großaktionär mit rund 10 bis 13 Prozent und hat zugesagt, ungenutzte Kapazität bis 2032 abzunehmen.

Was ist das größte Risiko der CoreWeave Aktie?

Die Finanzierung: knapp 47 Milliarden Dollar Schulden bei hohen Zinsen, während das Unternehmen noch Verluste schreibt.

Wie sieht die CoreWeave Aktienprognose der Analysten aus?

Laut StockAnalysis lautet der Konsens von 41 Analysten „Kaufen“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 115 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.