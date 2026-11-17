Es ist der Abend, auf den die gesamte KI-Branche gewartet hat – und die CoreWeave Aktie gehört zu den ersten Gewinnern. Nachdem Nvidia am Dienstag nach US-Börsenschluss einen Rekordumsatz von 115,8 Milliarden Dollar und einen Ausblick von 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal vorgelegt hatte, stieg das Papier des KI-Cloud-Anbieters (Ticker: CRWV, Nasdaq) im nachbörslichen Handel um rund 5 Prozent. Für eine Aktie, die seit ihrem Hoch rund 70 Prozent verloren hat, ist das mehr als eine Randnotiz. Diese CoreWeave Aktienanalyse ordnet ein, was die Nvidia-Zahlen für CoreWeave bedeuten, wie belastbar Wachstum und Finanzierung sind und was die CoreWeave Aktienprognose der Analysten hergibt.
CoreWeave Aktienanalyse: Nvidia liefert 130-Milliarden-Ausblick, die Aktie springt nachbörslich an – Comeback oder nur ein Strohfeuer?
Minus 70 Prozent vom Hoch, Schuldenangst, Chaos beim Großaktionär – und jetzt der Befreiungsschlag von Nvidia? Die CoreWeave-Aktie legt nach den Rekordzahlen des Chipkonzerns nachbörslich rund 5 Prozent zu. Unsere CoreWeave Aktienanalyse prüft Wachstum, Schulden, Bewertung und Analystenkonsens und zeigt, welche Wege die CoreWeave Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- CoreWeave, Inc.
- Sitz
- Livingston, New Jersey
- Ticker
- CRWV (Nasdaq)
- Kurs
- 53,13 Dollar
- Börsenwert
- rund 29,6 Milliarden Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 40,58 bis 138,25 Dollar
- Umsatz (12 Monate)
- 9,89 Milliarden Dollar
- Vorstandschef
- Michael Intrator
- Börsengang
- März 2025
Stand: 13.11.2026, Letzter belegter Nasdaq-Schlusskurs 13.11.2026; Börsenwert und Kennzahlen laut StockAnalysis
Was ist passiert?
Nvidia liefert – und CoreWeave atmet auf
Für die CoreWeave Aktie sind die Nvidia-Zahlen kein fremdes Thema. Sie sind ein Gradmesser für das eigene Geschäft.
Nvidia übertraf am Dienstagabend die Erwartungen klar: Der Umsatz lag mit 115,8 Milliarden Dollar rund 7 Milliarden über dem Konsens, der bereinigte Gewinn je Aktie mit 2,68 Dollar deutlich über den erwarteten 2,47 Dollar. Noch wichtiger war der Ausblick. Für das vierte Geschäftsquartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus oder minus 3 Prozent – Analysten hatten mit knapp 125 Milliarden gerechnet. Rechenzentrums-Umsätze aus China sind darin nicht enthalten. Laut Investing.com stieg CoreWeave daraufhin nachbörslich um 5 Prozent, Nebius um 4 Prozent; als Grund nannte der Bericht die starke Nachfrage der Hyperscaler und den Ausblick von Nvidia.
Warum reagiert gerade CoreWeave so empfindlich? Das Unternehmen vermietet Rechenleistung auf Basis von Nvidia-Grafikprozessoren an KI-Labore und Technologiekonzerne. Nvidia ist zugleich Lieferant, Kunde und Großaktionär: Der Chipkonzern hält je nach Meldung rund 10 bis knapp 13 Prozent, investierte im Januar 2026 weitere 2 Milliarden Dollar zu 87,20 Dollar je Aktie und hat zugesagt, ungenutzte Kapazität bis April 2032 abzunehmen. Ein starker Nvidia-Ausblick signalisiert, dass die Kunden weiter in KI-Rechenzentren investieren – genau das Geschäft, von dem CoreWeave lebt.
Die Vorgeschichte
Warum ist die CoreWeave Aktie so tief gefallen?
Die Erleichterung kommt nach einer brutalen Phase. Im Oktober verlor die Aktie mehr als 40 Prozent, weil Anleger an der Finanzierung des Wachstums zweifelten. Am 11. November schien die Wende da: Nach starken Quartalszahlen sprang der Kurs um rund 25 Prozent – der beste Tag seit Juni des Vorjahres. Doch noch am selben Abend kippte die Stimmung. Die Führungskrise bei Nvidia rund um Jensen Huang belastete, CoreWeave gab nachbörslich rund 7 Prozent ab. Es folgten weitere Verlusttage, am 13. November schloss die Aktie bei 53,13 Dollar, auch am Montag ging es laut MarketBeat um gut 6 Prozent abwärts. Vom Rekordhoch bei 138,25 Dollar ist das Papier damit rund 70 Prozent entfernt.
Das Geschäftsmodell
Was macht CoreWeave eigentlich? Die KI-Fabrik zur Miete
CoreWeave ist der bekannteste Vertreter der sogenannten Neoclouds: spezialisierte Anbieter, die Rechenzentren ausschließlich für KI-Training und KI-Anwendungen bauen und betreiben. Statt eigene Chips zu kaufen, mieten KI-Entwickler und große Technologiekonzerne bei CoreWeave Rechenleistung auf Basis der jeweils neuesten Nvidia-Generation – meist über mehrjährige Verträge. Das macht den Auftragsbestand planbar, verlangt aber gewaltige Vorleistungen: Rechenzentren, Strom und Chips müssen finanziert werden, lange bevor die Mieteinnahmen fließen. Bis 2030 will CoreWeave auf mehr als 5 Gigawatt Kapazität kommen.
Zahlen und Bewertung
Wie stark wächst CoreWeave – und was kostet das?
Die Zahlen des dritten Quartals zeigen beides: rasantes Wachstum und hohe Kosten.
Im dritten Quartal steigerte CoreWeave den Umsatz um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen von rund 3,54 Milliarden. Der Auftragsbestand wuchs gegenüber dem Vorquartal um 27 Prozent auf 132,5 Milliarden Dollar – mehr als das Zehnfache des erwarteten Jahresumsatzes. Für 2026 hob das Management die Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an, das bereinigte operative Ergebnis soll 1,27 bis 1,37 Milliarden erreichen. Unter dem Strich steht aber weiter ein Verlust: rund 709 Millionen Dollar im Quartal, bereinigt 1,27 Dollar je Aktie – weniger als befürchtet. Bereinigt profitabel will CoreWeave im ersten Halbjahr 2028 sein.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3 2026
|3,66 Mrd. $ (+168 %)
|Konsens Q3-Umsatz
|rund 3,54 Mrd. $
|Auftragsbestand
|132,5 Mrd. $ (+27 % zum Vorquartal)
|Nettoverlust Q3
|rund 709 Mio. $
|Umsatzprognose 2026
|13,0–13,3 Mrd. $
|Ber. operatives Ergebnis 2026 (Prognose)
|1,27–1,37 Mrd. $
|Umsatz 2025
|5,13 Mrd. $
|Schulden (laut Berichten)
|knapp 47 Mrd. $
Quelle: CoreWeave, Q3-Bericht; StockAnalysis; Medienberichte, Stand 13.–17.11.2026
Für die Bewertung ist der Schuldenberg entscheidend. Gemessen am Börsenwert von knapp 30 Milliarden Dollar kostet die CoreWeave Aktie nur rund das Dreifache des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate und gut das Zweifache der Umsatzprognose für 2026 – auf den ersten Blick günstig für ein Unternehmen mit dreistelligen Wachstumsraten. Rechnet man jedoch die Verbindlichkeiten von zuletzt knapp 47 Milliarden Dollar hinzu, steigt der Unternehmenswert auf grob 75 Milliarden Dollar oder knapp das Sechsfache des erwarteten Jahresumsatzes. Ein klassisches KGV lässt sich wegen der Verluste nicht bilden.
|Unternehmen
|Q3-Umsatz
|Wachstum
|Besonderheit
|CoreWeave
|3,66 Mrd. $
|+168 %
|Backlog 132,5 Mrd. $
|Nebius
|981 Mio. $
|+571 %
|Verzögerungen bei Partner-Rechenzentren
Quelle: Unternehmensangaben, StockAnalysis; Stand November 2026
Die Finanzierung
Die Achillesferse: Schulden in Zeiten steigender Zinsen
Genau hier setzen die Zweifel an. CoreWeave finanziert den Ausbau zu großen Teilen auf Pump, und das in einem Umfeld, in dem die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zuletzt um 5,1 Prozent kreiste. Das Management hat reagiert: Neue unbesicherte Anleihen zu den aktuellen Renditen schließt es aus, stattdessen soll Berichten zufolge ein durch Verträge besicherter Kredit über rund 4 Milliarden Dollar mit Investment-Grade-Struktur die nächste Ausbaustufe tragen. Ein Vertrauenssignal sendete Vorstandschef Michael Intrator: Er stoppte seinen Plan für regelmäßige Aktienverkäufe. Nvidia sei ein „unglaublich wichtiges Technologieunternehmen“, sagte er mit Blick auf die Turbulenzen beim Großaktionär.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur CoreWeave Aktienprognose?
Die Wall Street bleibt trotz des Kursrutsches mehrheitlich zuversichtlich. Laut StockAnalysis führen 41 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel lag Mitte November bei rund 115 Dollar. Andere Datenanbieter kommen auf Durchschnittswerte zwischen rund 108 und 122 Dollar. Allerdings haben einzelne Häuser ihre Ziele zuletzt deutlich zurückgenommen. Die große Lücke zwischen Kurs und Kurszielen zeigt vor allem eines: Die Unsicherheit ist hoch, die Schätzungen hinken dem Kursverfall hinterher. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken für die CoreWeave Aktie?
Charttechnisch befindet sich die CoreWeave Aktie in einem intakten Abwärtstrend, das Papier notiert weit unter dem Niveau vom Sommer. Die Kurssprünge vom 11. November wurden binnen weniger Tage wieder abverkauft – ein Zeichen, dass Verkäufer Erholungen bislang nutzen. Als wichtige Unterstützung gilt das 52-Wochen-Tief bei 40,58 Dollar, darüber die Zone um 49 Dollar, das Tief vom 13. November. Nach oben müsste die Aktie zunächst die Region um 56 Dollar zurückerobern, um die jüngste Verkaufswelle zu neutralisieren. Ob der nachbörsliche Schwung am Mittwoch im regulären Handel trägt, ist die erste Bewährungsprobe.
Die Szenarien
CoreWeave Aktienprognose: drei Wege, die der Markt diskutiert
Szenario 1: Die KI-Welle trägt
Nvidias Ausblick bestätigt die Nachfrage, die Kreditfinanzierung gelingt zu tragbaren Konditionen, und die Führungsfrage bei Nvidia wird geklärt. Dann könnte die Aktie sich den Kurszielen der Analysten schrittweise annähern, wie es die Optimisten unter ihnen erwarten.
Szenario 2: Seitwärts mit hoher Schwankung
Das Geschäft wächst wie geplant, doch Zinsen und Schuldenstand bremsen. Die Aktie pendelt zwischen den Marken von rund 40 und 56 Dollar, bis die Zahlen zum vierten Quartal Klarheit bringen.
Szenario 3: Finanzierungsangst kehrt zurück
Steigende Renditen, Verzögerungen bei Rechenzentren oder ein schwächelnder Großkunde lassen die Schuldenfrage wieder in den Vordergrund rücken. Ein Test des 52-Wochen-Tiefs wäre dann aus Sicht skeptischer Marktbeobachter möglich.
Was Anleger jetzt beobachten
Welche Termine sind für die CoreWeave Aktie wichtig?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf den Handelsstart am Mittwoch: Hält der nachbörsliche Gewinn, wenn die volle Liquidität zurückkehrt? Am Donnerstag folgt mit dem Börsengang von Anthropic an der Nasdaq ein weiterer Stimmungstest für alle KI-Infrastrukturwerte. Wichtig sind außerdem Details zum geplanten 4-Milliarden-Kredit, die Entwicklung der US-Zinsen und jede Nachricht aus dem Nvidia-Verwaltungsrat zur Führungsfrage. Die Zahlen zum vierten Quartal werden voraussichtlich im Februar folgen; ein Termin ist noch nicht veröffentlicht.
Häufige Fragen zur CoreWeave Aktienanalyse
Warum steigt die CoreWeave Aktie nach den Nvidia-Zahlen?
Nvidia hat Erwartungen und Ausblick deutlich übertroffen. Das gilt als Signal, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung hoch bleibt. CoreWeave stieg nachbörslich rund 5 Prozent.
Wie stark wächst CoreWeave?
Im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Für 2026 erwartet das Unternehmen 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar Umsatz.
Welche Rolle spielt Nvidia bei CoreWeave?
Nvidia ist Lieferant der Chips, Großaktionär mit rund 10 bis 13 Prozent und hat zugesagt, ungenutzte Kapazität bis 2032 abzunehmen.
Was ist das größte Risiko der CoreWeave Aktie?
Die Finanzierung: knapp 47 Milliarden Dollar Schulden bei hohen Zinsen, während das Unternehmen noch Verluste schreibt.
Wie sieht die CoreWeave Aktienprognose der Analysten aus?
Laut StockAnalysis lautet der Konsens von 41 Analysten „Kaufen“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 115 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
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