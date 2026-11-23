Die CoreWeave Aktie gehört zu den großen Gewinnern der US-Vorbörse. Das Papier des KI-Cloud-Spezialisten steigt auf 43,30 Dollar, ein Plus von 3,79 Dollar oder 9,59 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 39,51 Dollar. Damit zählt die CoreWeave Aktie zu den meistgehandelten und stärksten Werten vor Handelsbeginn.
CoreWeave Aktie: 133 Milliarden im Auftragsbuch – Rebound vom Rekordtief
Die CoreWeave Aktie springt vorbörslich um fast 10 Prozent an. Der KI-Cloud-Anbieter war am Freitag auf ein neues Tief gefallen, obwohl er bis 2027 weitgehend ausverkauft ist und einen gigantischen Auftragsbestand vor sich herschiebt.
Die Gründe für den Kurssprung
Gegenbewegung nach dem Ausverkauf
Die CoreWeave Aktie hat einen dramatischen Absturz hinter sich. Vom Hoch bei 137,98 Dollar im Mai ging es bis Freitag auf 39,51 Dollar abwärts – ein Minus von rund 71 Prozent (eigene Rechnung). Damit lag der Freitagsschluss sogar unter dem bisherigen Tief von 40,58 Dollar vom 5. November. Zum Wochenstart setzt nun eine kräftige Gegenbewegung ein: Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent, und die KI-Cloud-Anbieter gehören zu den größten Gewinnern.
Fundamental hat CoreWeave zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand wuchs um 138 Prozent auf rund 133 Milliarden Dollar, die Kapazitäten sind laut Management bis 2027 weitgehend vergeben. Die Umsatzprognose für 2026 hob CoreWeave auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an, über den Erwartungen der Analysten.
Chancen und Risiken
Volle Bücher, hohe Schulden
Der Haken liegt in der Finanzierung. Im dritten Quartal verbuchte CoreWeave einen Nettoverlust von 709 Millionen Dollar, die Schulden summieren sich auf rund 46,9 Milliarden Dollar. Steigende Zinsen und die Sorge um die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen haben die CoreWeave Aktie deshalb besonders hart getroffen. Hinzu kommt die enge Bindung an Nvidia, deren Führungskrise die gesamte Branche belastet.
Einordnung der Redaktion: Die CoreWeave Aktie zeigt das ganze Dilemma der KI-Infrastruktur: enorme Nachfrage, aber teuer finanziert. Das heutige Plus ist eine Erholung vom Rekordtief. Nachhaltig wird sie erst, wenn der Markt Vertrauen in die Finanzierung der Expansion fasst. Bis dahin dürfte die CoreWeave Aktie zu den schwankungsanfälligsten Werten an der Nasdaq gehören.
FAQ
Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie
Warum steigt die CoreWeave Aktie heute vorbörslich?
Die KI-Cloud-Werte erholen sich nach dem Ausverkauf der Vorwoche. CoreWeave war am Freitag auf ein neues Tief gefallen.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von CoreWeave?
Rund 133 Milliarden Dollar, ein Plus von 138 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der CoreWeave Aktie?
ISIN: US21873S1087, WKN: A40P8W, Handelssymbol: 9XZ (Deutschland), US-Handelssymbol: CRWV (Nasdaq).
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