Die CoreWeave Aktie hat einen dramatischen Absturz hinter sich. Vom Hoch bei 137,98 Dollar im Mai ging es bis Freitag auf 39,51 Dollar abwärts – ein Minus von rund 71 Prozent (eigene Rechnung). Damit lag der Freitagsschluss sogar unter dem bisherigen Tief von 40,58 Dollar vom 5. November. Zum Wochenstart setzt nun eine kräftige Gegenbewegung ein: Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent, und die KI-Cloud-Anbieter gehören zu den größten Gewinnern.