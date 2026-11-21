Die CoreWeave Aktie (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Handelssymbol Frankfurt: I1V, US-Handelssymbol: CRWV, Nasdaq) hat eine symbolische Marke gerissen: Mit dem Schlusskurs von 39,46 Dollar am Freitag, 20. November 2026, notiert der KI-Cloud-Anbieter laut einem Marktbericht unter seinem Ausgabepreis aus dem Jahr 2025. Tagesverlust: 12,15 Prozent, neues 52-Wochen-Tief bei 39,28 Dollar.
CoreWeave Aktie: Absturz unter den Ausgabepreis – der Liebling des KI-Booms notiert tiefer als am ersten Börsentag
Die CoreWeave Aktie schließt bei 39,46 Dollar auf einem 52-Wochen-Tief und rund 76 Prozent unter dem Hoch von 2025. Warum die Neoclouds zum Stresstest des KI-Booms geworden sind.
Die Woche
Warum die CoreWeave Aktie härter fällt als der Markt
Yahoo Finance zählt CoreWeave zusammen mit Nebius, Micron, Marvell und Nvidia zu den Werten, die in der schlechtesten Chipwoche seit 2001 mehr als 20 Prozent verloren. GuruFocus kommt für fünf Handelstage auf 15,47 Prozent. An der Richtung ändert die Differenz nichts.
Die sogenannten Neoclouds – schuldenfinanzierte Betreiber von Rechenzentren, die KI-Rechenleistung vermieten – reagieren wie ein Hebel auf jede Stimmungsänderung. Am Freitag kam hinzu, dass die Hoffnung verpuffte, der Rekord-Börsengang von Anthropic werde den KI-Handel wiederbeleben, wie Invezz berichtet. Motley Fool nennt zwei hausgemachte Belastungen der Branche: verpasste Fertigstellungstermine und hohe Zinsrechnungen.
Einordnung
CoreWeave Aktie: Wachstum da, Vertrauen weg
Einordnung der Redaktion: Die CoreWeave Aktie ist zum Fieberthermometer des KI-Booms geworden. Solange der Markt die Finanzierung der Rechenzentren anzweifelt, zählt weniger das Wachstum als die Bilanz. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser des Freitagsrutsches liegt uns nicht vor; der Kursverlust fiel in einen breiten Technologie-Ausverkauf.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur CoreWeave Aktie
Warum fällt die CoreWeave Aktie?
Der Markt zweifelt an der Finanzierung des KI-Ausbaus. Schuldenfinanzierte Anbieter wie CoreWeave, Nebius und IREN trifft das besonders hart.
Wie weit ist die CoreWeave Aktie vom Hoch entfernt?
Laut Pomegra rund 76 Prozent unter dem Höchststand von 2025.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der CoreWeave Aktie?
ISIN US21873S1087, WKN A413X6, deutsches Kürzel I1V, US-Handelssymbol CRWV an der Nasdaq.
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