Plus 24,7 Prozent an einem Tag, dann zwei Tage Ernüchterung: Die CoreWeave-Aktie hat eine Woche wie im Zeitraffer hinter sich. Unter dem Strich steht ein Plus von 14 Prozent auf 53,13 Dollar – Platz 8 der Nasdaq100 Gewinner. Rekordzahlen und ein Finanzierungsplan ohne teure Anleihen vertrieben die Schuldenangst. Doch der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang traf den wichtigsten Partner. Unsere CoreWeave-Aktie Prognose sortiert, was jetzt zählt.
CoreWeave Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 14 Prozent – Comeback oder Bullenfalle vor den Nvidia-Zahlen?
Die CoreWeave-Aktie gewinnt 14 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern der Woche – nach einem Kurssprung von fast 25 Prozent am Mittwoch und zwei Verlusttagen danach. Rekordumsatz und ein neuer Finanzierungsplan treffen auf die Führungskrise beim Partner Nvidia. Unsere CoreWeave-Aktie Prognose zeigt, was die CoreWeave Chartanalyse jetzt signalisiert und was die CoreWeave Aktienprognose mittel- bis langfristig entscheidet.
Die Woche
Befreiungsschlag, Nvidia-Schock, Microsoft-Sorge
Am Mittwoch schoss die Aktie nach den Quartalszahlen um 24,71 Prozent auf 60,77 Dollar nach oben. Den Ausschlag gab ein Satz von Konzernchef Michael Intrator: CoreWeave werde zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufnehmen. Stattdessen sollen an Kundenverträge gekoppelte Kredite und Vorauszahlungen das Wachstum finanzieren. Am Donnerstag dann der Rückschlag: Der Huang-Rücktritt traf den Nvidia-Partner, Nvidia hält rund 10 Prozent der CoreWeave-Aktien. Am Freitag kostete ein Bericht, wonach Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft, weitere 6,13 Prozent.
Kurzfristige Prognose
CoreWeave Chartanalyse: mitten in der Kurslücke
Die CoreWeave Chartanalyse zeigt eine Aktie an einer kritischen Stelle. Der Kurssprung vom Mittwoch hatte eine Lücke zwischen rund 51 und 54 Dollar hinterlassen – mit dem Freitagsschluss bei 53,13 Dollar steckt die Aktie mittendrin. Wird die Lücke per Schlusskurs geschlossen, ist der Schlusskurs vor den Zahlen bei 48,73 Dollar die nächste Unterstützung, danach das Jahrestief bei 40,58 Dollar. Nach oben ist das Mittwochshoch bei 62 Dollar die erste Hürde, darüber der Bereich um 80 Dollar. Kurzfristig ist die CoreWeave-Aktie Prognose ganz an die Nvidia-Zahlen am 17. November gekoppelt.
Szenario 1: Comeback über 62 Dollar
Überzeugt Nvidia und wird der Kredit über mindestens 4 Milliarden Dollar platziert, könnte die Aktie Richtung 70 bis 80 Dollar laufen.
Szenario 2: Nervöse Spanne zwischen 48 und 62 Dollar
Bis Klarheit über Nvidia und Microsoft herrscht, dürften zweistellige Tagesausschläge die Regel bleiben.
Szenario 3: Die Bullenfalle schnappt zu
Fällt die Aktie unter 48,73 Dollar, wäre der Zahlensprung verpufft – das Jahrestief um 40 Dollar rückt in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
CoreWeave Aktienprognose: Wachstum gegen Zinslast
Fundamental ist CoreWeave die gehebeltste Wette auf den KI-Boom. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar, die Jahresprognose kletterte auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand auf 132,5 Milliarden Dollar. CoreWeave hat seine Preise im Quartal zweimal angehoben. Die Kehrseite: Einem bereinigten Betriebsgewinn von 379 Millionen Dollar standen 846 Millionen Dollar Zinsaufwand gegenüber, für 2026 plant das Unternehmen Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar. In den kommenden drei Monaten erwartet CoreWeave rund 9 Milliarden Dollar an Kundenvorauszahlungen, einen bereinigten Nettogewinn stellt das Management für die erste Hälfte 2028 in Aussicht.
Die Analysten sind gespalten wie selten: Citi sieht 149 Dollar, Jefferies 90 Dollar, Stifel 60 Dollar, Bernstein nur 51 Dollar. Der Durchschnitt liegt laut TipRanks bei rund 108 Dollar – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige CoreWeave Aktienprognose gilt: Aus dem Auftragsbestand muss Cashflow werden, bevor die Zinsen das Wachstum auffressen.
Häufige Fragen zur CoreWeave-Aktie Prognose
Warum ist CoreWeave Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Rekordzahlen und ein Finanzierungsplan ohne teure Anleihen trieben die Aktie am Mittwoch um 24,7 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Wochenplus von 14 Prozent.
Was zeigt die CoreWeave Chartanalyse?
Die Aktie steckt in der Kurslücke zwischen 51 und 54 Dollar. Unterstützungen liegen bei 48,73 und 40,58 Dollar, Widerstände bei 62 und 80 Dollar.
Wann wird CoreWeave profitabel?
Einen bereinigten Nettogewinn stellt das Management für die erste Hälfte 2028 in Aussicht.
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