CoreWeave Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 14 Prozent – Comeback oder Bullenfalle vor den Nvidia-Zahlen?

Die CoreWeave Chartanalyse zeigt eine Aktie an einer kritischen Stelle. Der Kurssprung vom Mittwoch hatte eine Lücke zwischen rund 51 und 54 Dollar hinterlassen – mit dem Freitagsschluss bei 53,13 Dollar steckt die Aktie mittendrin. Wird die Lücke per Schlusskurs geschlossen, ist der Schlusskurs vor den Zahlen bei 48,73 Dollar die nächste Unterstützung, danach das Jahrestief bei 40,58 Dollar. Nach oben ist das Mittwochshoch bei 62 Dollar die erste Hürde, darüber der Bereich um 80 Dollar. Kurzfristig ist die CoreWeave-Aktie Prognose ganz an die Nvidia-Zahlen am 17. November gekoppelt.