Die CoreWeave Aktie (ISIN US21873S1087, Ticker CRWV) notierte am 19. November 2026 gegen 15:58 Uhr MEZ (9:58 Uhr in New York) an der Nasdaq bei 51,98 US-Dollar, ein Plus von 8,68 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 47,83 Dollar. Die CoreWeave Aktienprognose der Analysten: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 105 Dollar, die Spanne reicht von 39 bis 200 Dollar.
CoreWeave Aktie Prognose: Kursziele von 39 bis 200 Dollar, im Schnitt rund 105 – wie viel Schulden verträgt das Wachstum?
Die CoreWeave Aktie sprang am 19. November zum Handelsstart auf rund 52 Dollar, nach den Q3-Zahlen kürzten viele Häuser ihre Ziele. Die CoreWeave Aktienprognose der Analysten: Konsens-Kursziel rund 105 Dollar bei 132,5 Milliarden Dollar Auftragsbestand und 46,9 Milliarden Dollar Schulden.
Steckbrief
- Unternehmen
- CoreWeave, Inc.
- ISIN / Ticker
- US21873S1087 / CRWV
- 52-Wochen-Hoch / -Tief
- 138,25 $ / 40,58 $
- Marktkapitalisierung
- ca. 27 Mrd. $ (Schluss 18.11.)
- Auftragsbestand
- 132,5 Mrd. $
- Gesamtschulden
- 46,9 Mrd. $ (30.09.2026)
Stand: 19.11.2026, Intraday-Kurs kurz nach Handelsstart; Tagesschluss nicht belegt
Nach dem Schuldenschreck vom Vortag, als die Aktie trotz starker Nvidia-Zahlen um 4,1 Prozent gefallen war, stellt sich die Frage, wie belastbar die Erholung ist. Ein belegter Auslöser für den Anstieg am 19. November liegt nicht vor; der Nasdaq 100 startete zunächst 1,8 Prozent im Plus, gab die Gewinne später aber großenteils wieder ab. Wer nach der CoreWeave Aktie Prognose sucht, findet deshalb zwei Welten: ein riesiger Auftragsbestand und eine Schuldenlast, die Analysten unterschiedlich gewichten.
Was ist bei der CoreWeave Aktie passiert?
CoreWeave hat am 10. November die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und den Ausblick angehoben. Danach senkten zahlreiche Analystenhäuser ihre Kursziele deutlich, obwohl die meisten bei Kaufempfehlungen blieben – die Aktie war zuvor bereits stark gefallen: Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 31 Prozent, im Monatsvergleich rund 19 Prozent, und das 52-Wochen-Hoch von 138,25 Dollar liegt fast 64 Prozent entfernt. Am 18. November belasteten Sorgen um Schulden und Finanzierung die Aktie, am 19. November erholte sie sich zunächst.
Das Geschäftsmodell: Wie verdient CoreWeave sein Geld?
CoreWeave betreibt Rechenzentren mit Nvidia-Chips und vermietet Rechenleistung langfristig an KI-Entwickler und Großkunden. Der Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar spiegelt solche Verträge. Entscheidend ist, ob die Auslastung hoch bleibt, die Kunden zahlen und CoreWeave den Ausbau finanzieren kann: Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose liefert CoreWeave?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmen um rund 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und lag über den erwarteten 3,54 Milliarden. Das bereinigte EBITDA betrug 2,26 Milliarden Dollar (Marge 62 Prozent), der operative Gewinn nach GAAP 207 Millionen Dollar. Unter dem Strich stand dennoch ein Nettoverlust von 709 Millionen Dollar, nach 110 Millionen im Vorjahr – vor allem wegen Nettozinsaufwendungen von 846 Millionen Dollar. Das GAAP-Ergebnis je Aktie lag bei minus 1,27 Dollar.
Für 2026 erhöhte CoreWeave die Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar. Ein positiver bereinigter Nettogewinn wird für die erste Jahreshälfte 2028 erwartet. Das Unternehmen rechnet in den nächsten drei Monaten mit rund 9 Milliarden Dollar an Kundenvorauszahlungen.
|Kennzahl
|Q3 2026 / Ausblick
|Umsatz Q3
|3,66 Mrd. $ (+168 % z. Vj.)
|Bereinigtes EBITDA
|2,26 Mrd. $ (62 % Marge)
|Nettoverlust
|709 Mio. $
|Nettozinsaufwand
|846 Mio. $
|Auftragsbestand
|132,5 Mrd. $
|Umsatzprognose 2026
|13,0–13,3 Mrd. $
|Investitionen 2026
|37–39 Mrd. $
Zahlen laut Unternehmensmitteilung und Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2026 (10.11.2026).
Quelle: CoreWeave, Inc., Quartalsberichterstattung Q3 2026
Wie lautet die CoreWeave Aktienprognose der Analysten für 2026 und 2027?
Der Konsens vor den Q3-Zahlen (Ende Oktober) erwartete für 2026 einen Umsatz von rund 12,87 Milliarden Dollar und für 2027 rund 26,45 Milliarden Dollar, eine Verdopplung. Das Ergebnis je Aktie (bereinigt) sollte 2026 bei etwa minus 3,99 und 2027 bei minus 1,97 Dollar liegen. Nach der Anhebung der Umsatzprognose dürften die Schätzungen für 2026 gestiegen sein.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|12,87 Mrd. $
|26,45 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|-3,99 $
|-1,97 $
|KGV
|nicht aussagekräftig (Verlust)
|nicht aussagekräftig (Verlust)
Vor den Q3-Zahlen und der Prognoseanhebung; aktuelle Werte können abweichen.
Quelle: Analysten-Konsens (S&P Global), Stand 27.10.2026
Welches Kursziel trauen Analysten der CoreWeave Aktie zu?
Im Konsens von 29 Analysten (Stand 18. November, Dreimonatsfenster) vergeben 20 Kaufempfehlungen, 6 Halten und 3 Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 104,70 Dollar, das höchste bei 200, das niedrigste bei 39 Dollar. Gemessen am Kurs von 51,98 Dollar entspricht der Durchschnitt einem rechnerischen Abstand von rund 100 Prozent – wobei die Kürzungen der letzten Tage zeigen, wie schnell sich die Ziele verschieben.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Bank of America
|Buy
|140 $
|11.11.2026
|Oppenheimer
|Buy
|150 $
|11.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|101 $ (zuvor 106 $)
|Mitte 11.2026
|Cantor Fitzgerald
|Buy
|100 $ (zuvor 176 $)
|11.11.2026
|Jefferies
|Buy
|90 $ (zuvor 150 $)
|11.11.2026
|Morgan Stanley
|Hold
|70 $
|11.11.2026
|Mizuho
|Hold
|68 $ (zuvor 88 $)
|11.11.2026
|Stifel
|Hold
|60 $ (zuvor 120 $)
|11.11.2026
|Bernstein
|Sell
|54 $
|16.11.2026
Kursziele und Ratings Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser
Wie ist die CoreWeave Aktie im Branchenvergleich bewertet?
Gemessen an der Umsatzprognose 2026 liegt die Marktkapitalisierung beim 1,8-Fachen; Nebius wird mit dem 2,2-Fachen des Umsatzausblicks 2027 bewertet, Oracle mit dem 4,1-Fachen des Umsatzziels des Geschäftsjahres 2027 (Stand 18. November). Ein KGV ist wegen der Verluste nicht aussagekräftig.
Was sagt die Charttechnik zur CoreWeave Aktie?
Die Aktie liegt rund 22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 40,58 Dollar und weit unter dem Hoch von 138,25 Dollar. Der Schlusskurs vom 18. November betrug 47,83 Dollar. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI liegen nicht belegt vor.
CoreWeave Aktie 2027: Bull-Case und Bear-Case
|Szenario
|Wer
|Kursziel
|Bull
|Konsens-Spitze (höchstes Ziel)
|200 $
|Base
|Konsens-Durchschnitt
|ca. 105 $
|Bear
|Bernstein (niedrigstes genanntes Ziel mit Haus)
|54 $
Zusammenstellung aus Konsens und genannten Analystenhäusern.
Was beobachten Anleger bei der CoreWeave Aktie jetzt?
Im Blick stehen die Finanzierung des Ausbaus, die Verlängerung von GPU-Verträgen (über 130.000 Einheiten laufen 2027 aus, rund 170.000 im Jahr 2028) und Nvidia-Zusagen an Neocloud-Anbieter von bis zu 32 Milliarden Dollar, die an eigene Finanzierung geknüpft sind. Der Termin der Q4-Zahlen ist nicht belegt.
FAQ: Häufige Fragen zur CoreWeave Aktienprognose
Wie lautet die CoreWeave Aktienprognose der Analysten? Im Konsens von 29 Analysten (18. November) kommen 20 Kauf-, 6 Halten- und 3 Verkaufsempfehlungen zusammen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 105 Dollar.
Welches Kursziel hat die CoreWeave Aktie? Die Spanne reicht von 39 bis 200 Dollar; nach den Q3-Zahlen nannten Häuser wie Bank of America 140 Dollar und Bernstein 54 Dollar.
Warum ist die CoreWeave Aktie so stark gefallen? Genannt werden hohe Schulden, Zinsaufwand, Verluste und Finanzierungssorgen im KI-Sektor.
Wie entwickelt sich die CoreWeave Aktie 2026 und 2027? Das Unternehmen peilt 2026 einen Umsatz von 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an; der Konsens erwartete 2027 rund 26 Milliarden.
Wann kommen die nächsten CoreWeave-Zahlen? Ein Termin für die Q4-Zahlen ist nicht belegt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele der genannten Analystenhäuser wieder. Offenlegungen: Bank of America, Oppenheimer, Goldman Sachs, Cantor Fitzgerald, Jefferies, Morgan Stanley, Mizuho, Stifel, Bernstein. Die Einschätzungen stammen nicht von aktiencheck.de. Stand der Kurse: Nasdaq, 19.11.2026, ca. 15:58 Uhr MEZ.
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