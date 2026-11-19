Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmen um rund 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und lag über den erwarteten 3,54 Milliarden. Das bereinigte EBITDA betrug 2,26 Milliarden Dollar (Marge 62 Prozent), der operative Gewinn nach GAAP 207 Millionen Dollar. Unter dem Strich stand dennoch ein Nettoverlust von 709 Millionen Dollar, nach 110 Millionen im Vorjahr – vor allem wegen Nettozinsaufwendungen von 846 Millionen Dollar. Das GAAP-Ergebnis je Aktie lag bei minus 1,27 Dollar.

Für 2026 erhöhte CoreWeave die Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar. Ein positiver bereinigter Nettogewinn wird für die erste Jahreshälfte 2028 erwartet. Das Unternehmen rechnet in den nächsten drei Monaten mit rund 9 Milliarden Dollar an Kundenvorauszahlungen.