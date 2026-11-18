Ausgerechnet der wichtigste Lieferant wird zum Stimmungsretter: Nach den Zahlen von Nvidia am Dienstagabend legte die CoreWeave Aktie (Nasdaq: CRWV, ISIN US21873S1087) im nachbörslichen US-Handel um rund 5 % zu. Nvidia hatte im dritten Quartal 115,8 Mrd. $ Umsatz erzielt – erwartet waren 108,85 Mrd. $ – und für das laufende Quartal 130 Mrd. $ (±3 %) in Aussicht gestellt, deutlich über dem Konsens von 124,9 Mrd. $. Für CoreWeave ist das mehr als ein Branchensignal. Kaum ein Unternehmen hängt so direkt an der Frage, ob die KI-Investitionswelle trägt.
CoreWeave-Aktie: Nvidia-Rückenwind trifft 47 Mrd. $ Schulden – trägt die Erholung?
Die CoreWeave Aktie steigt nachbörslich um rund 5 % nach Nvidias 130-Mrd.-$-Ausblick. Dahinter: 132,5 Mrd. $ Auftragsbestand, fast 47 Mrd. $ Schulden und das Anthropic-IPO.
Steckbrief
- Unternehmen
- CoreWeave, Inc.
- Handelssymbol
- CRWV (Nasdaq)
- ISIN
- US21873S1087
- Geschäft
- KI-Cloud mit Nvidia-GPUs („Neocloud“)
- Prognose 2026
- Umsatz 13,0–13,3 Mrd. $
- Capex 2026
- 37–39 Mrd. $
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, Termin noch offen
Stand: 18.11.2026, Unternehmensangaben und Marktberichte, Stand 18.11.2026 früh
Der Aufhänger
Warum steigt die CoreWeave-Aktie nach den Nvidia-Zahlen? Weil hier die Nachfrage ankommt
CoreWeave vermietet Rechenleistung auf Nvidia-Chips an KI-Entwickler und Großkonzerne. Ein starker Nvidia-Ausblick heißt: Die Kunden bestellen weiter – und die Kunden von Nvidia sind zu einem guten Teil die Kunden von CoreWeave.
Die Verflechtung geht tiefer. Nvidia hält nach Angaben von Webull rund 10 % an CoreWeave und hat zugesagt, ungenutzte Kapazität bis April 2032 abzunehmen. Genau diese Nähe war in den vergangenen Tagen allerdings auch eine Schwäche: Als Nvidia den Rückzug von Jensen Huang als Konzernchef bekannt gab, fiel die Aktie laut Trefis am 13. November um 6,1 %. Anleger fragten sich, ob die finanzielle Rückendeckung für die sogenannten Neoclouds bleibt. Die Bilanz von Nvidia unter neuer Führung beantwortet zumindest die Nachfragefrage positiv.
Eine belastbare vorbörsliche Indikation für Mittwoch lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Maßgeblich bleibt der nachbörsliche Aufschlag von rund 5 % aus dem US-Handel am Dienstagabend.
Quartalszahlen
Wie gut waren die CoreWeave-Quartalszahlen wirklich? Stark – mit Preis
Die Zahlen vom 10. November lieferten die operative Grundlage für die Erholung. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 168 % auf 3,66 Mrd. $ und übertraf die LSEG-Schätzung von 3,55 Mrd. $. Der Auftragsbestand kletterte binnen drei Monaten von 104 Mrd. $ auf 132,5 Mrd. $. Für 2026 hob das Management die Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Mrd. $ an (zuvor 12,4 bis 13,2 Mrd. $) und das bereinigte operative Ergebnis auf 1,275 bis 1,375 Mrd. $.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vergleich
|Umsatz
|3,66 Mrd. $
|1,36 Mrd. $ im Vorjahresquartal
|Auftragsbestand
|132,5 Mrd. $
|104 Mrd. $ Ende Juni
|Nettoverlust
|709 Mio. $
|110 Mio. $ im Vorjahresquartal
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|-1,27 $
|Konsens -1,16 $
|Umsatzprognose 2026
|13,0–13,3 Mrd. $
|zuvor 12,4–13,2 Mrd. $
|Capex-Plan 2026
|37–39 Mrd. $
|Konsens 37,69 Mrd. $
Quelle: CNBC via LetsDataScience, SiliconANGLE (10.11.2026)
Die Kehrseite steht ebenfalls in der Tabelle: Der Nettoverlust weitete sich auf 709 Mio. $ aus, und der Verlust je Aktie fiel höher aus als erwartet. Wachstum kostet bei CoreWeave zunächst Geld – sehr viel Geld. Die Investitionen von 37 bis 39 Mrd. $ in diesem Jahr übersteigen den erwarteten Umsatz um ein Vielfaches. Bis Jahresende sollen 1,85 Gigawatt aktive Rechenleistung am Netz sein. Vorstandschef Michael Intrator sagte in der Telefonkonferenz, man sei für 2027 weitgehend ausverkauft; die Nachfrage nach Kapazität für 2028 liege ein Mehrfaches über dem Angebot.
Kunden
Wer sind die Kunden von CoreWeave? Wenige, dafür sehr große
Lange galt CoreWeave als verlängerte Werkbank von Microsoft: Rund 67 % des Umsatzes 2025 entfielen laut einer Auswertung von LetsDataScience auf den Softwarekonzern. Seit dem Frühjahr verbreitert sich die Basis. Im April erweiterte Meta seinen Vertrag auf 21 Mrd. $, der Handelskonzern Jane Street buchte Rechenleistung für 6 Mrd. $ und kaufte zusätzlich für 1 Mrd. $ Aktien zu 109 $ je Stück. Anthropic schloss eine mehrjährige Kapazitätsvereinbarung ab, OpenAI zählt ebenfalls zu den Kunden.
Damit rückt ein zweiter Termin ins Blickfeld: Anthropic will seinen Börsengang nach übereinstimmenden Berichten am heutigen Mittwoch bepreisen und am Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 $ je Aktie, voll verwässert entspräche das einer Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen $. Ein erfolgreicher Start würde einem wichtigen CoreWeave-Kunden frisches Kapital in die Kasse spülen – und damit die Zahlungsfähigkeit hinter einem Teil des Auftragsbestands stärken.
Kurs und Bewertung
Warum ist die CoreWeave-Aktie so tief gefallen? Die Schulden
Der Kurs erzählt eine Geschichte extremer Ausschläge. Zwischen dem 17. August und dem 13. November verlor die Aktie laut Trefis knapp 50 %, am 5. November markierte sie mit 43,66 $ ihren tiefsten Schlusskurs in diesem Zeitraum. Nach den Quartalszahlen folgte am 11. November ein Plus von 24,7 % auf 60,77 $ – der stärkste Tag seit Juni 2025, bei einem Börsenwert von 33,5 Mrd. $. In den beiden Folgetagen gab die Aktie mit -6,9 % und -6,1 % bereits wieder einen Teil ab.
Der Grund für die Nervosität ist die Finanzierung. Ende September standen fast 47 Mrd. $ Schulden in den Büchern. Einige CoreWeave-Anleihen rentierten zuletzt über 16 %, der Preis für eine Kreditausfallversicherung (CDS) stieg laut IBTimes über 11 % – ein Niveau, das gemeinhin als angespannt gilt. Nach Rechnung von Trefis liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei rund 3, der Unternehmenswert inklusive Schulden beim etwa 9,3-Fachen des Umsatzes. Billig ist die Aktie damit nur auf den ersten Blick; die Bilanz trägt einen Großteil des Risikos.
Das Management steuert gegen. Finanzchef Nitin Agrawal kündigte an, beim aktuellen Zinsniveau bis Ende 2027 keine weiteren unbesicherten Anleihen auf Ebene der Muttergesellschaft zu begeben. Stattdessen sollen Kundenvorauszahlungen, Hardwarepartner wie Nvidia und projektgebundene Kredite die Investitionen tragen.
Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die CoreWeave-Aktie? Weit auseinander
Die Spanne der Analystenurteile spiegelt die Unsicherheit. Die Citigroup hob nach den Zahlen ihr Kursziel von 128 auf 149 $ und blieb bei „Buy“. Citizens bestätigte „Market Outperform“ mit einem Ziel von 180 $. Jefferies dagegen senkte das Kursziel trotz Kaufempfehlung von 150 auf 90 $ und verwies auf eine niedrigere Bewertungskennzahl. Laut einer Zusammenstellung von Webull raten 21 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten und drei zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 107,96 $.
Schuldenlast
Fast 47 Mrd. $ Schulden und hohe Anleiherenditen machen CoreWeave anfällig für steigende Zinsen und enge Kreditmärkte.
Kundenkonzentration
Wenige Großkunden stehen für den Großteil des Geschäfts; Microsoft allein brachte 2025 rund zwei Drittel des Umsatzes.
Abhängigkeit von Nvidia
Lieferant, Aktionär und Abnahmegarant in einem: Jede Veränderung bei Nvidia schlägt direkt auf CoreWeave durch.
Verluste
Trotz Rekordumsatz wächst der Nettoverlust – der Weg zu nachhaltigen Gewinnen ist noch lang.
Häufige Fragen zur CoreWeave-Aktie
Warum stieg die CoreWeave-Aktie am 17. November nachbörslich? Nvidia meldete einen Quartalsumsatz von 115,8 Mrd. $ und einen Ausblick von 130 Mrd. $, beides über den Erwartungen. Das stützt die Nachfrage nach GPU-Cloud-Kapazität, die CoreWeave anbietet.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von CoreWeave? Ende des dritten Quartals 2026 lag er bei 132,5 Mrd. $, nach 104 Mrd. $ Ende Juni.
Zahlt CoreWeave eine Dividende? Nein. Das Unternehmen schreibt Verluste und steckt seine Mittel in den Ausbau von Rechenzentren.
Was hat das Anthropic-IPO mit CoreWeave zu tun? Anthropic ist Kunde von CoreWeave. Der für den 19. November geplante Börsengang würde dem KI-Entwickler Milliarden zuführen.
Wie hoch sind die Schulden von CoreWeave? Zum Ende des dritten Quartals beliefen sie sich auf fast 47 Mrd. $.
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