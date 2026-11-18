Lange galt CoreWeave als verlängerte Werkbank von Microsoft: Rund 67 % des Umsatzes 2025 entfielen laut einer Auswertung von LetsDataScience auf den Softwarekonzern. Seit dem Frühjahr verbreitert sich die Basis. Im April erweiterte Meta seinen Vertrag auf 21 Mrd. $, der Handelskonzern Jane Street buchte Rechenleistung für 6 Mrd. $ und kaufte zusätzlich für 1 Mrd. $ Aktien zu 109 $ je Stück. Anthropic schloss eine mehrjährige Kapazitätsvereinbarung ab, OpenAI zählt ebenfalls zu den Kunden.

Damit rückt ein zweiter Termin ins Blickfeld: Anthropic will seinen Börsengang nach übereinstimmenden Berichten am heutigen Mittwoch bepreisen und am Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 $ je Aktie, voll verwässert entspräche das einer Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen $. Ein erfolgreicher Start würde einem wichtigen CoreWeave-Kunden frisches Kapital in die Kasse spülen – und damit die Zahlungsfähigkeit hinter einem Teil des Auftragsbestands stärken.