Den Anstoß gab ein Konzern, der mit CoreWeave auf den ersten Blick wenig zu tun hat. Hewlett Packard Enterprise legte am Montagabend Zahlen vor. Konzernchef Antonio Neri sagte dabei laut Medienberichten, die Finanzierungssparte von HPE meide bewusst das Geschäft mit sogenannten Neoclouds. Gemeint sind Anbieter wie CoreWeave, die Nvidia-Chips kaufen und deren Rechenleistung vermieten. Wenn ein großer Lieferant diesen Kunden keinen Kredit geben will, ist das ein Warnsignal. Die HPE-Aktie selbst brach um rund 17 Prozent ein.

Dazu kam der Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Sorge gedämpft, Nvidia könnte als Geldgeber der Branche ausfallen. Am Dienstag fiel Nvidia wieder, und die Analysten von Evercore senkten nach Berichten ihr Kursziel für CoreWeave.