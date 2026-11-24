Die Erholung dauerte genau einen Tag. Die CoreWeave Aktie (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Handelssymbol: I1V, US-Handelssymbol: CRWV) verlor am Dienstag 11,85 Prozent auf 42,61 Dollar und gehört damit zu den drei größten Nasdaq100 Verlierern. Am Montag war das Papier noch um mehr als 22 Prozent auf 48,33 Dollar gestiegen. Jetzt nähert es sich wieder dem Jahrestief von 39,28 Dollar.
CoreWeave Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 12 Prozent – ein Satz des HPE-Chefs weckt die Schuldenangst
Die CoreWeave Aktie zählt zu den größten Nasdaq100 Verlierern des Tages: Nach dem Kurssprung vom Montag bricht der KI-Cloud-Anbieter um 11,85 Prozent auf 42,61 Dollar ein. Auslöser ist eine Bemerkung des HPE-Chefs zur Finanzierung der Branche. Die Analyse zeigt, warum das den wunden Punkt von CoreWeave trifft.
Die Gründe für den Kursverlust
HPE will mit der Branche kein Kreditrisiko eingehen
Den Anstoß gab ein Konzern, der mit CoreWeave auf den ersten Blick wenig zu tun hat. Hewlett Packard Enterprise legte am Montagabend Zahlen vor. Konzernchef Antonio Neri sagte dabei laut Medienberichten, die Finanzierungssparte von HPE meide bewusst das Geschäft mit sogenannten Neoclouds. Gemeint sind Anbieter wie CoreWeave, die Nvidia-Chips kaufen und deren Rechenleistung vermieten. Wenn ein großer Lieferant diesen Kunden keinen Kredit geben will, ist das ein Warnsignal. Die HPE-Aktie selbst brach um rund 17 Prozent ein.
Dazu kam der Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Sorge gedämpft, Nvidia könnte als Geldgeber der Branche ausfallen. Am Dienstag fiel Nvidia wieder, und die Analysten von Evercore senkten nach Berichten ihr Kursziel für CoreWeave.
Finanzierung im Fokus
CoreWeave baut Rechenzentren auf Kredit. Jeder Hinweis, dass Geldgeber vorsichtiger werden, trifft die Aktie sofort.
Rally ohne Fundament
Für den Kurssprung vom Montag gab es keine Nachricht von CoreWeave selbst. Entsprechend schnell war er wieder weg.
Die ganze Gruppe fällt
Auch die Konkurrenten Nebius und IREN verloren zweistellig.
Einordnung
Wachstum auf Pump bleibt das Kernproblem
Der Nasdaq100 Verlierer CoreWeave wächst rasant, verdient aber kein Geld und ist hoch verschuldet. Die Schulden übersteigen das Eigenkapital um mehr als das Neunfache, die Anleihen des Unternehmens rentierten zuletzt im mittleren Zehnerbereich. So hohe Zinsen verlangt der Markt nur von Schuldnern, denen er misstraut. Rund ein Fünftel der frei handelbaren Aktien ist zudem leer verkauft. Das erklärt die Wucht der Bewegungen in beide Richtungen: Gute Nachrichten zwingen Leerverkäufer zum Eindecken, schlechte bestätigen sie. Seit Jahresbeginn hat die CoreWeave Aktie rund 40 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie
Warum ist die CoreWeave Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Chef von Hewlett Packard Enterprise sagte laut Berichten, die Finanzierungssparte seines Konzerns meide Neocloud-Anbieter. Das schürte die Sorge um die Finanzierung von CoreWeave. Die Aktie fiel am 24. November 2026 um 11,85 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der CoreWeave Aktie?
Die ISIN lautet US21873S1087, die WKN A413X6. An der Nasdaq wird die Aktie unter CRWV gehandelt, in Deutschland unter I1V.
Wo schloss die CoreWeave Aktie?
Bei 42,61 Dollar nach 48,33 Dollar am Vortag.
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