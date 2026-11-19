Am Vormittag war die Rechnung der Anleger einfach: Wenn Anthropic an der Börse gefeiert wird, profitieren die Unternehmen, die dem KI-Entwickler Rechenleistung liefern. Entsprechend stark eröffneten CoreWeave und andere Betreiber von KI-Rechenzentren. Mit dem ersten Kurs von Anthropic kippte jedoch der gesamte Markt. Anleger nahmen Gewinne mit, die großen Indizes fielen auf ihre Tagestiefs, und die Vermieter von Rechenleistung gehörten zu den größten Verlierern.

Für die CoreWeave Aktie setzt sich damit ein Trend fort. Nach Angaben von CNBC summiert sich das Minus im November auf rund 16 Prozent. Seit dem Jahresbeginn hat die Aktie etwa ein Drittel verloren, gegenüber dem Schlusshoch vom 6. Mai sind es rund zwei Drittel.