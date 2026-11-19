Kaum eine Aktie hat den Stimmungsumschwung dieses Börsentages so deutlich abgebildet wie die CoreWeave Aktie. Kurz nach Handelsbeginn lag der Betreiber von KI-Rechenzentren noch 8,57 Prozent im Plus, getragen von der Vorfreude auf den Börsengang des Großkunden Anthropic. Am Abend stand ein Minus von 6,10 Prozent auf 44,91 Dollar. Zwischen Tageshoch und Schlusskurs liegen damit rund 13 Prozent. Im Nasdaq 100 schnitten nur Nebius und AMD schlechter ab.
CoreWeave Aktie: Morgens plus 8,6 Prozent, abends minus 6,1 Prozent – 66 Milliarden Dollar Schulden werden zum Problem
Die CoreWeave Aktie erlebt am Tag des Anthropic-Börsengangs eine Achterbahnfahrt und schließt bei 44,91 Dollar. Vom Hoch im Mai hat der KI-Cloud-Anbieter rund zwei Drittel verloren. Rekordaufträge stehen einem Schuldenberg gegenüber, der inzwischen mehr als doppelt so groß ist wie der Börsenwert.
Der Tag
CoreWeave Aktie: Vom Hoffnungsträger zum Verkaufskandidaten in sechs Stunden
Am Vormittag war die Rechnung der Anleger einfach: Wenn Anthropic an der Börse gefeiert wird, profitieren die Unternehmen, die dem KI-Entwickler Rechenleistung liefern. Entsprechend stark eröffneten CoreWeave und andere Betreiber von KI-Rechenzentren. Mit dem ersten Kurs von Anthropic kippte jedoch der gesamte Markt. Anleger nahmen Gewinne mit, die großen Indizes fielen auf ihre Tagestiefs, und die Vermieter von Rechenleistung gehörten zu den größten Verlierern.
Für die CoreWeave Aktie setzt sich damit ein Trend fort. Nach Angaben von CNBC summiert sich das Minus im November auf rund 16 Prozent. Seit dem Jahresbeginn hat die Aktie etwa ein Drittel verloren, gegenüber dem Schlusshoch vom 6. Mai sind es rund zwei Drittel.
Das Kernproblem
66 Milliarden Dollar Schulden – mehr als das Doppelte des Börsenwerts
Der Grund für die Skepsis steht in der Bilanz. Die Gesamtverschuldung von CoreWeave ist binnen eines Jahres von 18,8 auf 66,2 Milliarden Dollar gestiegen, darin enthalten sind 19,3 Milliarden Dollar an Leasingverpflichtungen. Dem stand Ende September ein Kassenbestand von 4,1 Milliarden Dollar gegenüber. Allein in den kommenden zwölf Monaten werden 10,6 Milliarden Dollar fällig. Schon vor dem heutigen Kursrückgang lagen die Schulden beim rund 2,5-Fachen des Börsenwerts.
Diese Schulden sind teuer. Der Nettozinsaufwand erreichte zuletzt 846 Millionen Dollar in einem einzigen Quartal. Und der Kapitalbedarf wächst weiter: Für 2026 plant CoreWeave Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar. Das Geschäftsmodell funktioniert nur, solange Kreditgeber und Aktionäre bereit sind, den Ausbau vorzufinanzieren.
Genau an dieser Stelle gab es zuletzt einen Dämpfer. Nvidia, wichtigster Lieferant und Geldgeber der Branche, hat seine Finanzierungszusagen an Betreiber von KI-Rechenzentren nach Medienberichten von 36 auf 32 Milliarden Dollar reduziert und an Bedingungen geknüpft.
Die Gegenseite
Volle Auftragsbücher sprechen für das Geschäft
Dem Schuldenberg steht ein ebenso beeindruckender Auftragsbestand gegenüber. CoreWeave beziffert die vertraglich gesicherten künftigen Erlöse auf 132,5 Milliarden Dollar, das jüngste Quartal brachte Rekordwerte. Die Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz ist also vorhanden. Die Frage ist allein, ob die Erträge aus diesen Verträgen schnell genug fließen, um Zinsen und Tilgung zu bedienen.
Charttechnik und Analysten
40 oder 50 Dollar – welche Marke fällt zuerst?
Charttechnisch befindet sich die CoreWeave Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Sie notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, der Durchschnitt der vergangenen 20 Tage liegt bei rund 53 Dollar, jener der vergangenen 200 Tage bei rund 88 Dollar. Die runde Marke von 50 Dollar ist nun Widerstand, bei 40 Dollar wartet die nächste psychologische Unterstützung.
Die Analysten sind deutlich optimistischer als der Markt: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 115 Dollar und damit beim Zweieinhalbfachen des aktuellen Kurses. Als positives Signal werten Beobachter zudem, dass Konzernchef Michael Intrator seinen vorab festgelegten Plan für Aktienverkäufe nach den Quartalszahlen aufgehoben hat. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie
Warum fällt die CoreWeave Aktie?
Wegen Gewinnmitnahmen im KI-Sektor nach dem Anthropic-Börsengang und anhaltender Sorgen um die hohe Verschuldung.
Wie hoch sind die Schulden von CoreWeave?
66,2 Milliarden Dollar zum 30. September 2026, einschließlich Leasingverpflichtungen.
Wie stark schwankte die Aktie am 19. November?
Von plus 8,57 Prozent am Vormittag auf minus 6,10 Prozent zum Handelsschluss.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
132,5 Milliarden Dollar an vertraglich gesicherten künftigen Erlösen.
Was macht CoreWeave?
Das Unternehmen betreibt Rechenzentren mit Hochleistungschips und vermietet Rechenleistung an KI-Entwickler.
Fazit
CoreWeave Aktie: Rekordaufträge allein zahlen keine Zinsen
Die CoreWeave Aktie ist die Hebelwette auf den KI-Boom schlechthin: enorme Aufträge, finanziert mit enormen Schulden. Solange die Zuversicht groß war, hat das die Kurse getrieben. Jetzt, da der Markt genauer hinsieht, wirkt derselbe Hebel in die andere Richtung. Der heutige Tag mit einem Umschwung von 13 Prozent zeigt, wie schnell das gehen kann. Entscheidend wird, ob CoreWeave die anstehenden Fälligkeiten zu tragbaren Konditionen refinanziert – daran hängt mehr als an jedem neuen Auftrag.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.