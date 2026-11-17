Die CoreWeave-Aktie (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Ticker-Symbol: I1V, NASDAQ-Symbol: CRWV) erlebt an der Wall Street dramatische Handelstage. Während die Euphorie rund um künstliche Intelligenz zunehmend einer kritischen Betrachtung gigantischer Investitionsprogramme weicht, gerät der amerikanische KI-Cloud-Spezialist massiv unter Verkaufsdruck. Am Montag verlor die CoreWeave-Aktie an der NASDAQ 6,1 Prozent und beendete den Handel bei nur noch 49,88 USD. Doch ausgerechnet in dieser angespannten Situation sorgt Goldman Sachs für eine bemerkenswerte Aktienanalyse. Analystin Gabriela Borges senkte am 16. November 2026 das Kursziel von 106 auf 101 USD, bestätigte aber ausdrücklich das Rating "buy". Damit sieht Goldman Sachs gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von spektakulären 102,5 Prozent. Die entscheidende Frage lautet: Ist CoreWeave nach dem Kursrutsch eine außergewöhnliche KI-Chance oder unterschätzt die Börse keineswegs die enormen finanziellen Risiken des Unternehmens?
CoreWeave Aktie: Kommt jetzt die große KI-Wende?
Goldman Sachs senkt Kursziel
Goldman Sachs-Aktienanalyse: Gabriela Borges bleibt trotz Kurszielsenkung optimistisch
Die neue CoreWeave-Aktienanalyse von Goldman Sachs liefert ein bemerkenswertes Signal. Analystin Gabriela Borges reduziert zwar ihre Bewertungserwartung, hält aber an der positiven Einstufung fest. Das neue Kursziel 101 USD liegt rund 4,7 Prozent unter dem bisherigen Ziel von 106 USD. Gleichzeitig bestätigt Gabriela Borges das Rating "buy". Für Anleger ist diese Kombination besonders interessant: Goldman Sachs signalisiert damit weiterhin eine grundsätzlich positive Einschätzung der CoreWeave-Aktie, obwohl die Bewertungserwartungen etwas zurückgenommen werden. Die öffentlich zugängliche Analystenmeldung enthält allerdings keine ausführliche Begründung für die konkrete Kurszielanpassung. Welche einzelnen Annahmen Gabriela Borges in ihrem Bewertungsmodell verändert hat, lässt sich deshalb nicht abschließend feststellen. Klar ist jedoch, dass Goldman Sachs mit dem Kursziel 101 USD weiterhin eine deutliche Erholung für möglich hält. Ob diese Erwartung gerechtfertigt ist, hängt maßgeblich davon ab, wie erfolgreich CoreWeave sein außergewöhnlich kapitalintensives Wachstum in nachhaltige Gewinne umwandeln kann.
CoreWeave: Umsatz explodiert auf 3,66 Milliarden USD
Die operative Wachstumsdynamik ist beeindruckend. Im dritten Quartal 2026 steigerte CoreWeave seinen Umsatz auf 3,661 Milliarden USD. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen lediglich 1,365 Milliarden USD umgesetzt. Damit erhöhten sich die Erlöse um rund 168 Prozent. Innerhalb von nur zwölf Monaten hat CoreWeave seinen Quartalsumsatz somit mehr als verdoppelt. Gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen Quartal stiegen die Erlöse um mehr als eine Milliarde USD. Hinter diesem Wachstum steht die enorme Nachfrage nach spezialisierter Rechenleistung für künstliche Intelligenz. CoreWeave stellt Unternehmen leistungsfähige Cloud-Infrastruktur zur Verfügung, die insbesondere für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle benötigt wird. Die aktuellen Geschäftszahlen zeigen, dass der KI-Infrastrukturboom längst nicht mehr nur aus Zukunftsversprechen besteht, sondern bereits gewaltige Umsätze generiert. Für die positive Aktienanalyse von Goldman Sachs bildet diese operative Dynamik einen wichtigen fundamentalen Hintergrund. Dennoch darf das Umsatzwachstum nicht darüber hinwegtäuschen, dass die wirtschaftliche Gesamtbilanz deutlich komplizierter ausfällt.
Milliardenverluste trotz Rekordumsatz: Die gefährliche Kehrseite des KI-Booms
Während die Umsätze regelrecht explodieren, bleibt die Profitabilität eine zentrale Herausforderung. CoreWeave verbuchte im dritten Quartal 2026 einen Nettoverlust von 709 Millionen USD. Ein Jahr zuvor hatte das Minus lediglich 110 Millionen USD betragen. Der Verlust hat sich damit mehr als versechsfacht. Besonders auffällig ist die Entwicklung der Finanzierungskosten. Die Nettozinsaufwendungen stiegen von 310 Millionen auf 846 Millionen USD. Das entspricht einer Zunahme um rund 173 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, welchen Preis CoreWeave für seinen rasanten Expansionskurs bezahlt. Zwar erzielte das Unternehmen einen operativen Gewinn von 207 Millionen USD, doch die hohen Finanzierungskosten und weitere Belastungen führten unter dem Strich zu einem erheblichen Verlust. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob das Umsatzwachstum künftig schnell genug in zusätzliche Gewinne und Cashflows umgewandelt werden kann. Das Rating "buy" von Goldman Sachs steht vor diesem Hintergrund für eine positive Einschätzung trotz erheblicher finanzieller Risiken.
Bereinigtes EBITDA steigt auf 2,26 Milliarden USD
Auf operativer Ebene präsentiert sich CoreWeave deutlich stärker, als es der hohe Nettoverlust zunächst vermuten lässt. Das bereinigte EBITDA erreichte im dritten Quartal 2026 rund 2,256 Milliarden USD. Im Vorjahresquartal hatte dieser Wert noch bei 838 Millionen USD gelegen. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich leicht von 61 auf 62 Prozent. Allerdings müssen Anleger diese Kennzahl sorgfältig einordnen. Das bereinigte EBITDA berücksichtigt insbesondere nicht die erheblichen Abschreibungen auf die teure Rechenzentrumsinfrastruktur sowie die Finanzierungskosten. Für einen Konzern, der Milliarden in leistungsfähige Grafikprozessoren und Rechenzentren investiert, sind diese Positionen wirtschaftlich von großer Bedeutung. Aussagekräftig ist deshalb auch das bereinigte operative Ergebnis. Dieses erhöhte sich von 217 auf 379 Millionen USD. Die entsprechende Marge sank allerdings von 16 auf 10 Prozent. CoreWeave wächst somit außerordentlich schnell, doch nicht sämtliche Profitabilitätskennzahlen entwickeln sich im gleichen Tempo. Für die Bewertung der CoreWeave-Aktie bleibt dieser Unterschied entscheidend.
132,5 Milliarden USD Auftragsbestand: Das stärkste Argument für CoreWeave?
Besonders beeindruckend ist der gewaltige Auftragsbestand. Zum 30. September 2026 verfügte CoreWeave über einen Revenue Backlog von rund 132,5 Milliarden USD. Dieser Wert umfasst vertraglich zugesagte zukünftige Umsätze sowie weitere Beträge, deren Realisierung das Unternehmen auf Grundlage bestehender Kundenverträge erwartet. Für Anleger ist diese Größenordnung außergewöhnlich. Sie deutet darauf hin, dass CoreWeave bereits umfangreiche zukünftige Nachfrage vertraglich abgesichert hat. Allerdings darf der Auftragsbestand nicht mit sofort verfügbaren Einnahmen oder garantierten Gewinnen gleichgesetzt werden. Die Umsatzrealisierung hängt unter anderem davon ab, dass die vereinbarten Leistungen tatsächlich erbracht und die benötigten Kapazitäten rechtzeitig bereitgestellt werden. Verzögerungen beim Ausbau der Infrastruktur könnten deshalb erhebliche Auswirkungen haben. Dennoch zeigt der Auftragsbestand, dass CoreWeave über eine beachtliche kommerzielle Grundlage für seine Expansion verfügt. Das von Goldman Sachs bestätigte Rating "buy" trifft damit auf ein Unternehmen, dessen Wachstumsperspektiven außergewöhnlich groß, aber zugleich mit beträchtlichen Umsetzungsrisiken verbunden sind.
OpenAI und die Hyperscaler: CoreWeave sitzt mitten im KI-Goldrausch
CoreWeave profitiert von seiner Position als spezialisierter Anbieter leistungsfähiger KI-Recheninfrastruktur. Zu den wichtigen Kunden und Geschäftspartnern gehören Unternehmen aus dem Umfeld großer KI-Modelle, Hyperscaler und technologieorientierter Geschäftskunden. Im dritten Quartal berichtete CoreWeave unter anderem über ausgeweitete Beziehungen zu OpenAI, Cohere, Perplexity und weiteren Unternehmen. Die Nachfrage nach Rechenleistung entsteht dabei aus mehreren Quellen. Einerseits benötigen Entwickler großer Sprachmodelle enorme Kapazitäten für das Training neuer Systeme. Andererseits steigt der Bedarf an Infrastruktur für den laufenden Betrieb bereits entwickelter KI-Anwendungen. Hinzu kommen Unternehmen, die künstliche Intelligenz zunehmend in ihre Geschäftsprozesse integrieren. Für CoreWeave eröffnet dies einen potenziell langfristigen Wachstumsmarkt. Allerdings ist die Konzentration auf große Kunden auch mit Risiken verbunden. Wenn einzelne Auftraggeber ihre Investitionspläne verändern, Projekte verschieben oder zusätzliche Kapazitäten selbst aufbauen, könnte dies die Geschäftsperspektiven beeinflussen. Die Aktienanalyse von Goldman Sachs mit dem Kursziel 101 USD steht somit im Spannungsfeld zwischen einer gewaltigen Marktchance und erheblichen Abhängigkeiten.
Investitionen von bis zu 39 Milliarden USD: CoreWeave geht aufs Ganze
Die Dimension des Expansionsprogramms ist atemberaubend. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet CoreWeave Investitionsausgaben zwischen 37 und 39 Milliarden USD. Damit wurde die Untergrenze der bisherigen Prognose von 35 Milliarden USD angehoben. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit der Erwartung, Infrastruktur schneller als ursprünglich geplant bereitstellen und an Kunden übergeben zu können. Der Ausbau erfordert enorme finanzielle Mittel für Rechenzentren, Grafikprozessoren, Netzwerktechnik und weitere technische Ausstattung. Solche Investitionen können langfristig hohe Umsätze ermöglichen, führen kurzfristig jedoch zu erheblichem Kapitalbedarf. Für Anleger entsteht daraus eine zentrale Herausforderung: CoreWeave muss seine Kapazitäten schnell genug auslasten und ausreichend hohe Erträge erwirtschaften, damit sich die gewaltigen Ausgaben rechnen. Sollte die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleiben oder die Finanzierung teurer werden, könnten die Risiken deutlich steigen. Das Rating "buy" von Goldman Sachs bedeutet deshalb keineswegs, dass der Weg zum Kursziel 101 USD frei von erheblichen Schwankungen wäre.
Finanzierung: Warum die Zinskosten zum entscheidenden Faktor werden
Die Finanzierung des Wachstums gehört zu den wichtigsten Themen der CoreWeave-Aktienanalyse. Bereits im dritten Quartal erreichten die Nettozinsaufwendungen 846 Millionen USD. Für das vierte Quartal 2026 erwartet das Unternehmen sogar Zinsaufwendungen zwischen 1,05 und 1,15 Milliarden USD. Damit könnte die finanzielle Belastung kurzfristig weiter steigen. CoreWeave nutzt unterschiedliche Finanzierungsinstrumente, darunter kreditfinanzierte Infrastrukturinvestitionen, Wandelanleihen und kundenbezogene Finanzierungsmodelle. Im dritten Quartal nahm das Unternehmen durch eine aufgestockte Wandelanleiheemission rund 4,2 Milliarden USD auf. Außerdem wurde ein Programm zur möglichen Ausgabe von bis zu 35 Millionen Class-A-Aktien eingerichtet. Für bestehende Aktionäre kann eine zusätzliche Aktienausgabe zu einer Verwässerung führen. Gleichzeitig verschafft eine breitere Finanzierungsbasis dem Unternehmen zusätzlichen Handlungsspielraum. Besonders wichtig ist deshalb, dass das operative Geschäft künftig ausreichend Mittel generiert, um die Finanzierungskosten zu tragen und die Abhängigkeit von immer neuen Kapitalmaßnahmen zu verringern.
Neue Prognose: CoreWeave peilt bis zu 13,3 Milliarden USD Umsatz an
Trotz der erheblichen finanziellen Belastungen zeigt sich das Management für das Gesamtjahr 2026 zuversichtlich. CoreWeave erhöhte seine Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden USD. Gleichzeitig wurde die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis auf 1,275 bis 1,375 Milliarden USD angehoben. Am Mittelpunkt entspricht dies nach Unternehmensangaben einer Verbesserung um 26 Prozent gegenüber der bisherigen Erwartung. Besonders ambitioniert fällt das Ziel für die annualisierte Umsatzrate zum Jahresende aus. CoreWeave erwartet einen Wert zwischen 20 und 21 Milliarden USD. Dabei handelt es sich allerdings nicht um bereits realisierte Jahresumsätze, sondern um eine auf Jahresbasis hochgerechnete Umsatzgeschwindigkeit. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil eine hohe annualisierte Umsatzrate allein noch keine entsprechende Profitabilität garantiert. Dennoch verdeutlichen die Prognosen, mit welchem Tempo CoreWeave seine Geschäftstätigkeit ausweiten will. Die Goldman Sachs-Aktienanalyse von Gabriela Borges bestätigt mit dem Rating "buy" weiterhin eine positive Bewertung dieser Wachstumsgeschichte.
Kursziel 101 USD: Goldman Sachs sieht mehr als eine Verdopplung
Die größte Überraschung der aktuellen Aktienanalyse liegt im Abstand zwischen Börsenkurs und Analystenziel. Bei einem NASDAQ-Schlusskurs von 49,88 USD beträgt die Differenz zum Goldman Sachs-Kursziel 101 USD exakt 51,12 USD je Aktie. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 102,5 Prozent. Anders ausgedrückt: Die CoreWeave-Aktie müsste sich mehr als verdoppeln, um das neue Kursziel von Gabriela Borges zu erreichen. Allerdings ist diese Größenordnung kein Beweis für eine Unterbewertung. Analystenkursziele basieren auf Annahmen über künftige Geschäftsentwicklungen und können bei veränderten Rahmenbedingungen deutlich angepasst werden. Dass Goldman Sachs das bisherige Kursziel von 106 auf 101 USD reduziert hat, zeigt bereits, dass selbst eine grundsätzlich positive Einschätzung Veränderungen unterliegt. Das Rating "buy" bleibt dennoch bestehen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob CoreWeave die außergewöhnlichen Wachstumserwartungen tatsächlich erfüllen kann.
Wall Street ist gespalten: Analysten sehen gewaltige Unterschiede
Ein Blick auf weitere Analysteneinschätzungen zeigt, wie unterschiedlich die Perspektiven für CoreWeave beurteilt werden. Argus Research bestätigte am 12. November eine Kaufempfehlung, senkte das Kursziel jedoch von 150 auf 100 USD. Barclays reduzierte sein Kursziel ebenfalls deutlich von 105 auf 85 USD und blieb bei einer neutralen Einschätzung. Morgan Stanley bestätigte ein Kursziel von 70 USD mit einer zurückhaltenden Bewertung. Oppenheimer hielt dagegen an einem Kursziel von 150 USD und einer positiven Einstufung fest. Diese Unterschiede verdeutlichen, wie schwierig die Bewertung eines Unternehmens ist, dessen Umsatz außerordentlich schnell wächst, dessen Finanzierungskosten aber ebenfalls massiv steigen. Goldman Sachs positioniert sich mit dem Kursziel 101 USD und dem Rating "buy" weiterhin auf der optimistischen Seite. Gabriela Borges sieht damit deutlich mehr Potenzial als einige vorsichtigere Marktbeobachter. Die unterschiedlichen Kursziele zeigen allerdings auch, dass die Unsicherheit über die langfristige Ertragskraft erheblich bleibt.
Die Chancen: KI-Nachfrage, Rekordaufträge und operative Skaleneffekte
Für CoreWeave sprechen mehrere fundamentale Faktoren. Erstens wächst die Nachfrage nach spezialisierter KI-Rechenleistung weiterhin stark. Zweitens verfügt das Unternehmen mit rund 132,5 Milliarden USD über einen außergewöhnlich hohen Auftragsbestand. Drittens zeigt der Umsatzanstieg um rund 168 Prozent im dritten Quartal, dass CoreWeave seine Infrastruktur bereits in erheblichem Umfang kommerziell nutzt. Viertens könnte eine zunehmende Auslastung bestehender Kapazitäten langfristig die Profitabilität verbessern. Fünftens eröffnet die Zusammenarbeit mit großen KI-Unternehmen und Hyperscalern zusätzliche Wachstumschancen. Sollte CoreWeave seine Investitionsprogramme erfolgreich umsetzen, die Finanzierungskosten langfristig besser kontrollieren und den operativen Cashflow deutlich steigern, könnte sich die wirtschaftliche Ausgangslage verbessern. Das Kursziel 101 USD von Goldman Sachs verdeutlicht, welches rechnerische Kurspotenzial Gabriela Borges weiterhin sieht. Entscheidend bleibt jedoch, ob aus den beeindruckenden Umsatzsteigerungen nachhaltig attraktive Renditen für die Aktionäre entstehen.
Die Risiken: Hohe Verluste, Verschuldung und mögliche Verwässerung
Auf der anderen Seite steht eine lange Liste erheblicher Risiken. Der Nettoverlust von 709 Millionen USD im dritten Quartal zeigt, dass CoreWeave trotz des enormen Umsatzwachstums noch weit von einer stabilen Nettoprofitabilität entfernt ist. Besonders problematisch sind die stark steigenden Finanzierungskosten. Hinzu kommt der enorme Kapitalbedarf für den Ausbau der Infrastruktur. Sollten sich Projekte verzögern, Kunden ihre Nachfrage reduzieren oder die Finanzierungskonditionen verschlechtern, könnte dies die Geschäftsentwicklung erheblich belasten. Auch die technologische Entwicklung birgt Risiken. Neue Chipgenerationen könnten bestehende Hardware schneller wirtschaftlich veralten lassen als erwartet. Darüber hinaus besteht das Risiko einer Verwässerung durch zusätzliche Aktienemissionen. Die hohe Abhängigkeit von großen Kunden und die Unsicherheit über die langfristige Rentabilität des KI-Infrastrukturbooms dürfen ebenfalls nicht unterschätzt werden. Das Rating "buy" von Goldman Sachs ist deshalb keine Garantie für steigende Kurse, sondern eine positive Analysteneinschätzung innerhalb eines außergewöhnlich risikoreichen Wachstumsmarktes.
Fazit: CoreWeave-Aktie zwischen Jahrhundertchance und Milliardenrisiko
Die CoreWeave-Aktie gehört zu den spannendsten und zugleich riskantesten Titeln des KI-Sektors. Die Goldman Sachs-Aktienanalyse vom 16. November 2026 bestätigt diese außergewöhnliche Ausgangslage. Analystin Gabriela Borges senkt das Kursziel von 106 auf 101 USD, hält aber am Rating "buy" fest. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 49,88 USD entspricht das Kursziel 101 USD einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 102,5 Prozent. Die fundamentalen Wachstumszahlen sind beeindruckend: 3,661 Milliarden USD Quartalsumsatz, ein Auftragsbestand von 132,5 Milliarden USD und eine angehobene Jahresprognose sprechen für eine enorme Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Gleichzeitig zeigen der Nettoverlust von 709 Millionen USD, die stark steigenden Zinskosten und Investitionen von bis zu 39 Milliarden USD, wie anspruchsvoll dieses Geschäftsmodell finanziell ist. Für eine nachhaltige Erholung dürfte entscheidend sein, dass CoreWeave seine Rekordaufträge zuverlässig in Umsätze verwandelt, die Profitabilität verbessert und den Kapitalbedarf langfristig beherrschbar hält. Goldman Sachs bleibt mit dem Rating "buy" optimistisch. Ob die Aktie tatsächlich wieder in Richtung des Kursziels 101 USD steigen kann, hängt jedoch davon ab, ob das Unternehmen aus seinem außergewöhnlichen Wachstum dauerhaft wirtschaftlichen Erfolg macht.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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