Die CoreWeave-Aktie gehört zu den spannendsten und zugleich riskantesten Titeln des KI-Sektors. Die Goldman Sachs-Aktienanalyse vom 16. November 2026 bestätigt diese außergewöhnliche Ausgangslage. Analystin Gabriela Borges senkt das Kursziel von 106 auf 101 USD, hält aber am Rating "buy" fest. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 49,88 USD entspricht das Kursziel 101 USD einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 102,5 Prozent. Die fundamentalen Wachstumszahlen sind beeindruckend: 3,661 Milliarden USD Quartalsumsatz, ein Auftragsbestand von 132,5 Milliarden USD und eine angehobene Jahresprognose sprechen für eine enorme Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Gleichzeitig zeigen der Nettoverlust von 709 Millionen USD, die stark steigenden Zinskosten und Investitionen von bis zu 39 Milliarden USD, wie anspruchsvoll dieses Geschäftsmodell finanziell ist. Für eine nachhaltige Erholung dürfte entscheidend sein, dass CoreWeave seine Rekordaufträge zuverlässig in Umsätze verwandelt, die Profitabilität verbessert und den Kapitalbedarf langfristig beherrschbar hält. Goldman Sachs bleibt mit dem Rating "buy" optimistisch. Ob die Aktie tatsächlich wieder in Richtung des Kursziels 101 USD steigen kann, hängt jedoch davon ab, ob das Unternehmen aus seinem außergewöhnlichen Wachstum dauerhaft wirtschaftlichen Erfolg macht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.