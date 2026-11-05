CoreWeave Aktie fällt um 11,66%: KI-Nachfrage unersättlich – jetzt zählt die Finanzierung!

Die CoreWeave-Aktie (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Ticker: CRWV) gerät deutlich unter Druck: Nach der vorliegenden Kursangabe fällt das Papier um 5,65 USD beziehungsweise 11,66% auf 42,78 USD. Gleichzeitig hält Citi an seiner Kaufempfehlung fest. In der CoreWeave-Aktienanalyse vom 5. November 2026 senkt Tyler Radke zwar das Kursziel von 159 USD auf 128 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Hinter dieser Kombination steht eine klare Unterscheidung: Der Analyst erwartet weiterhin eine außerordentlich starke Nachfrage, während die Finanzierung im Mittelpunkt des Anlegerinteresses bleibt.