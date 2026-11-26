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CoreWeave Aktie: Cantor hält Sorgen für überzogen – Vertragsanalyse stärkt Vertrauen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 11:06 1 Min. Cantor Fitzgerald

Cantor Fitzgerald senkt das CoreWeave-Kursziel auf 96 US-Dollar, hält die Sorgen um das Geschäftsmodell aber für überzogen.

Bild: CoreWeave

Die Analysten von Cantor Fitzgerald haben ihr Kursziel für die CoreWeave-Aktie (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Ticker: CRWV) von 100 auf 96 US-Dollar gesenkt und ihr Rating "overweight" bestätigt. Anleger sollten für den Kursabschlag, den der Markt ihnen bei CoreWeave biete, "dankbar sein". Die Sorgen um das Geschäftsmodell seien "weiterhin überzogen". Eine Analyse der Konditionen, zu denen CoreWeave auslaufende Kundenverträge verlängern oder neu abschließen könne, habe das Vertrauen von Cantor Fitzgerald in das Geschäftsmodell gestärkt. Der Markt konzentriere sich allerdings "sehr stark" auf die Frage, wie CoreWeave 2027 einen möglichen Kapitalbedarf von bis zu 5 Milliarden US-Dollar auf Ebene der Muttergesellschaft decken werde. Das Management solle diese Frage "lieber früher als später" klären. Ein konkreter Finanzierungsplan könnte eine wesentliche Unsicherheit für Anleger ausräumen. Für die Senkung des Kursziels sei die höhere Aktienzahl ausschlaggebend, mit der Cantor Fitzgerald nun rechne. Bei einem niedrigeren Aktienkurs müsste CoreWeave mehr neue Aktien ausgeben, um denselben Betrag einzunehmen. Dadurch würde sich der Anteil der bisherigen Aktionäre am Unternehmen stärker verringern. Im Nachmittagshandel am 25. November habe die CoreWeave-Aktie 1,06 US-Dollar auf 41,54 US-Dollar verloren. Die Analysten von Cantor Fitzgerald bewerten die CoreWeave-Aktie weiterhin mit "overweight" und setzen das Kursziel auf 96 US-Dollar. (Analyse vom 25.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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